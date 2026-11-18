Học sinh Trường tiểu học Trương Lương, xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Trường tiểu học Trương Lương)

Tất cả vì học sinh thân yêu

Mặt trời còn chưa ló rạng, nhưng trên những cung đường dốc đứng, cheo leo của xã Nghĩa Tá (tỉnh Thái Nguyên), dáng thầy giáo La Văn Du đã hiện ra trong sương sớm. Mười mấy năm nay, thầy giáo người Tày ấy đã đưa bao học trò hoàn cảnh khó khăn tới lớp bằng chiếc xe máy cũ kỹ của mình. Sinh ra nơi rẻo cao, thầy Du thấu hiểu cuộc sống nơi đây. Ngay khi trở thành giáo viên, thầy xin về công tác ở quê hương. “Học sinh ở Nghĩa Tá hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhà ở những bản làng xa xôi. Có những em mỗi ngày phải vượt bao núi đồi, sông suối mới tới được trường dù nắng gắt hay mưa lạnh. Nhìn các em trong chiếc áo mỏng, mang những quyển vở nhỏ tới lớp, tôi như thấy tuổi thơ của mình”, thầy chia sẻ.

Bản thân chứng kiến các em học sinh từ khi ngồi trên ghế nhà trường đến lúc trưởng thành, thầy nhận thấy việc rút ngắn khoảng cách tri thức, kỹ năng sống giữa vùng miền, giúp các em có sự tự tin, tư duy mới, có lối sống văn minh… là điều hết sức quan trọng. Vì thế, các thầy, cô giáo nơi đây đã dành rất nhiều thời gian và công sức để dạy và truyền thụ những kỹ năng mềm cho các em. Không chỉ dừng lại ở việc dạy chữ, người giáo viên vùng cao còn là “người cha, người mẹ thứ hai” của học trò.

Ngoài dạy chữ họ còn dạy học trò cách sống, tận tay hướng dẫn các em từng việc nhỏ: từ cách gấp chăn màn gọn gàng, giặt quần áo sạch sẽ, đánh răng, rửa mặt cho đến việc giữ gìn vệ sinh cá nhân… Để việc học trở nên hấp dẫn, các giáo viên thường lồng ghép kể chuyện, trò chơi, âm nhạc vào bài giảng, tìm cách khơi dậy sự tự tin cho học trò. “Chỉ cần một trò chơi nhỏ cũng khiến lớp học rộn ràng. Khi thấy các em cười, ánh mắt sáng lên, bao mệt nhọc trong tôi tan biến” - thầy chia sẻ.

Hơn mười năm đứng trên bục giảng đã để lại trong thầy Du nhiều kỷ niệm khó quên. Có những hôm ở trường, bữa trưa của thầy trò là mỳ ăn liền. Có lúc, thầy cùng phụ huynh lưng trần dưới nắng gắt, dựng lán để học sinh có nơi học tập, nghỉ ngơi. Nhưng thầy giáo sinh năm 1990 nhớ nhất những chiều tan trường, cùng học trò hái sim rừng mang đi bán để gây quỹ hỗ trợ các bạn nhỏ hoàn cảnh khó khăn.

Một trong số đó là cậu bé người Dao tên Triệu Quốc Hoan. Từ chỗ đi học đều đặn, Hoan bỗng nghỉ ngày càng nhiều, dù các giáo viên thường xuyên động viên, ghé thăm gia đình. Khi được hỏi, Hoan chỉ lí nhí nói bị mệt. Thầy Du kể: “Một ngày mưa phùn, tôi vào bản vận động Hoan trở lại trường nhưng không gặp. Lần xuống khe suối, tôi thấy em đang ngồi chơi thơ thẩn. Ngay khi tôi gọi, em vụt chạy trốn. Gặng hỏi, tôi mới biết Hoan rất muốn đi học, nhưng em sợ những cơn mệt, khó thở bất chợt khi đang ở trường gây ảnh hưởng thầy cô, bạn bè”.

Cô giáo Phan Thị Lệ hướng dẫn học trò làm bài tập.

Thầy Du dồn sức vận động gia đình Hoan đưa em đi khám và biết Hoan mắc chứng tim bẩm sinh. Không chần chừ, thầy kêu gọi cộng đồng hỗ trợ em Hoan. Và rồi, điều tốt đẹp đã đến: Hoan được đưa xuống Hà Nội phẫu thuật bằng khoản quyên góp.

