Gieo “hạt giống đỏ” nơi vùng giáo tỉnh Ninh Bình - Kỳ III

Những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên là người Công giáo ở Ninh Bình thời gian qua đã khẳng định sự quan tâm, kiên trì của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú. Tuy nhiên, thực tiễn ở cơ sở cũng cho thấy những khó khăn cần tiếp tục được tháo gỡ, nhất là về nguồn phát triển đảng viên, điều kiện học tập, lao động của người trẻ và phương thức vận động quần chúng. Những vấn đề ấy đòi hỏi không chỉ sự chủ động, trách nhiệm của tổ chức đảng mà còn cả sự thấu hiểu, gần gũi và kiên trì xây dựng niềm tin trong Nhân dân.

Trụ sở Đảng uỷ phường Nguyễn Úy. Ảnh: Hoa Hiên

Ở Đảng bộ phường Nguyễn Úy, công tác phát triển đảng viên đã có những chuyển biến tích cực. Theo đồng chí Trần Kim Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ phường đã kết nạp 29 đảng viên mới, trong đó có 4 đảng viên là người Công giáo và 5 đảng viên là học sinh. Kết quả này cho thấy sự quan tâm của Đảng ủy trong việc phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực ở các nhóm đối tượng, góp phần bổ sung lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Thực tế của Đảng bộ phường Nguyễn Uý bắt nguồn từ những thay đổi trong cơ cấu dân cư, việc làm và đời sống xã hội. Quá trình đô thị hóa, chuyển dịch lao động cùng xu hướng thanh niên đi học, làm việc xa quê đã mở ra nhiều cơ hội phát triển, song cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ở cơ sở.

Tương tự, tại Đảng bộ xã Ninh Cường, địa bàn có trên 74% dân số là đồng bào Công giáo, vấn đề đặt ra còn gắn với điều kiện sinh hoạt và nhận thức của một bộ phận quần chúng. Chia sẻ về vấn đề này, đồng chí Trịnh Đức Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ninh Cường cho biết: “Công tác phát triển đảng viên hiện nay dựa vào nguồn quần chúng trẻ ở các khu dân cư. Tuy nhiên, lực lượng này đa phần học song THPT đi học các trường đại học, cao đẳng hoặc đi làm xa, gây khó khăn trong công tác phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn. Bên cạnh đó, một bộ phận quần chúng còn băn khoăn, chưa hiểu đầy đủ về trách nhiệm của người đảng viên hoặc lo ngại việc tham gia tổ chức đảng có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt tôn giáo cá nhân”.

Một góc nông thôn mới Xã Ninh Cường- địa phương có đông đồng bào Công giáo. Ảnh: Viết Dư

Từ hai địa phương trên, có thể nhận thấy những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên không chỉ nằm ở số lượng quần chúng trong độ tuổi, mà còn ở khả năng phát hiện, bồi dưỡng, duy trì mối liên hệ và tạo môi trường phấn đấu. Đây là những vấn đề cần được giải quyết bằng trách nhiệm của tổ chức đảng, sự phối hợp của các đoàn thể và phương thức dân vận phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng.

Đặt trong bối cảnh rộng hơn, những vấn đề ở cơ sở cho thấy công tác phát triển đảng viên trong đồng bào Công giáo cần được nhìn nhận toàn diện, gắn với những biến đổi của đời sống kinh tế - xã hội trong nước và tình hình quốc tế.

Theo đồng chí Đinh Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp; các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, xung đột tôn giáo, sắc tộc cùng những hoạt động lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo để phục vụ mục đích chính trị đang đặt ra yêu cầu phải nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đối với Ninh Bình, sau hợp nhất, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn phong phú, đa dạng, với các trung tâm Công giáo lâu đời như: Giáo phận Phát Diệm, Giáo phận Bùi Chu và một phần Tổng Giáo phận Hà Nội. Theo thông tin từ Sở Nội vụ: toàn tỉnh hiện có 330 giáo xứ, 1.017 giáo họ, 561 chức sắc, 1.959 tu sĩ và 733.493 tín đồ Công giáo. Đây là cộng đồng có vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần và sự phát triển chung của tỉnh.

Tuy nhiên, ở một số ít cấp ủy, tổ chức đảng, nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên là người theo tôn giáo có lúc chưa thật đầy đủ; việc nắm bắt tình hình, phát hiện, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú chưa được tiến hành thường xuyên. Công tác xây dựng, phát huy vai trò những nhân tố có uy tín tại một số địa bàn cũng cần tiếp tục được quan tâm.

