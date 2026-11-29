Vượt dốc đá mang con chữ lên non cao

Trời chưa sáng rõ, con đường dẫn lên đỉnh Lũng Khỉnh đã in hằn dấu bánh xe của các thầy cô giáo. Lối nhỏ men theo sườn núi, quanh co qua những khúc cua tay áo, dốc dựng đứng với đá tai mèo sắc nhọn nhô lên giữa đường. Một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Chiếc xe máy gầm ghềnh bò qua từng đoạn dốc, có lúc phải dừng lại giữa chừng để sửa chữa mới có thể đi tiếp.

Cách điểm trường chính hơn 13 km, Điểm trường Tiểu học Lũng Khỉnh (thuộc Trường Tiểu học và THCS Thị Xuân) nằm cheo leo trên đỉnh núi cao. Để kịp giờ lên lớp, giáo viên phải xuất phát từ tinh mơ, khi bản làng còn chìm trong sương mù. Mùa đông sương giăng trắng xóa, che khuất tầm nhìn; ngày mưa đường đất trơn trượt như đổ mỡ. Thế nhưng, dù nắng hay mưa, những chuyến xe ngược núi vẫn đều đặn lăn bánh bởi phía trên đỉnh dốc có những học trò đang ngóng đợi.

Thầy giáo Nông Văn Tài, giáo viên Điểm trường Tiểu học Lũng Khỉnh chia sẻ: "Khó khăn nhất là mùa đông, sương mù dày đặc hạn chế tầm nhìn, đường lại nhiều đá sắc nhọn nên xe cộ rất nhanh hỏng. Trung bình mỗi năm, chúng tôi phải thay lốp, sửa phụ tùng nhiều lần".

Đường đến trường của thầy cô đã gian nan, hành trình tìm chữ của học trò nơi đây cũng nhọc nhằn không kém. Từ những nếp nhà nằm rải rác trên sườn núi, các em đi bộ qua những lối mòn đất đỏ, men theo khe đá, vượt dốc cao để tới lớp. Trên vai là chiếc cặp sờn cũ, tay xách theo hộp cơm đạm bạc chuẩn bị từ sáng sớm để kịp ở lại học buổi chiều.

Điểm trường Tiểu học và Mầm non Lũng Khỉnh nằm cheo leo trên đỉnh núi.

Trên đỉnh núi ấy, Điểm trường Mầm non và Tiểu học Lũng Khỉnh nằm nép mình cạnh nhau. Khu tiểu học hiện có 3 lớp (trong đó có 2 lớp ghép) với 31 học sinh và 5 giáo viên. Cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn nhưng mỗi ngày, nơi đây vẫn rộn ràng tiếng đánh vần, tiếng đọc bài.

100% học sinh tại đây là con em đồng bào dân tộc Mông, chưa thông thạo tiếng phổ thông. Vì vậy, giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải kiên trì dạy các em từng từ tiếng Việt, rèn từng câu giao tiếp cơ bản. Ở các lớp ghép, thầy cô phải chia nhỏ thời gian, linh hoạt tổ chức hoạt động phù hợp với từng nhóm trình độ.

Cô giáo Nông Thị Nhớn cho biết: "Các em chưa thạo tiếng phổ thông nên giáo viên phải dạy tiếng Việt từ những từ ngữ sơ đẳng nhất, đồng thời tìm hiểu phong tục địa phương để gần gũi với học trò. Nhiều gia đình còn khó khăn, học sinh hay phải nghỉ học theo bố mẹ lên nương. Thầy cô lại phải đến tận nhà vận động, thuyết phục phụ huynh cho con em ra lớp đầy đủ".

Không chỉ rào cản ngôn ngữ, trang thiết bị dạy học tại điểm trường cũng rất hạn chế, nhất là với các môn đặc thù như Tiếng Anh, Tin học. Dẫu vậy, các thầy cô vẫn nỗ lực xoay xở, tận dụng tối đa điều kiện hiện có để học trò vùng cao không bị thiệt thòi.

Lớp học ghép tại Điểm trường Tiểu học Lũng Khỉnh.