Thầy giáo vùng cao bộc bạch: “Tôi luôn mong học sinh miền núi không phải dậy từ tinh mơ để vượt núi tới trường, mong các em có những bữa cơm đủ đầy. Quan trọng nhất là được sống, được học trong một môi trường giáo dục tốt. Công tác ở vùng khó khăn, thấu hiểu được sự thiếu thốn và thiệt thòi của học sinh nơi đây, tôi càng cảm nhận rõ ràng hơn ý nghĩa của nghề giáo viên. Sợ các em vì khó khăn mà phải nghỉ học để theo cha, mẹ lên nương, lên rẫy nên tôi cũng tự nhủ rằng, là giáo viên miền núi, nhiều khó khăn thì càng phải trách nhiệm hơn, không để học sinh phải bỏ lại phía sau trên con đường chiếm lĩnh tri thức. Thầy, cô giáo là người chắp cánh cho những ước mơ, gieo mầm hy vọng cho các em học sinh vùng cao. Học trò không bỏ trường, bỏ lớp, tiến bộ từng ngày chính là niềm vui và cũng là món quà quý giá nhất của thầy, cô giáo…”.

Góp phần tạo nên những lớp học hạnh phúc

Những năm trở lại đây, cô Phan Thị Lệ (Trường tiểu học Trương Lương, xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng) đã trở thành người mẹ thứ hai của em N.T.H.. Bố qua đời khi mới ngoài 30 tuổi, mẹ không sống cùng, H. phải về ở với ông bà nội. Ông bà nội tuổi đã cao. Mảnh vườn nhỏ từ lâu chẳng được chăm bón, nay chỉ còn là khoảnh đất khô cằn. Căn nhà nơi ông bà và H. sinh sống có một ngấn nước vàng hằn rõ ngay sát mái. Đó là vết tích của những đợt lũ quét kinh hoàng quét qua xã Minh Tâm năm 2025 khiến nhiều ngôi nhà của người dân địa phương chìm trong bùn nước.

Cô Phan Thị Lệ và thầy La Văn Du là 2 trong số 34 giáo viên tiêu biểu, được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội trong khuôn khổ chương trình “Chia sẻ cùng thầy, cô” năm 2026 vào ngày 9/11 vừa qua. Triển khai lần đầu năm 2015, đến nay đã có tổng cộng 690 thầy, cô giáo được tuyên dương tại chương trình.

Phía góc nhà, có một bếp củi nhỏ. Đây là nơi H. hằng ngày giúp bà nấu cơm và tranh thủ học bài. Mùi khói bếp vì thế ám vào mỗi trang sách, từng cuốn vở của cô bé. H. rất chăm học, không chỉ nắm vững kiến thức toán, tiếng Việt, em còn có năng khiếu với môn mỹ thuật và đã giành một số giải thưởng ở các cuộc thi vẽ tranh cấp tỉnh, cấp quốc gia. Trên hành trình ấy, N.T.H. luôn có sự đồng hành của cô Phan Thị Lệ. Biết học trò thích môn mỹ thuật, cô thường rủ em đi tìm sỏi, đất sét, lá cây... làm học cụ. Cùng là người dân tộc Tày, cô Lệ hiểu rõ nếp sinh hoạt của gia đình học trò, nên thường xuyên ghé thăm để đưa H. tới trường hoặc hướng dẫn em học bài. Trên những cung đường “tay áo” đầy bùn đất, cô Lệ đã cùng H. vẽ những nét đầu tiên của giấc mơ thoát nghèo.

“Xã Minh Tâm là xã vùng khó với 100% học sinh là người dân tộc thiểu số, cuộc sống còn khó khăn. Tình cảm cô trò luôn là nguồn động lực để giáo viên chúng tôi nỗ lực tạo cho các em môi trường học tập tốt nhất, kịp thời phát hiện, hỗ trợ học sinh nghèo. Đứng trên bục giảng nơi vùng cao, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, học sinh phần lớn là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa thiêng liêng của nghề dạy học... Người thầy ở đây vừa là người gieo chữ, vừa là người gieo hy vọng. Tôi tin rằng, với tinh thần “tất cả vì học sinh thân yêu”, sự kiên trì trong những việc nhỏ nhất sẽ góp phần mang lại những chuyển biến lớn lao cho giáo dục vùng cao”, cô chia sẻ.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, dự án Luật Nhà giáo đang được xây dựng theo hướng phát triển, tôn vinh và có nhiều chính sách đặc thù nhằm thu hút, giữ chân đội ngũ giáo viên vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, chính sách miễn học phí cho học sinh công lập, hỗ trợ học sinh ngoài công lập, hỗ trợ bữa ăn trưa và tiến tới miễn phí sách giáo khoa... đã được đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục.

“Ở nơi gian khó, các thầy, cô giáo không chỉ đơn thuần dạy chữ, rèn người. Sự dấn thân, tình yêu thương học trò của các thầy, cô ở các ngôi trường vùng sâu, vùng xa đã vượt trên những bổn phận nghề nghiệp thông thường, thắp sáng tương lai cho thiếu nhi dân tộc thiểu số. Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách thu hút nhân tài, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy học”, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng cho hay.