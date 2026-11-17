Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã đến thăm, tặng hoa và quà cho cư dân Tổ dân phố số 23 vào tối 15-11. Ảnh: Hà Phương.

Lan tỏa nét đẹp văn hóa từ hoạt động thường ngày

Những ngày này, cư dân tại Tổ dân phố số 27, phường Tây Hồ tất bật chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa cơ sở để chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tại phường Tây Hồ là việc ra mắt mô hình điểm “Phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tổ dân phố 27”.

Ông Trần Kim Anh, Tổ trưởng Tổ dân phố 27, chia sẻ nhà sinh hoạt cộng đồng cần thực sự trở thành điểm hẹn của người dân. Tại đây, các câu lạc bộ đọc sách, văn nghệ, Jumping, thể thao quần chúng và Tủ sách pháp luật tạo thêm những lựa chọn sinh hoạt bổ ích, đáp ứng nhu cầu của nhiều lứa tuổi.

Tổ dân phố số 27, phường Tây Hồ ra mắt mô hình điểm “Phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tổ dân phố 27”. Ảnh: Hoàng Lân.

Theo ông Kim Anh cũng, thời gian qua, tổ dân phố đã huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng cổng chào tại số 472 Lạc Long Quân và các cổng ngõ; duy trì phong trào “Xây dựng và giữ gìn ngõ phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Các mô hình “Camera an ninh” tự quản, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” được triển khai, góp phần nâng cao ý thức tự quản và trách nhiệm của người dân đối với không gian sống chung. Cùng với đó, Tổ chuyển đổi số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, iHanoi, eTax Mobile và dịch vụ công trực tuyến... Từ một địa điểm hội họp, nhà sinh hoạt cộng đồng đang từng bước trở thành không gian để người dân gặp gỡ, học hỏi, rèn luyện sức khỏe và cùng tham gia giải quyết những công việc chung.

Tại Tổ dân phố 13, phong trào văn hóa lan tỏa từ những việc đơn giản. Tổ dân phố có 1.002 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Công tác khuyến học, thiện nguyện được đẩy mạnh; trong 9 tháng, đã quyên góp 126 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Những con số ấy không chỉ phản ánh kết quả của các phong trào mà còn cho thấy tinh thần sẻ chia được nuôi dưỡng từ mỗi gia đình, mỗi người dân.

Hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc đang diễn ra sôi nổi tại nhiều khu dân cư, tổ dân phố tại phường Tây Hồ. Ảnh: Hoàng Lân.

Tại Tổ dân phố 23, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân cũng được đặt trong câu chuyện xây dựng nếp sống văn hóa từ những điều bình dị nhất. Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh chia sẻ, mỗi gia đình, mỗi người dân cần tiếp tục hình thành những thói quen ứng xử đẹp trong đời sống hằng ngày: hiếu nghĩa, kính trên nhường dưới, yêu thương và tôn trọng các thành viên trong gia đình; lịch sự, tương trợ trong khu dân cư; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Từ những ngày hội thắm tình làng nghĩa xóm

Chia sẻ về các hoạt động nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến nhấn mạnh văn hóa và xây dựng con người là nhiệm vụ trọng tâm. Nhà sinh hoạt cộng đồng phải là không gian chung của nhân dân, trong đó sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả hoạt động. Vì vậy, các tổ dân phố cần đa dạng hóa hoạt động văn hóa, thể thao; kết hợp giáo dục truyền thống với trang bị kỹ năng sống; phát huy quyền làm chủ và huy động sức dân trong xây dựng cộng đồng.

Hoạt động văn hoá lan tỏa trong cộng đồng dân cư bằng nhiều hoạt động thiết thực. Ảnh: Hoàng Lân.

Có mặt trong nhiều hoạt động văn hóa tại Tổ dân phố số 13 và Tổ dân phố số 23, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh cũng cho biết, Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân là dịp để mỗi người dân nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản, văn hóa truyền thống; giữ gìn cảnh quan, môi trường và không gian chung; sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm. Đó cũng là cách để văn hóa không dừng lại ở những khẩu hiệu mà thấm sâu vào hành vi, lựa chọn của mỗi người.

Theo ông Nguyễn Thanh Tịnh, các hoạt động hưởng ứng được triển khai gắn với điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân ở các tổ dân cư. Những buổi sinh hoạt, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em... góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, khơi dậy ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đặc biệt, chuyển đổi số được xác định là một phần thiết thực trong nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

“Phường sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, VNeID, iHanoi và các tiện ích số; duy trì những nhóm hướng dẫn, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong hỗ trợ người cao tuổi và những người chưa thành thạo công nghệ”, ông Nguyễn Thanh Tịnh chia sẻ.

Người dân tham gia nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng trên địa bàn. Ảnh: H.L.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, phường Tây Hồ cũng chú trọng đưa các giá trị văn hóa, di sản đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ. Những hoạt động giáo dục lịch sử, di sản cho học sinh, trò chơi dân gian, giới thiệu di tích và thông tin di sản qua mã QR góp phần làm mới cách tiếp cận văn hóa, khơi gợi sự quan tâm của người dân đối với những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Có thể thấy, từ những ngày hội rộn ràng đến những buổi sinh hoạt câu lạc bộ giản dị, từ con ngõ sáng, sạch đến không gian nhà sinh hoạt cộng đồng đầy ắp tiếng cười, nét đẹp văn hóa tại phường Tây Hồ đang được vun đắp bằng những việc làm gần gũi. Đó cũng là nền tảng để phường Tây Hồ xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, nơi những giá trị tốt đẹp được gìn giữ và lan tỏa mỗi ngày.