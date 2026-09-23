Gieo hạt mầm, chắp cánh ước mơ Việt Nam - Lào (kỳ II)

Kỳ II: Những “cha nuôi” đặc biệt

Kỳ I: Chung mái ấm, nối yêu thương

ĐBP - Có người chưa từng một lần gọi ai bằng hai tiếng “con ơi”, chưa trải qua hành trình làm cha theo cách thông thường. Nhưng khi những đứa trẻ nhỏ bước vào cuộc sống của mình, bằng tình yêu thương, trách nhiệm và sự tận tâm, những cán bộ, chiến sĩ Công an Điện Biên đã trở thành những người “cha nuôi” đặc biệt. Từ bữa cơm hằng ngày, giấc ngủ mỗi đêm đến việc học hành, vui chơi, từng sự quan tâm đã sưởi ấm tuổi thơ các em, trở thành điểm tựa để những “mầm xanh” nơi Mái ấm Nhân ái - Hữu nghị thêm tự tin, vững vàng lớn lên và hướng về phía trước.

Chiến sĩ trẻ đồng hành cùng các em tại Mái ấm Nhân ái - Hữu nghị trong từng tiết ôn luyện. Ảnh: Sầm Phúc

Nhiệm vụ đặc biệt

5 giờ 30 phút sáng, khi màn sương còn giăng nhẹ trên những mái nhà, sân Mái ấm Nhân ái - Hữu nghị đã vang lên tiếng đếm nhịp đều đặn. Giữa cái lạnh còn vương sáng sớm, những bước chân nhỏ hòa cùng bước chân chiến sĩ công an, nhịp tay, nhịp chân đều đặn trong bài thể dục buổi sáng.

“Em đã quen với cuộc sống ở đây. Các chú như người cha thứ hai, luôn ở bên quan tâm, chỉ bảo chúng em từ những điều nhỏ nhất. Các chú nhắc từng giờ học, giờ nghỉ, dạy chúng em cách tự chăm sóc bản thân và luôn động viên khi chúng em nhớ nhà” - em Vàng A Chung, bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ chia sẻ.

Trung tá Vũ Văn Tuấn, Phó trưởng ban Quản lý học sinh tâm sự: “Đa phần các em ở đây đều có hoàn cảnh đặc biệt, nhiều cháu bị gián đoạn học tập nên tâm lý ban đầu rất tự ti. Chúng tôi luôn kiên nhẫn uốn nắn từng nét chữ, hướng dẫn từng phép tính hay cách phát âm tiếng Việt. Nhìn từng trang vở ngày một sạch đẹp, nét chữ thẳng hàng và các em tự tin hơn mỗi ngày, đó là phần thưởng lớn nhất của chúng tôi”.

Thực hiện nhiệm vụ đặc biệt tại Mái ấm Nhân ái - Hữu nghị có 13 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Điện Biên. Đảm nhận một công việc không có trong giáo trình nghiệp vụ, những cán bộ, chiến sĩ phải tự mình nỗ lực chủ động học hỏi, kiên nhẫn tìm hiểu và nắm bắt tâm lý từng em để xóa bỏ rào cản về ngôn ngữ, mặc cảm và sự bỡ ngỡ ban đầu... Bằng tình thương chân thành, những “người cha” đặc biệt đã từng bước trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các em dưới mái nhà chung.

Nhận nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu mái ấm đi vào hoạt động, Thượng úy Nguyễn Duy Sơn, cán bộ trực tiếp quản lý, chăm sóc các em, vẫn nhớ như in những ngày đầu đầy bỡ ngỡ, lóng ngóng như “người cha tập sự”. Thượng úy Sơn khẽ cười bảo: “Thú thật, những ngày đầu tôi lúng túng lắm. Chưa lập gia đình, chưa từng chăm trẻ nhỏ nên từ bữa ăn, giấc ngủ đến chuyện dỗ dành đều phải học. Có lúc các cháu khóc vì nhớ nhà, tôi chỉ biết ngồi bên cạnh, vụng về hỏi han, an ủi. Rồi các cháu dần quen, chúng tôi cũng dần hiểu và thương các cháu hơn. Đến khi một đứa trẻ chạy lại gọi, ríu rít kể chuyện, tôi thấy vui và thương các cháu lúc nào chẳng hay”.

Từ những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy, các em nhỏ dần quen với nền nếp, những cán bộ, chiến sĩ trẻ cũng dần hiểu hơn thế nào là sự kiên nhẫn, bao dung và trách nhiệm của người lớn khi trở thành chỗ dựa cho những đứa trẻ xa gia đình.

Những người cha chưa vợ mà đông con

Sớm tinh mơ, khi phố phường chưa thức giấc có mặt tại Mái ấm Nhân ái - Hữu nghị, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những chàng trai trẻ tất bật chuẩn bị từng suất cơm, sửa soạn quần áo, sách vở cho các em. Trước giờ đến trường, các anh lại ân cần căn dặn, nhắc nhở từng em nhỏ. Những khoảnh khắc bình dị ấy khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Bởi trong sắc phục người chiến sĩ, những chàng trai còn rất trẻ đang lặng lẽ học cách làm cha, dành cho các em tình yêu thương, sự chở che và trách nhiệm bằng tất cả tấm lòng.