Thầy giáo Nông Quốc Huy, giáo viên Tiếng Anh tại Điểm trường Tiểu học Lũng Khỉnh bộc bạch: "Điều kiện cơ sở vật chất, bàn ghế, trang thiết bị và đồ dùng học tập tại các điểm trường còn thiếu thốn, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy và học. So với điểm trường chính, học sinh ở các điểm trường lẻ còn nhiều thiệt thòi. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, chúng tôi luôn cố gắng quan tâm, hỗ trợ các em nhiều hơn, chăm sóc và hướng dẫn các em như chính con em của mình".

Những giờ học tiếng Anh, tin học giữa núi rừng vì thế càng trở nên đáng quý. Đằng sau mỗi tiết học là sự nỗ lực của những người giáo viên mong muốn học trò vùng cao có thêm cơ hội học tập và phát triển.

Những bước chân không mỏi

Cách những lớp học tiểu học không xa là Điểm trường Mầm non Lũng Khỉnh, nơi đang có 15 trẻ được chăm sóc và làm quen với những bài học đầu đời. Đảm nhận công việc chăm sóc, dạy dỗ 15 em nhỏ tại điểm trường là cô giáo Đường Thị Xuyên. Cô chưa lập gia đình, thường xuyên ở lại trường để thuận tiện cho công việc. Cuộc sống của cô gắn với lớp học nhỏ trên đỉnh núi, với những gương mặt trẻ thơ và những công việc nối tiếp nhau từ sáng đến chiều.

Mỗi ngày, cô giáo Xuyên đón trẻ, ổn định nền nếp, tổ chức hoạt động học tập, vui chơi, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Có trẻ cần được hướng dẫn từ những việc nhỏ nhất, có trẻ cần cô kiên nhẫn động viên mới hòa nhập với các bạn. Mỗi đứa trẻ một tính cách, một hoàn cảnh, đòi hỏi cô đều phải dành sự quan tâm.

Khi những đứa trẻ đã trở về nhà, sân trường dần vắng tiếng cười, cô giáo Xuyên lại thu dọn lớp học, chuẩn bị đồ dùng cho ngày hôm sau. Giữa không gian núi rừng rộng lớn, nơi cuộc sống còn nhiều cách trở, những ngày tháng ở lại trường của cô cứ lặng lẽ trôi qua cùng nhịp sinh hoạt của điểm trường. Không có nhiều điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt nhưng mỗi ngày được nhìn thấy học trò vui vẻ đến lớp, biết thêm một bài hát, một câu nói tiếng Việt mới hay tự tin hơn trong những hoạt động thường ngày là niềm vui của người giáo viên.

Cô giáo Đường Thị Xuyên tổ chức hoạt động học tập, vui chơi cho trẻ tại Điểm trường Mầm non Lũng Khỉnh.

Cô giáo Đường Thị Xuyên cho biết: "Do điểm trường xa trung tâm, tôi thường xuyên ở lại trường để thuận tiện cho công việc. Những ngày đầu, có cháu còn khóc, chưa quen với môi trường lớp học nên phải kiên nhẫn dỗ dành, chăm sóc từng em. Công việc đôi lúc cũng vất vả nhưng mỗi ngày nhìn các cháu vui vẻ đến lớp, mạnh dạn hơn, biết thêm nhiều điều mới, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục nỗ lực và gắn bó với các em".

Do nhà ở xa, đường đi lại khó khăn, một số học sinh phải chuẩn bị cơm từ nhà mang theo đến trường để ăn trưa. Trong những chiếc hộp nhỏ là cơm nguội, quả trứng và chút rau rừng. Nhìn những suất cơm ấy, có thể cảm nhận phần nào cuộc sống còn thiếu thốn của học sinh nơi đây. Để có được một ngày học trọn vẹn, phía sau mỗi em là sự chắt chiu của gia đình và sự quan tâm của thầy cô.

