Gieo hạt mầm, chắp cánh ước mơ Việt Nam - Lào (kỳ IV)

Kỳ IV: Ươm mầm thế hệ tương lai

Kỳ III: Vun đắp tình hữu nghị

ĐBP - “Con nuôi Công an Điện Biên” là mô hình đầu tiên được triển khai tại Điện Biên, đồng thời là mô hình có tính đặc thù trong lực lượng công an cả nước khi kết hợp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với giáo dục, đào tạo học sinh 6 tỉnh Bắc Lào. Sau thời gian triển khai, hiệu quả mô hình được khẳng định qua những chuyển biến, tiến bộ toàn diện của học sinh. Qua đó, không chỉ tạo môi trường để các em phát triển toàn diện, mà còn góp phần đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, từng bước tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh Bắc Lào; đồng thời vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong lực lượng công an quan tâm, thăm, tặng quà các em nhỏ tại Mái ấm Nhân ái - Hữu nghị nhân dịp đầu năm học 2026 - 2027.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hòa cùng không khí rộn ràng của ngày khai giảng trên cả nước, ngày 5/9/2026 trở thành một dấu mốc đặc biệt với các em nhỏ tại Mái ấm Nhân ái - Hữu nghị. 50 trái tim cùng nhịp đập, háo hức khoác lên mình bộ đồng phục, cùng thầy cô, bạn bè bước vào năm học mới với niềm vui, sự tự tin và những ước mơ đang được chắp cánh.

Trong bộ đồng phục mới, được “cha nuôi” đặc biệt nắm tay đến trường, em Sụ Pha Say Liên Thoong, bản Luông Mi Xay, huyện Mường Ngần, tỉnh Xay Nhạ Bu Ly hồ hởi khoe: “Hôm nay em rất vui và háo hức vì lần đầu tiên được dự lễ khai giảng ở Việt Nam. Em thích bộ đồng phục mới và rất vui khi được cùng các bạn đến trường. Em mong năm học này sẽ có thật nhiều niềm vui và cố gắng học thật tốt”.

Ngày khai giảng vì thế càng thêm trọn vẹn khi các em nhỏ tại mái ấm được các cô, chú công an trao tặng những món quà giản dị mà đầy yêu thương, từ hàng trăm cuốn sách, những chiếc áo mới đến hàng chục bộ đồ dùng học tập và nhiều vật dụng thiết yếu, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo, trao tận tay từng em.

Nâng niu những món đồ dùng học tập mới được tặng, em Giàng A Sang, bản Huổi Thanh, xã Nậm Kè chia sẻ: “Em vui lắm. Trước ngày khai giảng được các cô, chú công an tặng nhiều đồ dùng học tập mới. Em sẽ giữ gìn thật cẩn thận để dùng trong năm học này và cố gắng học thật tốt để không phụ lòng các cô, chú”.

Những năm qua, tỉnh Điện Biên luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ nguồn nhân lực cho các tỉnh Bắc Lào, góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai bên. Từ chương trình hợp tác đào tạo cán bộ, hỗ trợ giáo dục đến hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, Điện Biên đã trở thành địa chỉ tin cậy để các thế hệ cán bộ trẻ Lào học tập, rèn luyện và trưởng thành. Đến nay, tỉnh Điện Biên đã đào tạo giúp các tỉnh Bắc Lào hàng nghìn cán bộ, học sinh, sinh viên thông qua các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Trong mạch nguồn nghĩa tình ấy, mô hình “Con nuôi Công an Điện Biên” mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ chăm lo cho các em về nơi ăn, chỗ ở, tạo điều kiện học tập và trưởng thành, mô hình còn gieo nền tảng tri thức, kỷ luật, kỹ năng và tình cảm với Việt Nam cho thế hệ trẻ Lào.

Đại tá Đỗ Ngọc Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: “Thông qua hoạt động của chương trình, chúng tôi hướng tới góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho 6 tỉnh Bắc Lào nói chung, Công an các tỉnh Bắc Lào nói riêng; giúp các em có kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm để sau này trở về phục vụ quê hương. Đồng thời, chương trình chú trọng vun đắp mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa thế hệ trẻ 6 tỉnh Bắc Lào với Điện Biên, đặc biệt là lực lượng công an hai bên, qua đó tăng cường giao lưu, phối hợp, góp phần vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt”.

Ông Trần Văn Trắc, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hermann Gmeiner, phường Điện Biên Phủ cho biết: “Nhà trường luôn chú trọng xây dựng môi trường học tập thân thiện, kỷ cương, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh được học tập và phát triển toàn diện. Cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị dạy học được đầu tư, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục; đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ học sinh Lào trong quá trình học tập, hòa nhập”.

Có thể khẳng định, sự quan tâm, chăm lo toàn diện sẽ tạo nền tảng để các em vững vàng về kiến thức, kỹ năng, từng bước hình thành bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và khả năng thích ứng với cuộc sống. Đặc biệt, với học sinh Lào, những kiến thức, kỹ năng và tình cảm được vun đắp tại Điện Biên sẽ trở thành hành trang quý giá, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ có tri thức, bản lĩnh cho các tỉnh Bắc Lào trong tương lai.

Nối dài hành trình chắp cánh ước mơ

Công an tỉnh Điện Biên xác định “Con nuôi Công an Điện Biên” không phải hoạt động ngắn hạn mà là chương trình lâu dài. Mục tiêu là đồng hành trong suốt quá trình trưởng thành của các cháu; từ khi bắt đầu học lớp 6 đến khi hoàn thành chương trình học nghề, cao đẳng, đại học hoặc có nghề nghiệp ổn định.

Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện về sức khỏe, dinh dưỡng, học tập, rèn luyện nhân cách, kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường và các đơn vị liên quan để theo dõi, hỗ trợ từng cháu.

Theo kế hoạch, thời gian tới Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích; đồng thời xây dựng mái ấm thực sự trở thành môi trường giáo dục, rèn luyện và kết nối thế hệ trẻ Việt Nam - Lào. Trên cơ sở đánh giá thực tiễn và điều kiện cụ thể, nếu được cấp có thẩm quyền đồng ý, Công an tỉnh sẽ nghiên cứu mở rộng quy mô, đối tượng hoặc các hình thức hỗ trợ phù hợp.

Đại tá Đỗ Ngọc Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: “Mô hình “Con nuôi Công an Điện Biên” không chỉ là hoạt động chăm lo, hỗ trợ các em về điều kiện học tập, sinh hoạt mà từng bước trở thành một mô hình giáo dục, nuôi dưỡng toàn diện, giàu tính nhân văn. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng mô hình, huy động thêm các nguồn lực, hoàn thiện điều kiện chăm sóc, giáo dục và rèn luyện để các em được phát triển toàn diện cả về tri thức, kỹ năng, thể chất và nhân cách. Qua đó, tạo nền tảng để các em tự tin theo đuổi ước mơ, trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước; đồng thời góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt”.

Từ mô hình “Con nuôi Công an Điện Biên”, những em nhỏ sẽ có thêm một điểm tựa để học tập, rèn luyện và “cất cánh” thực hiện những ước mơ, khát vọng của mình. Mỗi sự quan tâm, mỗi bài học được trao gửi không chỉ giúp các em trưởng thành về tri thức, nhân cách mà còn gieo vào tâm hồn các em những giá trị tốt đẹp về tình yêu quê hương, đất nước và tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.