“Nhìn thấy các em còn nhỏ mà phải xa gia đình, tôi thương lắm. Mình là người lính, ngoài nhiệm vụ muốn làm điều gì đó để các em cảm nhận được hơi ấm gia đình. Các em vui, khỏe, tiến bộ mỗi ngày là chúng tôi thấy những việc mình làm thật sự có ý nghĩa”, binh nhất Lò Thanh Tùng cho hay.

Họ chưa từng lập gia đình, chưa một lần được gọi là cha. Thế nhưng, từ ngày nhận nhiệm vụ tại Mái ấm Nhân ái - Hữu nghị, những chiến sĩ trẻ dường như trưởng thành hơn khi đảm nhận một vai trò đặc biệt trong cuộc đời. Bởi bên cạnh nhiệm vụ, họ có thêm một gia đình với những em nhỏ khác quê hương, xa cha mẹ và cần một vòng tay chở che. Trong sắc phục công an, họ trở nên gần gũi hơn qua những lời hỏi han, những bữa cơm, giờ học và câu chuyện đời thường; lặng lẽ học cách “làm cha” bằng sự kiên nhẫn, yêu thương và trách nhiệm.

Tại Mái ấm Nhân ái - Hữu nghị, hiện có 6 cán bộ, chiến sĩ chưa lập gia đình trực tiếp tham gia chăm sóc, nuôi dưỡng các em nhỏ. Tuổi còn trẻ, khoảng cách thế hệ dường như được thu hẹp, giúp các anh dễ dàng hòa mình vào thế giới hồn nhiên của trẻ nhỏ. Từ những giờ vui chơi, những câu chuyện giản dị đến việc học tập, sinh hoạt hàng ngày, các chiến sĩ vừa là “người cha”, vừa là người anh, người bạn gần gũi, luôn lắng nghe, sẻ chia và đồng hành cùng các em trong hành trình khôn lớn.

Binh nhất Lường Văn Hoàn bộc bạch: “Chăm sóc các em không chỉ là cùng vui chơi một trận bóng mà còn là sự kiên nhẫn đồng hành trong từng bữa ăn, giờ học, giấc ngủ và sinh hoạt thường ngày. Nhiệm vụ canh gác, quản lý vẫn phải bảo đảm, thời gian biểu của mái ấm cũng cần được duy trì. Vì thế, chúng tôi đã sắp xếp và cân bằng, tranh thủ khoảng thời gian phù hợp để cùng các em vui chơi, trò chuyện; đến giờ lại nhẹ nhàng nhắc các em trở về với bài học, bữa cơm, giờ nghỉ”.

Đêm xuống, mái ấm dần chìm vào yên tĩnh. Những căn phòng nhỏ khép lại sau một ngày dài, tiếng trò chuyện, tiếng bước chân của những đứa trẻ thưa dần. Khi đó, trong phòng y tế, Thiếu úy trẻ Lò Văn Toàn vẫn lặng lẽ túc trực bên em Giàng Pê Tu, bản Sam Lang, xã Nà Hỳ đang sốt cao. Dưới ánh đèn khuya, nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt chiến sĩ trẻ sau ngày dài làm nhiệm vụ, nhưng ánh mắt dịu dàng của anh vẫn chưa một giây rời khỏi đứa trẻ đang thiếp đi vì mệt.

Thiếu úy Lò Văn Toàn nhớ lại: “Cả đêm hôm đó tôi cứ ngồi cạnh, nhìn em mà thương. Sau khi chườm cho em, rồi liên tục kiểm tra nhiệt độ, tôi lại động viên em uống thêm nước. Các em còn nhỏ, xa gia đình, mình chăm sóc từng ngày rồi thương lúc nào không hay. Giờ em nào ốm là mình lo như con cháu trong nhà vậy”.

“Các chú ở đây thương chúng em lắm. Sáng nào cũng hỏi han, nhắc nhở từng chút. Những lúc nhớ nhà, các chú lại đến trò chuyện, vỗ về. Có các chú bên cạnh, cháu thấy mái ấm như gia đình của mình” - em Giàng Pê Tu xúc động nói.

Không dừng lại ở việc trao gửi yêu thương trong mái ấm, sự tận tâm của những người “cha nuôi” đặc biệt vượt qua mọi khoảng cách, trở thành nhịp cầu gắn kết những trái tim Việt Nam - Lào. Dưới một mái nhà, những khác biệt về ngôn ngữ, phong tục hay khoảng cách địa lý dần xóa nhòa, nhường chỗ cho tình thân và sự sẻ chia. Từ những bữa cơm, lời động viên và vòng tay chở che mỗi ngày, những hạt mầm hữu nghị Việt Nam - Lào được gieo xuống, âm thầm bén rễ, lớn lên bằng tình yêu thương và tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Sầm Phúc - Nhật Oanh

Kỳ III: Vun đắp tình hữu nghị