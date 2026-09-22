Gieo hạt mầm, chắp cánh ước mơ Việt Nam - Lào

ĐBP - Trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, những chiến sĩ công an đang lặng thầm viết nên câu chuyện đẹp về tình người và trách nhiệm, khi đón nhận, chăm sóc và đồng hành cùng những em nhỏ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn và con em cán bộ, chiến sĩ công an Lào. Mô hình “Con nuôi Công an Điện Biên” đã trở thành mái nhà chung ấm áp, nơi những em nhỏ khác quê hương được gặp gỡ, sẻ chia, cùng học tập và lớn lên trong vòng tay yêu thương. Từ những điều bình dị ấy, mỗi ước mơ nhỏ bé được nâng niu, chắp cánh; tình đoàn kết, gắn bó và hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào được vun đắp từ những mầm xanh hôm nay.

Kỳ I: Chung mái ấm, nối yêu thương

Có những em nhỏ đến với mái ấm khi tuổi thơ còn nhiều thiếu hụt; có em rời quê hương, mang theo nỗi nhớ gia đình và đất nước Lào thân thương. Nhưng trong mái nhà chung ấy, khoảng cách về hoàn cảnh, quê hương dần được khỏa lấp bởi vòng tay ấm áp, chở che của những người cha thứ hai. Mô hình “Con nuôi Công an Điện Biên” không chỉ mở ra một mái ấm để những em nhỏ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, học tập và trưởng thành, mà còn gieo những hạt mầm yêu thương, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam - Lào.

Cán bộ, chiến sĩ công an quan tâm, chăm sóc từng bữa cơm cho các em tại Mái ấm Nhân ái - Hữu nghị.

Dấu mốc đặc biệt

Có những bước chân còn rụt rè khi lần đầu về ngôi nhà mới, có những ánh mắt mang theo cả niềm vui lẫn bỡ ngỡ. Nhưng rồi, trong vòng tay của những người cha công an tại Mái ấm Nhân ái - Hữu nghị, khoảng cách dần được xóa nhòa. Một bữa cơm chung, một lời hỏi han, những điều giản dị ấy kết thành hơi ấm gia đình, để những đứa trẻ khác quê hương cùng học tập, sẻ chia và lớn lên bên nhau.

Ngày 21/8/2025 trở thành một dấu mốc đặc biệt đối với 40 em nhỏ Việt Nam và Lào khi các em cùng về chung một mái nhà, nơi tình yêu thương, sự chở che và những ước mơ được vun đắp mỗi ngày. Trong số đó, 12 em là lưu học sinh đến từ các tỉnh Bắc Lào; 28 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc huyện Mường Nhé, Nậm Pồ (cũ). Tiếp nối hành trình ấy, Công an tỉnh tiếp nhận thêm 10 em, nâng tổng số lên 50 em được chăm sóc, nuôi dưỡng và đồng hành trên hành trình hướng tới tương lai.

Em A Nụ Sin Hương Mi Xay, bản Sẻn Li, huyện Phu Khum, tỉnh Luông Pha Băng (Lào) chia sẻ: “Được sang Việt Nam học tập là một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời em. Ngày đầu đến mái ấm, em vừa vui vừa bỡ ngỡ, nhưng sự đón tiếp ân cần, tình cảm của các chú công an em thấy rất ấm áp và gần gũi. Em biết mình đã có thêm một mái nhà để yêu thương và một nơi chắp cánh cho những ước mơ”.

Để bảo đảm các em có nơi ở ổn định, điều kiện sinh hoạt đầy đủ và môi trường học tập an toàn, lành mạnh, Công an tỉnh Điện Biên đã xây dựng cơ chế quản lý chặt chẽ, khoa học; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý và phân công cụ thể trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân. Đồng thời, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và Công an các tỉnh Bắc Lào trong từng khâu từ lựa chọn, tiếp nhận đến quản lý, chăm sóc, giáo dục các em.

Cùng với đó, hệ thống phòng ở, phòng học, phòng máy tính, phòng y tế, nhà ăn, bếp ăn, sân chơi và các công trình phục vụ sinh hoạt được đầu tư đồng bộ, bảo đảm điều kiện học tập, nghỉ ngơi, vui chơi và chăm sóc sức khỏe cho các em. Từng không gian được bố trí phù hợp, tạo môi trường sinh hoạt an toàn, sạch sẽ, tiện nghi, giúp các em yên tâm học tập, rèn luyện và hòa nhập với cuộc sống mới.

Đại tá Đỗ Ngọc Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: “Đón các cháu về chăm sóc, nuôi dưỡng không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm và sự sẻ chia của Công an tỉnh Điện Biên dành cho thế hệ trẻ. Chúng tôi mong muốn mỗi cháu có thêm một mái nhà, một điểm tựa để yên tâm học tập, trưởng thành, trở thành những người có kiến thức, bản lĩnh, góp sức xây dựng quê hương.