Những khó khăn ấy đòi hỏi công tác vận động đồng bào có đạo cần được thực hiện trên nền tảng tôn trọng, thấu hiểu, quan tâm giải quyết những nhu cầu chính đáng, tạo điều kiện để mọi người phát huy trách nhiệm công dân và đóng góp cho cộng đồng. Đặc biệt, việc xây dựng niềm tin từ chính tổ chức đảng và mỗi đảng viên phải trở thành nền tảng xuyên suốt, để những “hạt giống đỏ” được phát hiện, bồi dưỡng và trưởng thành từ chính môi trường lao động, học tập, cống hiến, góp phần củng cố tổ chức đảng và tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Cùng với sự hội nhập và giao lưu quốc tế, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của Nhân dân cả nước nói chung và đồng bào các tôn giáo nói riêng cũng ngày một phát triển. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo bằng việc nhất quán nguyên tắc tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Bên cạnh đó, các chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Nhà nước cũng được đẩy mạnh ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo.

Sự quan tâm, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng, Nhà nước đã góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó và đồng hành của đồng bào các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; đồng thời tạo nền tảng quan trọng để tỉnh Ninh Bình tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và phát triển đảng viên trong đồng bào Công giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Từ những kết quả và bài học thực tiễn, yêu cầu đặt ra đối với Ninh Bình trong giai đoạn mới không chỉ là tiếp tục phát triển đảng viên trong đồng bào Công giáo mà phải tạo bước chuyển về chất lượng tổ chức đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của chính đội ngũ đảng viên, qua đó tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Những giải pháp trong công tác xây dựng Đảng cần được đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược đến năm 2030.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời cụ thể hóa bằng các chủ trương, kế hoạch và giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 58-KL/TW, ngày 26/6/2026 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tạo cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng thống nhất nhận thức, trách nhiệm, đưa các yêu cầu của Trung ương vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Đinh Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy một số xã, phường về công tác phát triển đảng viên năm 2026.

Cùng với đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch chuyên đề tập trung vào những lĩnh vực được xác định là có ý nghĩa quan trọng trong tạo nguồn, mở rộng đối tượng và nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, như: phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên; phát triển đảng viên là người theo tôn giáo; thành lập tổ chức đảng và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Việc ban hành đồng thời các kế hoạch chuyên đề đã thể hiện rõ quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: phát triển đảng viên phải có trọng tâm, trọng điểm, xuất phát từ thực tiễn nguồn quần chúng của từng địa bàn, từng lĩnh vực; không chạy theo số lượng đơn thuần mà phải đặc biệt coi trọng chất lượng, cơ cấu và tính bền vững.

Việc triển khai đồng bộ các chủ trương thể hiện định hướng chuyển từ tư duy “chờ nguồn” sang “chủ động phát hiện, bồi dưỡng nguồn”; từ chú trọng số lượng sang kết hợp chặt chẽ giữa số lượng, chất lượng, cơ cấu và hiệu quả phát huy vai trò đảng viên.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ. Để thực hiện mục tiêu này, việc giao chỉ tiêu phải gắn với điều kiện thực tiễn, chất lượng nguồn, trách nhiệm của cấp ủy và kết quả rèn luyện của từng quần chúng.

Đồng chí Đinh Thị Phượng cho rằng: “Trong thời gian tới, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục phát triển đảng viên mà phải hướng mạnh hơn vào chất lượng, tính bền vững và hiệu quả phát huy vai trò của đảng viên sau khi được kết nạp”.

Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong đồng bào Công giáo góp phần khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong ảnh: Trụ sở Tỉnh ủy Ninh Bình.

Trước hết, các cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 119-KH/TU, ngày 17/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026-2030. Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác phát triển Đảng trong đồng bào theo tôn giáo; chủ động khảo sát, đánh giá nguồn hằng năm, nhất là tại những địa bàn có đông đồng bào Công giáo.

Cùng với đó, phát triển về số lượng phải luôn gắn với bảo đảm chất lượng. Việc xem xét kết nạp phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của Đảng. Điều quan trọng là lựa chọn được những quần chúng thực sự ưu tú để sau khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, mỗi đồng chí có thể phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và uy tín của mình trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm đến việc phát huy vai trò của đảng viên là người Công giáo sau kết nạp. Cấp ủy, chi bộ phải căn cứ điều kiện cụ thể để phân công nhiệm vụ phù hợp, thường xuyên theo dõi, bồi dưỡng và tạo điều kiện để đảng viên rèn luyện, trưởng thành. Những đảng viên có năng lực, uy tín cần tiếp tục được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng phù hợp, qua đó bổ sung những nhân tố tích cực cho hệ thống chính trị ở cơ sở.

Ninh Bình hôm nay.

