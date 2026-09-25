Gieo hạt mầm, chắp cánh ước mơ Việt Nam - Lào (kỳ III)

Kỳ III: Vun đắp tình hữu nghị

Kỳ II: Những “cha nuôi” đặc biệt

ĐBP - Từ vòng tay yêu thương và sự chăm sóc tận tình của những người “cha nuôi” đặc biệt, Mái ấm Nhân ái - Hữu nghị đang trở thành nơi những em nhỏ Việt Nam - Lào cùng lớn lên trong tình thân ái. Mô hình “Con nuôi Công an Điện Biên” không chỉ chắp cánh ước mơ cho những hoàn cảnh nhiều thiếu thốn mà còn vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào từ hôm nay cho mai sau.

Các em nhỏ đã tự tin học tập, hòa nhập cùng các bạn trong Mái ấm Nhân ái - Hữu nghị.

Khi yêu thương kết trái

Những em nhỏ khỏe mạnh cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự chăm sóc tận tình. Đằng sau những nụ cười hồn nhiên, những bước chân ngày một vững vàng là đổi thay được đo đếm bằng những con số đầy ý nghĩa. Kết quả theo dõi thể trạng định kỳ cho thấy, 100% trẻ em tại mái ấm đều có sự cải thiện rõ rệt về chiều cao, cân nặng. Sau 6 tháng, trung bình mỗi em tăng từ 1,5 - 2,5kg và 2 - 4cm, đồng thời 100% đạt các chỉ số thể lực cơ bản theo chuẩn lứa tuổi. Đằng sau những “trái ngọt” đó là một chế độ dinh dưỡng khoa học, là sự sâu sát, lo toan từng bữa ăn, giấc ngủ của những người “cha nuôi” đặc biệt.

Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, có em chưa thể nói trọn một câu tiếng Việt, đến nay, những đứa trẻ tại mái ấm đã dần tự tin trò chuyện, học tập và hòa nhập cùng bạn bè. Kết quả ấy được tạo nên từ quá trình bồi dưỡng kiên trì, sát sao, đặc biệt đối với các em nhỏ Lào. Hiện nay, hơn 90% em đã đạt chuẩn khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đủ khả năng giao tiếp và học tập theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Những em nhỏ Việt Nam từng chịu nhiều thiệt thòi cũng được kịp thời bù đắp khoảng trống kiến thức, từng bước lấy lại sự tự tin và sánh bước cùng bạn bè.

“Những ngày đầu em học tiếng Việt rất khó, nhiều từ chưa hiểu nên em phải cố gắng học từng ngày. Được thầy cô trên lớp, các chú công an luôn động viên, chỉ bảo nên em càng có thêm động lực. Giờ em đã tự tin hơn khi giao tiếp và học tập. Em sẽ cố gắng học thật tốt, để sau này có thể trở về giúp ích cho quê hương” - em Thị Va Sạ Mun Tha, bản Phôn Sạ Át, huyện Mường Phiêng, tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào) chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Ngọc, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh, Trưởng Ban quản lý học sinh chia sẻ: “Sau thời gian được chăm sóc, nuôi dưỡng và học tập trong môi trường phù hợp, chúng tôi rất vui khi thấy các em có những chuyển biến rõ rệt cả về thể chất, học tập và ý thức. Sức khỏe, chiều cao, cân nặng của các em đều được cải thiện; việc học từng bước tiến bộ, nhất là khả năng sử dụng tiếng Việt của các em học sinh Lào. Điều đáng mừng nhất là các em ngày càng tự tin, hòa đồng, có ý thức tự lập và chủ động hơn trong học tập. Đây là kết quả của sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên, cùng sự nỗ lực của chính các em và các thầy cô, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp quản lý, chăm sóc”.

Từ những yêu thương được trao gửi mỗi ngày, những mầm xanh tại Mái ấm Nhân ái - Hữu nghị từng bước trưởng thành, mang theo tri thức, niềm tin và những ký ức đẹp. Mỗi bước tiến của các em hôm nay chính là những hạt mầm vun bồi tình hữu nghị Việt Nam - Lào, để những giá trị tốt đẹp ấy tiếp tục được gìn giữ và nối dài qua các thế hệ.