Ngôi nhà mới với sự quan tâm, chăm sóc và giáo dục tận tình của những người cha nuôi Công an Điện Biên sẽ trở thành điểm tựa để những em nhỏ Việt Nam - Lào yên tâm học tập, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Nâng niu từng bữa cơm, giấc ngủ

Từ các xã biên giới xa xôi như Sín Thầu, Mường Nhé, Nà Hỳ… ngày đầu làm “Con nuôi Công an Điện Biên” về với Mái ấm Nhân ái - Hữu nghị, các em nhỏ mang theo những câu chuyện đời rất riêng.

Lọt thỏm giữa đám đông, cậu bé Vàng A Dơ (sinh năm 2014) dáng người gầy guộc, ánh mắt đầy e ngại. Dơ là người dân tộc Mông, quê ở bản Húi To 2, xã Mường Nhé. Mồ côi mẹ từ lúc mới lọt lòng rồi sau đó mất cả bố, em là con út trong gia đình có 6 anh em, sống nương tựa vào người anh trai. Thiếu đi vòng tay cha mẹ từ khi còn thơ bé, Dơ gần như tự lớn lên giữa núi rừng. Tuổi thơ của Dơ là những ngày dài gắn liền với cái nắng, cái gió trên nương, sớm biết chăn trâu, làm cỏ.

Những ngày đầu về mái ấm, cậu bé thường lủi thủi một mình trong góc, đôi mắt lúc nào cũng ngấn lệ, nép mình trong sự rụt rè và nỗi buồn sâu thẳm. Nhưng bằng sự ân cần, kiên nhẫn vỗ về, động viên của những người cha công an, cậu bé dần mở lòng, hòa đồng hơn với bạn bè và từng ngày tìm lại nụ cười của tuổi thơ. “Về mái ấm, cháu được các chú chăm sóc, lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ. Cháu được ăn uống đầy đủ, được đi học, vui chơi cùng các bạn. Cháu rất vui và cảm thấy ở đây như một gia đình của mình…” - Dơ bộc bạch.

Với Sèng A Phon Sạ Tít Xay (sinh năm 2015), bản Hôm Súc, huyện Mường Mày, tỉnh Phông Sa Lỳ, những ngày đầu rời xa vòng tay bố mẹ, em thường xuyên khóc vì nhớ nhà, nhớ người thân. “Những lúc ấy, các chú công an như những người cha lại ân cần vỗ về, động viên, chăm sóc để em dần nguôi ngoai nỗi nhớ, từng bước làm quen với cuộc sống mới dưới mái nhà chung”, Sèng A Phon Sạ Tít Xay bộc bạch.

Thượng úy Lường Văn Phóng, cán bộ trực tiếp quản lý, chăm sóc các em chia sẻ: “Những ngày đầu mới sang, xa gia đình, xa quê hương nên các cháu, nhất là những cháu còn nhỏ, không tránh khỏi bỡ ngỡ và nhớ bố mẹ. Chúng tôi luôn dành nhiều thời gian quan tâm, trò chuyện, động viên và chăm sóc các cháu. Khi thấy các cháu dần quen với nếp sinh hoạt, vui vẻ hơn, biết chơi cùng các bạn, chúng tôi rất xúc động. Điều mong muốn nhất là các cháu luôn cảm nhận được tình yêu thương, sự gần gũi để coi mái ấm như ngôi nhà thứ hai của mình”.

Để những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay chăm sóc đủ đầy, từ bữa ăn đến giấc ngủ, việc chăm lo sức khỏe và thể chất cho các em luôn được thực hiện chu đáo, bài bản. Mỗi ngày, từ khi trời còn sớm, hai nhân viên cấp dưỡng đã đỏ lửa gian bếp, tận tụy lựa chọn từng loại thực phẩm tươi ngon, tỉ mỉ chế biến những bữa ăn phù hợp với lứa tuổi. Với mức ăn mỗi ngày 85.000 đồng/em, chia đều cho 3 bữa, từng khẩu phần được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng cho các em trong giai đoạn phát triển. Thực đơn được thay đổi linh hoạt từng ngày, từng bữa, để mỗi bữa cơm không chỉ đủ chất, ngon miệng mà còn là những phút giây ấm áp, giúp các em cảm nhận rõ hơn tình yêu thương dưới mái nhà chung.

Ngôi nhà mới chan chứa yêu thương dần trở thành nơi các em gửi lại những bỡ ngỡ ban đầu, vơi đi nỗi nhớ nhà và tìm thấy niềm vui trong những năm tháng tuổi thơ. Ở đó, những người “cha nuôi” đặc biệt lặng lẽ chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, sẻ chia và đồng hành cùng các em mỗi ngày. Chính tình yêu thương âm thầm ấy đang vun bồi, nâng đỡ những “mầm xanh” nơi Mái ấm Nhân ái - Hữu nghị, để các em có thêm điểm tựa vững vàng trên hành trình trưởng thành.

Bài, ảnh: Sầm Phúc - Nhật Oanh