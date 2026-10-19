Gieo mầm hy vọng cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn

Bác sĩ khám sàng lọc, kiểm tra thị lực và tình trạng mắt cho trẻ em khuyết tật. (Ảnh: NGỌC LONG)

Theo kế hoạch, chương trình sẽ khám, hội chẩn cho khoảng 300 trẻ em và phẫu thuật cho 135 trường hợp đủ điều kiện chuyên môn.

Các bệnh nhi được thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe, thực hiện các xét nghiệm cần thiết để xác định phương án điều trị phù hợp, đồng thời được theo dõi, chăm sóc sau phẫu thuật, bảo đảm an toàn và hiệu quả điều trị.

Chương trình cũng tiếp nhận những trẻ chưa được khám chuyên khoa, tạo điều kiện để các gia đình đưa con đến kiểm tra sức khỏe, nhận tư vấn và định hướng điều trị.

Đối với những gia đình còn khó khăn về kinh tế, hoạt động này góp phần giảm gánh nặng chi phí, giúp trẻ được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời.

Ban tổ chức tặng quà cho trẻ khuyết tật tham gia "Hành trình gieo mầm xanh hy vọng". (Ảnh: NGỌC LONG)

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Hành trình Gieo mầm xanh hy vọng” do Trung tâm II triển khai trong năm 2026, với kế hoạch tổ chức 26 chương trình hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại 17 tỉnh, thành phố sau sáp nhập.

Giám đốc Trung tâm II Đồng Văn An cho biết, đây là năm thứ hai chương trình được tổ chức tại Phú Thọ. Điểm nhấn năm nay là sự tham gia hội chẩn và trực tiếp phẫu thuật của các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành tuyến Trung ương. Sự phối hợp giữa các cơ sở y tế tuyến tỉnh và tuyến Trung ương góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm ngay tại địa phương.

Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ Phạm Thái Hạ cho biết, bệnh viện đã chủ động chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện chuyên môn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với đoàn chuyên gia trong công tác khám sàng lọc, lựa chọn phương án can thiệp phù hợp và chăm sóc bệnh nhi sau phẫu thuật.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng hồi phục của trẻ sau phẫu thuật, đánh giá kết quả điều trị và hướng dẫn chăm sóc phù hợp. (Ảnh: NGỌC LONG)

Từ năm 2005 đến nay, Trung tâm II đã triển khai các chương trình phẫu thuật hỗ trợ gần 14.000 trẻ em nghèo, khuyết tật trên cả nước.

Riêng năm 2025, Trung tâm phối hợp ngành y tế, các bệnh viện và chuyên gia tại 15 tỉnh, nhận diện hơn 4.500 trẻ khuyết tật, phẫu thuật miễn phí thành công cho hơn 1.800 trẻ.

Chương trình góp phần cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em khuyết tật, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động sự chung tay của các tổ chức, nhà tài trợ, đội ngũ y, bác sĩ và cộng đồng, tiếp thêm niềm tin để các em vươn lên, tự tin hòa nhập xã hội và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Chương trình diễn ra từ ngày 19 đến 23/10/2026.