Những mầm xanh vun đắp tình hữu nghị

Những em nhỏ Việt Nam - Lào ríu rít nô đùa, gọi nhau í ới trong sân, tiếng cười trong trẻo vang lên dưới mái nhà chung. Khoảng cách về quê hương, ngôn ngữ dần xóa nhòa, nhường chỗ cho tình bạn hồn nhiên. Tại Mái ấm Nhân ái - Hữu nghị, 50 em nhỏ cùng nhau học tập, sinh hoạt và trưởng thành, trong đó có 12 lưu học sinh đến từ 6 tỉnh Bắc Lào. Mỗi em một miền quê, một hoàn cảnh, một câu chuyện và ước mơ riêng, nhưng khi về đây, những đứa trẻ xa lạ dần trở thành anh em, cùng chăm sóc và nâng đỡ nhau.

Từ tình bạn hồn nhiên, những sẻ chia rất đỗi đời thường ấy, tình cảm giữa những người con Việt Nam - Lào được vun đắp từng ngày. Những hạt mầm yêu thương gieo xuống hôm nay sẽ theo các em lớn lên, trở thành ký ức đẹp và góp phần bồi đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc ngày càng bền chặt.

Trong góc học tập nhỏ, em Phon Ạ Nụ Sít Phum Sạ Vẳn, bản Huổi Xay Tạy, huyện Huổi Xai (Lào) đang cùng các bạn nhỏ Việt Nam ôn tập bài cũ. Trước trang vở còn thơm mùi giấy mới, những con chữ tiếng Việt lần lượt được em nắn nót viết lại, đôi lúc ngập ngừng. Bên cạnh, tiếng bạn bè ríu rít chỉ bài, tiếng cười trong trẻo vang lên khiến khoảng cách về ngôn ngữ, quê hương dường như nối gần lại.

“Các bạn Việt Nam rất gần gũi và vui tính. Ở đây, chúng em cùng chia nhau những

niềm vui nhỏ. Khi em chưa hiểu bài hay còn bỡ ngỡ, các bạn lại đến bên giúp đỡ. Em thấy mọi người thương nhau như anh em trong một nhà. Với em, mái ấm không chỉ là nơi để học tập, mà còn là nơi em có thêm nhiều người bạn thân thương”, Phon Ạ Nụ Sít Phum Sạ Vẳn bộc bạch.

Chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ có những người bạn đến từ đất nước Lào, những em nhỏ Việt Nam đã đón các bạn bằng sự hồn nhiên, gần gũi và tình cảm chân thành. Từ sự sẻ chia, gắn bó, các em dần trở nên thân thiết, quấn quýt nhau mỗi ngày. Những tình cảm từ tuổi thơ đang lớn lên từng ngày, trở thành sợi dây gắn kết những trái tim nhỏ bé.

Em Vàng A Trường, bản Nậm Chim, xã Si Pa Phìn chia sẻ: “Nhờ những người bạn Lào, em biết thêm được nhiều từ tiếng Lào và hiểu hơn về đất nước, con người nơi các bạn sinh ra. Em thích nhất là mỗi ngày lại được nghe các bạn kể một câu chuyện mới, biết thêm một điều thú vị về quê hương các bạn. Chúng em cùng học, cùng chơi và có rất nhiều kỷ niệm vui. Em nghĩ sau này, dù mỗi người có thể sẽ trở về một nơi, nhưng những ngày tháng được học tập, vui chơi bên nhau sẽ luôn là ký ức đẹp. Em sẽ nhớ các bạn và muốn giữ mãi tình bạn này”.

Giữa lòng Điện Biên Phủ anh hùng, nơi tình đoàn kết Việt Nam - Lào đã được hun đúc qua những năm tháng lịch sử, hôm nay những đứa trẻ đến từ những bản làng xa xôi lại gặp nhau dưới một mái ấm yêu thương. Để rồi, từ đôi bàn tay nhỏ bé biết nắm chặt nhau, những trái tim trẻ thơ dần trở nên thân thiết, gắn bó. Tình cảm ấy đang gieo những mầm xanh của tình hữu nghị, để tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào được tiếp nối và lớn lên cùng các em.

Bài, ảnh: Sầm Phúc - Nhật Oanh