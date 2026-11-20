Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến dự cuộc gặp gỡ thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham gia Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam" tại Vân Nam. Ảnh: TTXVN

Sáng 20/11, tại tỉnh Vân Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chương trình đang triển khai chặng Vân Nam, với chủ đề “Kế thừa gene đỏ, cùng vẽ nên triển vọng phát triển”.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Trung Quốc không chỉ là nước láng giềng gần gũi mà còn có mối liên hệ sâu sắc với lịch sử cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cách mạng tiền bối của Việt Nam từng sát cánh cùng những người cách mạng Trung Quốc, vun đắp tình hữu nghị “đồng chí, anh em”. Những di tích cách mạng tại Vân Nam và nhiều địa phương khác của Trung Quốc vì thế không đơn thuần là những địa chỉ lịch sử, mà còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao sự phối hợp tích cực, sáng tạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc trong triển khai chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Vân Nam, đã gìn giữ Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh cùng những di tích lịch sử cách mạng Việt Nam trên địa bàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thanh niên hai nước thực hiện tốt “ba không ngừng”: không ngừng củng cố bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng và kế thừa “gene đỏ” của tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; không ngừng phát huy vai trò tiên phong trong kết nối hạ tầng chiến lược và hợp tác khoa học - công nghệ; không ngừng nâng cao chất lượng chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”.

Những định hướng này cho thấy “Hành trình đỏ” không chỉ hướng đến việc giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử quan hệ hai nước, mà còn đặt thanh niên vào vị trí chủ thể của quá trình phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong tương lai.

Từ ký ức lịch sử đến trải nghiệm phát triển

“Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” là chương trình giao lưu, giáo dục truyền thống dành cho thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc, được khởi động ngày 15/4/2025 tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Lễ Khởi động dự án "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" của thanh niên Việt Nam - Trung Quốc, ngày 15/4/2025

Ngày 15/4/2026, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”

Theo sáng kiến được công bố, trong ba năm, phía Trung Quốc sẽ mời thanh niên Việt Nam sang tham gia các hoạt động nghiên cứu, học tập, lần theo dấu chân cách mạng của các thế hệ lãnh đạo tiền bối, tìm hiểu những giá trị lịch sử đã vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc và trải nghiệm những thành tựu phát triển của Trung Quốc.

Chương trình được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước, với nhiều đợt hoạt động tại các địa phương Trung Quốc. Ngay trong tháng 5/2025, chương trình đầu tiên mang tên “Theo dấu chân Bác Hồ” đã được tổ chức tại Quảng Tây, với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu thanh niên hai nước. Các đoàn thanh niên Việt Nam đã đến Nam Ninh, Quế Lâm, Bách Sắc và Quảng Châu, tham quan những địa chỉ gắn với lịch sử cách mạng, tham gia tọa đàm và giao lưu với thanh niên Trung Quốc.

Thanh niên Việt Nam tham gia "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" đến thăm Khu di tích Việt Nam thanh niên cách mạng Đồng chí Hội tại thành phố Quảng Châu. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thanh niên Việt Nam tham gia "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" tìm hiểu về kỹ thuật in ấn bằng chữ rời tại Yongqingfang, Quảng Châu. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thanh niên Việt Nam tham gia "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" tham quan Tháp Quảng Châu. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thanh niên Việt Nam tham gia "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" đến viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Nghĩa trang Liệt sĩ 72 Hoàng Hoa Cương, Quảng Châu. Ảnh: Tân Hoa Xã

Điểm đặc biệt của chương trình là sự kết hợp giữa tìm hiểu lịch sử với trải nghiệm thực tiễn. Bên cạnh các di tích cách mạng, thanh niên được tiếp cận những mô hình phát triển kinh tế, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, trung tâm thương mại điện tử xuyên biên giới và các khu vực hợp tác du lịch. Qua đó, lịch sử không chỉ được nhìn nhận như ký ức về quá khứ mà còn trở thành điểm tựa để thế hệ trẻ suy ngẫm về trách nhiệm và cơ hội hợp tác trong hiện tại.

Theo Tân Hoa xã, từ tháng 5/2025 đến tháng 3/2026, chương trình đã tổ chức 8 đợt nghiên cứu, học tập tại 10 tỉnh, khu tự trị và thành phố của Trung Quốc, thu hút hơn 1.000 thanh thiếu niên Việt Nam.