Đỉnh Lũng Khỉnh hiện có hơn 20 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Mông, phần lớn thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống quanh năm bám vào nương rẫy. Chị Sùng Thị Pha, người dân xóm Phia Viềng, xã Thông Nông chia sẻ: "Nhà còn nghèo, lại đông con nhưng vợ chồng tôi vẫn cố cho các cháu đi học. Ngày trước bố mẹ không được học hành nên khổ. Nay thấy các thầy cô tận tình dạy dỗ, gia đình càng quyết tâm cho con đến trường để sau này có cái chữ, có việc làm thoát nghèo".

Sự quan tâm, chăm sóc của giáo viên vùng cao không chỉ dừng lại ở giờ lên lớp mà còn hiện diện trong từng bữa ăn, giấc ngủ của trẻ.

Gắn bó với Điểm trường Tiểu học Lũng Khỉnh tròn 11 năm, thầy giáo Hầu Văn Tiến thuộc lòng từng con dốc, từng khúc cua nơi đây. Do điểm trường thiếu nước sinh hoạt và xa chợ, mỗi lần từ nhà lên trường, thầy cô đều phải chằng theo lương thực, thực phẩm và nước uống dự trữ cho nhiều ngày.

Thầy Tiến trải lòng: "11 năm cắm bản, điều kiện sinh hoạt trên này vẫn còn nhiều thiếu thốn, nhất là nguồn nước và đường đi lại. Những hôm mưa gió, đường trơn trượt rất nguy hiểm, nhưng nghĩ đến học trò đang chờ, anh em lại động viên nhau cố gắng, quyết không để các em phải nghỉ học".

11 năm, một quãng thời gian đủ dài để một người giáo viên hiểu từng con dốc, từng khúc cua, từng mùa sương phủ trên đường đến trường. Cũng chừng ấy năm, thầy cùng đồng nghiệp kiên trì với công việc, với những lớp học nhỏ và những đứa trẻ cần được dìu dắt.

Để những ước mơ không dừng lại giữa núi cao

Trường Tiểu học và THCS Thị Xuân hiện có 9 lớp bậc tiểu học với 358 học sinh, phân bổ tại 3 điểm trường. Địa bàn rộng, dân cư sống rải rác trên các sườn núi khiến việc bố trí giáo viên và duy trì sĩ số gặp nhiều trở ngại.

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thị Xuân Hoàng Văn Liêm cho biết: "Dù điểm trường lẻ còn nhiều khó khăn nhưng đội ngũ giáo viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên trì bám trường, bám lớp. Nhà trường rất mong các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, nâng cấp lớp học và trang thiết bị cho Lũng Khỉnh để thầy và trò yên tâm dạy tốt, học tốt".

Một con đường được bê tông hóa sẽ giúp thầy trò bớt nhọc nhằn mỗi mùa mưa sương; một phòng học được trang bị đầy đủ sẽ mở rộng cánh cửa tri thức cho trẻ em vùng cao.

Các em học sinh Lũng Khỉnh rạng rỡ mang theo niềm vui đến trường và những ước mơ được chắp cánh từ con chữ.

Với em Lầu Văn Thiên, học sinh lớp 5E, Điểm trường Lũng Khỉnh, mỗi ngày vượt dốc đến lớp là một niềm vui. Cậu học trò nhỏ hồn nhiên nói: "Đến lớp em vui lắm vì được gặp bạn bè và được thầy cô yêu quý. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này làm thầy giáo, dạy chữ cho các em nhỏ ở bản mình".

Ước mơ của Thiên giản dị nhưng thắp lên biết bao hy vọng. Trên đỉnh núi, mây vẫn phủ quanh những mái nhà, những con đường đá vẫn còn đó những đoạn dốc cao, gập ghềnh. Những chiếc xe máy vẫn ngày ngày ngược núi của các giáo viên vẫn lặng lẽ đi qua những con dốc, mang theo tình yêu nghề và niềm tin vào học trò. Đường đến trường có thể còn dài, những lớp học có thể chưa đủ đầy nhưng còn những bước chân bền bỉ ấy thì con chữ vẫn tiếp tục được gieo, những ước mơ vẫn có cơ hội nảy mầm và vươn xa khỏi những đỉnh núi.