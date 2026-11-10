Gieo mầm hy vọng tại Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu TPHCM

Học sinh Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu đang chăm chú đọc lời bài hát bằng chữ nổi.

Mỗi ngày bước chân đến Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu tại TPHCM, bà Nguyễn Thị Thanh Huệ lại tìm thấy nguồn động lực to lớn từ những nụ cười trong trẻo và những đôi bàn tay bé nhỏ đang cố gắng không ngừng nghỉ để học hỏi.

Học sinh được tham gia giao lưu, trải nghiệm một số câu hát hoặc làn điệu cải lương đơn giản.

Mái ấm của sự tận tâm và tình yêu thương vô bờ bến

Đối với vị hiệu trưởng này, công việc trong môi trường giáo dục đặc biệt mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nghề giáo dục đặc biệt vốn dĩ không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng hay mang lại những thành quả dễ dàng nhìn thấy ngay lập tức. Đôi khi, chỉ một bước tiến rất nhỏ của một em học sinh hay việc nhìn thấy một gia đình vơi bớt đi nỗi lo âu cũng đủ để bà có thêm lý do vững bước trên con đường đã chọn. Sự tận tâm của ban giám hiệu cùng tập thể giáo viên nhà trường đã tạo nên một mái nhà thứ hai, nơi các em được bao bọc, chở che và phát triển theo cách riêng của mình.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

Đằng sau mỗi học sinh khiếm khuyết là những câu chuyện dài về sự hy sinh và nghị lực phi thường của các bậc phụ huynh. Điển hình như câu chuyện của chị Cao Thị Lan Hương (SN 1971), hiện đang làm công việc quản lý doanh nghiệp. Chị Hương có hai người con, trong đó người con lớn tên là Nguyễn Cao Thái Phương (SN 2005), đang học tại Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Suốt thai kỳ của mình, sức khỏe cá nhân của chị Hương ổn định và khỏe mạnh. Tuy nhiên, đến gần cuối thai kỳ, sự cố không may đã xảy ra khi đường truyền dinh dưỡng từ mẹ sang con gặp vấn đề do hiện tượng bong tróc nhau thai.

Tôi thiết tha mong mỏi cộng đồng đừng chỉ nhìn vào những khiếm khuyết hay những điều các em không làm được, mà hãy thay đổi góc nhìn, tập trung vào những khả năng to lớn mà các em đang sở hữu. Các em học sinh khuyết tật hoàn toàn không cần sự thương hại hay ban ơn từ người khác. Điều các em thực sự cần là một cơ hội công bằng để học tập, một cơ hội để làm việc và một môi trường xã hội đủ sự bao dung để các em được khẳng định giá trị bản thân. Hãy trao cơ hội, chính các em sẽ có đủ bản lĩnh để tự mình viết nên những trang sử tươi đẹp cho cuộc đời.

bà Nguyễn Thị Thanh Huệ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu tại TPHCM

“Dù các y bác sĩ đã nỗ lực can thiệp bằng thuốc và các biện pháp y khoa nhưng khi sinh ra, sức khỏe của Thái Phương lại không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Phải đến năm lên ba tuổi, gia đình mới có thể nhận định rõ ràng rằng cháu bị tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ, dù may mắn là mắt cháu vẫn còn khả năng nhìn thấy bình thường”, chị Hương tâm sự.

Hành trình tìm kiếm môi trường học tập phù hợp cho con của chị Hương trải qua rất nhiều thăng trầm. Trước đây, chị cho con gái theo học tại một trung tâm khác. Tuy nhiên, khi cháu bước sang tuổi 18, trung tâm này không còn tiếp nhận, buộc chị phải vất vả tìm kiếm một ngôi trường mới. Bắt đầu từ năm nay, khi Thái Phương đã 21 tuổi, cháu chính thức được chuyển vào học tập tại Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

Chị Cao Thị Lan Hương và con gái Nguyễn Cao Thái Phương trong buổi giao lưu văn hóa tại trường.

“Dù công việc quản lý bận rộn, mỗi ngày tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian tự mình đưa con đi học vào buổi sáng và đón con về vào buổi chiều. Niềm vui của tôi càng được nhân lên khi chứng kiến các hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp do nhà trường tổ chức, mang lại định hướng và tương lai rõ ràng cho các con, đúng như mong mỏi sâu sắc của tất cả những người làm cha làm mẹ có con kém may mắn”, chị Hương bộc bạch.

Trang bị kỹ năng sống và bồi đắp tâm hồn vững bước vào đời

Chính sự trăn trở về tương lai của các em học sinh sau khi rời mái trường đã thúc đẩy hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Huệ và ban giám hiệu không ngừng nỗ lực xây dựng các chương trình phát triển năng lực thiết thực. Câu hỏi lớn nhất luôn thường trực trong tâm trí bà là sau khi ra trường, các em sẽ đi đâu? Làm gì và có thể tự lập đến mức độ nào? Để giải quyết bài toán này, nhà trường đang từng bước xây dựng một môi trường giáo dục gắn liền với trải nghiệm thực tế và hướng nghiệp.