Theo Tân Hoa xã, từ tháng 5/2025 đến tháng 3/2026, chương trình đã tổ chức 8 đợt nghiên cứu, học tập tại 10 tỉnh, khu tự trị và thành phố của Trung Quốc, thu hút hơn 1.000 thanh thiếu niên Việt Nam.

Thanh niên Trung Quốc và Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trong chuyến tham quan đoạn Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc

Vân Nam - địa chỉ lịch sử và không gian hợp tác mới

Chặng Vân Nam diễn ra từ ngày 16-20/11/2026, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc phối hợp tổ chức. Theo China News Service, chương trình khai mạc ngày 17/11 tại Côn Minh, với hơn 100 thanh niên Việt Nam tham gia. Trong 5 ngày, đoàn đến Côn Minh, châu Văn Sơn và châu Hồng Hà, tìm hiểu dấu chân hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và các vùng nông thôn.

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” tại Vân Nam diễn ra từ 16 đến 20/11/2026. Ảnh: Zhao Jiwei

Việc lựa chọn Vân Nam mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là địa phương có vị trí quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam và quan hệ hữu nghị hai nước. Trong thời gian hoạt động tại Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có nhiều dấu ấn tại Côn Minh. Nhà lưu niệm của Người tại thành phố này là một trong những địa chỉ lịch sử tiêu biểu, góp phần lưu giữ ký ức về quá trình hoạt động cách mạng và tình đoàn kết quốc tế giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Côn Minh. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Mạc Cao Nghĩa, Bí thư Tỉnh uỷ Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Vân Nam không chỉ có ý nghĩa về lịch sử mà còn là địa bàn giàu tiềm năng kết nối kinh tế với Việt Nam. Là tỉnh có chung đường biên giới với Việt Nam, Vân Nam giữ vai trò quan trọng trong hợp tác về giao thông, thương mại, logistics, nông nghiệp và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Việc đưa thanh niên đến tìm hiểu thực tế tại địa phương vì vậy giúp mở rộng nội dung chương trình từ giáo dục truyền thống sang nhận diện những cơ hội phát triển và hợp tác cụ thể.

Trao gửi tương lai cho thế hệ trẻ

Từ góc độ quan hệ song phương, “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” phản ánh sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đối với việc kế thừa và phát triển tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng khởi động chương trình năm 2025, cũng như cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thanh niên hai nước tại Vân Nam hôm nay, cho thấy giao lưu thế hệ trẻ được đặt trong tổng thể định hướng phát triển quan hệ song phương lâu dài.

Những trải nghiệm trực tiếp, sự kết nối giữa thanh niên hai nước và các mối quan hệ được hình thành qua từng chuyến đi sẽ góp phần tạo nên nền tảng hiểu biết và tin cậy bền vững. Khi những người trẻ có cơ hội cùng học tập, trao đổi và hợp tác, tình hữu nghị Việt - Trung được tiếp nối bằng những trải nghiệm cụ thể, gần gũi với cuộc sống.

Thanh niên Việt Nam tham gia "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" đến thăm khu trưng bày vật liệu pin của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển GAC tại Quảng Châu. Ảnh: Li Xulun/Xinhua

Thanh niên Việt Nam tham gia "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" học thư pháp Trung Quốc tại một sự kiện giao lưu văn hóa được tổ chức ở Quảng Châu. Ảnh: Li Xulun/Xinhua

Thanh niên Việt Nam tham gia "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" chụp ảnh lưu niệm tại Khu Công nghệ XPeng ở Quảng Châu. Ảnh: Xinhua

Lịch sử đã tạo nên nền tảng đặc biệt cho tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay là tiếp nối nền tảng ấy bằng tri thức, bản lĩnh, năng lực sáng tạo và khát vọng phát triển. Khi những ký ức chung được chuyển hóa thành sự thấu hiểu, những cuộc gặp gỡ được nối dài thành hợp tác và những ý tưởng chung trở thành hành động cụ thể, “Hành trình đỏ” sẽ thực sự trở thành nhịp cầu kết nối thanh niên, góp phần vun đắp tương lai quan hệ hai nước.