Sau hợp nhất, Ninh Bình có quy mô, không gian phát triển rộng hơn, hội tụ nhiều truyền thống lịch sử, văn hóa và những cộng đồng dân cư có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú. Trong đó, đồng bào Công giáo là một bộ phận quan trọng, có nhiều đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo an sinh xã hội.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, mang đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, cùng với những động lực về kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng, yếu tố con người, bản sắc văn hóa và sự đồng thuận xã hội có vị trí đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ một đô thị di sản không chỉ được tạo dựng bằng những công trình hiện đại mà còn bởi chiều sâu lịch sử, những giá trị văn hóa được gìn giữ và khả năng tạo dựng một môi trường sống hài hòa, văn minh, nhân ái. Trong bức tranh ấy, đời sống văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo phong phú của đồng bào Công giáo là một phần quan trọng làm nên bản sắc riêng của vùng đất Ninh Bình ngàn năm văn hiến.

Đặc biệt, hành trình xây dựng Đô thị di sản thiên niên kỷ cần sự chung sức của toàn xã hội. Đó là những người dân năng động trong sản xuất, kinh doanh; những cộng đồng có trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, giữ gìn di sản; những tổ chức, cá nhân tích cực chăm lo an sinh xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tâm, gương mẫu, có năng lực tổ chức thực hiện những nhiệm vụ phát triển.

Để những chủ trương, định hướng của tỉnh thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng là phải tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên ở từng cấp ủy, tổ chức đảng, cho đến mỗi người dân, trong đó có những địa bàn có đông đồng bào Công giáo. Đây cũng chính là yêu cầu đang được các địa phương cụ thể hóa bằng những giải pháp phù hợp với đặc điểm, điều kiện và nguồn lực của mình.

Đồng chí Lê Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phát Diệm cho biết: “Đảng ủy xã xác định công tác phát triển đảng viên trong đồng bào Công giáo là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế và các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời tăng cường gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, tạo sự đồng thuận và động lực để những nhân tố tích cực tự giác phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng”.

Cùng với việc củng cố niềm tin, tháo gỡ những khó khăn trong công tác tạo nguồn cũng là yêu cầu cấp thiết tại các địa phương. Đảng ủy phường Nguyễn Úy đã chủ động mở rộng đối tượng và môi trường tạo nguồn. Theo đó, phường đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên trong học sinh và kế hoạch thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước giai đoạn 2026-2030. Đây là bước chuyển từ cách làm chủ yếu dựa vào nguồn truyền thống sang chủ động tìm chọn, bồi dưỡng những nhân tố tích cực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đồng chí Trần Kim Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Úy cho biết: “Đảng ủy phường tiếp tục chỉ đạo các chi bộ chủ động rà soát, đánh giá nguồn, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng; phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú, đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong phát hiện, giới thiệu những nhân tố tích cực”.

Không chỉ quan tâm phát hiện, bồi dưỡng nguồn, việc nâng cao chất lượng đảng viên sau kết nạp, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong cộng đồng cũng được các địa phương đặc biệt chú trọng.

Cách đây 65 năm, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II (năm 1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định chân lý: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Trải qua những chặng đường lịch sử, tư tưởng đại đoàn kết của Người vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành điểm tựa tinh thần và nguồn sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân chung sức xây dựng, phát triển đất nước.

Trong dòng chảy ấy, hành trình gieo những “hạt giống đỏ” nơi vùng giáo Ninh Bình không chỉ góp phần bổ sung những nhân tố ưu tú cho Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, mà còn mang ý nghĩa quan trọng, góp phần vun đắp niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, củng cố và khơi dậy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khơi dậy khát vọng xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mang tầm vóc Đô thị di sản thiên niên kỷ là những chiến lược dài hạn, phù hợp với sự phát triển từng thời kỳ của tỉnh và đất nước. Mỗi chặng đường phát triển đều đòi hỏi tầm nhìn, bản lĩnh, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và trên hết là sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của Nhân dân.

Những “hạt giống đỏ” hôm nay, bằng sự trưởng thành và cống hiến trong đời sống cộng đồng, sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, góp phần củng cố nền tảng ấy, để nguồn lực tôn giáo được khơi lên mạnh mẽ, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trở thành động lực quan trọng đưa Ninh Bình phát triển nhanh, hài hòa, giàu bản sắc, xứng đáng với truyền thống và khát vọng của vùng đất địa linh nhân kiệt, ngàn năm văn hiến.

KỲ I: Không gian mới, khơi nguồn mạch mới từ vùng đồng bào Công giáo

KỲ II: Ươm những “mầm xanh”