Một trong những điểm sáng tiêu biểu là phòng hướng nghiệp mang tên Đôi tay tỏa sáng. Tại đây, các em học sinh được trực tiếp thực hành các kỹ năng nghề nghiệp đa dạng như pha chế đồ uống, nghệ thuật massage, và tự tay làm ra các sản phẩm thủ công. Không dừng lại ở đó, nhà trường còn chú trọng đến các hoạt động văn hóa, giao lưu nghệ thuật và sân khấu học đường. Tất cả những nỗ lực này đều hướng đến một mục tiêu duy nhất là giúp các em tự do khám phá năng lực tiềm ẩn của bản thân, từ đó trở nên dạn dĩ và tự tin hơn khi bước ra ngoài xã hội.

Mỗi ngày bước chân đến trường, bà Nguyễn Thị Thanh Huệ tìm thấy nguồn động lực to lớn từ những nụ cười trong trẻo và hồn nhiên của học sinh.

Minh chứng rõ nét nhất cho các hoạt động văn hóa mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc này là việc nhà trường phối hợp cùng Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức chương trình Sân khấu học đường chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Hoạt động này được thiết kế nhằm tạo điều kiện cho học sinh được tiếp cận, tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm nghệ thuật cải lương cùng đờn ca tài tử Nam Bộ. Qua những giai điệu quê hương ngọt ngào và các bài học lịch sử sống động, nhà trường mong muốn bồi dưỡng tâm hồn, vun đắp tình yêu đất nước và khơi dậy ý thức giữ gìn giá trị văn hóa dân tộc trong mỗi học sinh.

Học sinh Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu có thể tự di chuyển trong khuôn viên trường do được học môn Định hướng và di chuyển.

Nội dung chương trình bao gồm việc biểu diễn các trích đoạn cải lương phù hợp với lứa tuổi, giới thiệu cấu trúc âm nhạc, nghệ thuật đờn ca tài tử và các nhạc cụ truyền thống dân tộc. Đặc biệt, học sinh còn được tham gia giao lưu, giới thiệu nhạc cụ và hướng dẫn trải nghiệm một số câu hát hoặc làn điệu cải lương đơn giản.

Gửi gắm đến thế hệ giáo viên trẻ đang và sẽ dấn thân vào con đường giáo dục đặc biệt đầy thử thách, bà Nguyễn Thị Thanh Huệ cho rằng, nếu đã quyết định gắn bó với nghề, hãy bước vào nghề bằng một trái tim tràn ngập tình yêu thương, nhưng để trụ lại vững vàng, cần phải có tinh thần trách nhiệm cao độ, nền tảng tri thức vững chắc và sự kiên trì bền bỉ không ngừng nghỉ. Đừng vội nản lòng hay buồn bã khi thấy học trò chưa có sự tiến bộ rõ rệt, và cũng tuyệt đối đừng xem nhẹ bất kỳ một thành công nhỏ bé nào của các em.

Bằng nghị lực của bản thân, học trò đặc biệt sẽ tự viết lên cuộc đời tươi đẹp cho bản thân mình.

“Hành trình giáo dục đặc biệt đòi hỏi người thầy phải nhẫn nại đồng hành cùng học sinh qua những chặng đường vô cùng dài và gian nan chỉ để đổi lấy một bước đi tự lập của một đứa trẻ. Để rồi sau tất cả những hy sinh thầm lặng ấy, chính những người thầy sẽ nhận ra rằng, những học trò đặc biệt bé nhỏ kia lại đang dạy ngược lại cho chúng ta những bài học vô giá về nghị lực vươn lên và tình yêu cuộc sống thiết tha”, bà Huệ nhấn mạnh.

Giải thưởng Võ Trường Toản 2026 vinh danh 50 nhà giáo tiêu biểu TPHCM Giải thưởng Võ Trường Toản là phần thưởng cao quý và ý nghĩa được tổ chức thường niên nhằm tri ân những nhà giáo, cán bộ quản lý có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của TPHCM. Những cá nhân được vinh danh đều là các tấm gương sáng về đạo đức nghề nghiệp, luôn tận tâm, yêu nghề và có nhiều đổi mới sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giảng dạy. Năm 2026, TPHCM công bố danh sách 50 nhà giáo xuất sắc. Trong danh sách 50 gương mặt tiêu biểu được xướng tên tại Giải thưởng Võ Trường Toản năm nay có sự góp mặt của bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu TPHCM. Việc được hội đồng xét duyệt lựa chọn và tôn vinh là sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng cho những cống hiến thầm lặng, sự hy sinh và tình yêu thương vô bờ bến mà bà đã dành cho các thế hệ học sinh khiếm khuyết trong suốt chặng đường dài gắn bó với môi trường giáo dục đặc biệt.