Gieo “hạt giống đỏ” nơi vùng giáo tỉnh Ninh Bình - Kỳ II

Ngày 1/7/2026, Chi bộ Triệu Thông, xã Hải Hậu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 chi bộ: Triệu Thông A, Triệu Thông B, Phương Đức và Triệu Phúc. Chi bộ hiện có 34 đảng viên, 100% là người Công giáo. Từ đầu năm đến nay, chi bộ đã kết nạp 4 đảng viên mới, đồng thời cử 4 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tiếp tục tạo nguồn phát triển đảng viên tại địa bàn có đông đồng bào Công giáo.

Đại diện Ban Xây dựng Đảng xã Hải Hậu cùng Bí thư Chi bộ thôn Triệu Thông tham quan mô hình đảng viên làm kinh tế giỏi.

Tại Giáo xứ Triệu Thông (thuộc Giáo phận Bùi Chu), nhiều đoàn viên trẻ từng tham gia các hoạt động ở giáo xứ từ khi còn nhỏ, khoảng 5-6 tuổi. Khi trưởng thành, họ tiếp tục gắn bó với Hội Giáo lý viên, tham gia hướng dẫn thiếu nhi học giáo lý, tổ chức các hoạt động văn nghệ và sinh hoạt chung; tích cực đóng góp cho cộng đồng giáo dân cũng như người dân ở địa phương.

Qua quá trình tham gia, đảm nhận công việc trong sinh hoạt tôn giáo và phục vụ cộng đồng, tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình cũng như năng lực của mỗi người trẻ dần được bộc lộ. Đây là cơ sở các tổ chức đoàn thể nhận diện các nhân tố triển vọng, từ đó lựa chọn, giới thiệu với cấp ủy để xem xét, bồi dưỡng theo quy định. Việc phát hiện nguồn không chỉ dựa vào nguyện vọng cá nhân mà còn gắn với quá trình rèn luyện, cống hiến và sự trưởng thành qua những việc làm cụ thể.

Đồng chí Bùi Văn Phụ, Bí thư Chi bộ Triệu Thông, xã Hải Hậu, cho biết: Một trong những cách làm được chú trọng tại Chi bộ Triệu Thông thời gian qua là gắn công tác phát triển đảng viên với các hoạt động của giáo xứ, cộng đồng dân cư, qua đó phát hiện những nhân tố tích cực từ thực tiễn.

Chị Hoàng Thị Mai, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Triệu Thông, một trong những quần chúng ưu tú được Chi hội Phụ nữ bồi dưỡng, giới thiệu cảm tình Đảng cho biết: Trên cương vị được giao là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, tôi chủ động tham mưu, triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, đồng thời tìm hiểu, chia sẻ những mô hình sản xuất sáng tạo của phụ nữ trong xã. Những công việc gần gũi với đời sống ấy giúp tôi có thêm điều kiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, trong đó có nhiều chị em giáo dân và đồng hành cùng họ tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống.

Từ thực tiễn Chi bộ Triệu Thông, việc gắn công tác phát triển Đảng với hoạt động của giáo xứ, phong trào đoàn thể và đời sống cộng đồng cho thấy vai trò quan trọng của cơ sở trong phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Cách làm này đang được phát huy, nhân rộng tại các chi bộ trên địa bàn xã Hải Hậu, phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư, từng cộng đồng tôn giáo. Các cấp ủy, chi bộ chủ động bám sát địa bàn, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện để quần chúng rèn luyện qua những công việc cụ thể, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên nhờ đó gắn chặt hơn với thực tiễn đời sống.

Từ đầu năm đến hết tháng 8/2026, Đảng bộ xã Hải Hậu đã kết nạp 65 đảng viên mới, trong đó có 17 đảng viên là người Công giáo, dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng đảng viên mới được kết nạp trong đồng bào Công giáo.

Đồng chí Đoàn Tân Châu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hải Hậu, cho biết: Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt tại những địa bàn có đông đồng bào theo đạo Công giáo. Đảng viên ở vùng giáo không chỉ là lực lượng kế cận, góp phần củng cố tổ chức cơ sở Đảng mà còn giữ vai trò cầu nối giữa Đảng với đồng bào Công giáo. Thông qua hoạt động hằng ngày và sự gắn bó với cộng đồng, đảng viên trực tiếp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào để phản ánh với cấp ủy, chính quyền.

Từ việc phát hiện những nhân tố tích cực trong các phong trào ở cơ sở đến chủ động tạo nguồn, phát triển đảng viên, thực tiễn tại Hải Hậu cho thấy công tác xây dựng Đảng ở vùng giáo cần bắt đầu từ sự gần gũi, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, tôn trọng đặc thù đời sống tín ngưỡng, tôn giáo và gắn bó với các hoạt động tại giáo xứ, cộng đồng dân cư. Chính sự sâu sát ấy giúp cấp ủy, chi bộ kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, tạo nền tảng để tiếp tục rèn luyện, thử thách và bồi đắp những “hạt giống đỏ” trưởng thành từ thực tiễn.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, từ đầu năm đến 31/8/2026, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp mới 5.027 đảng viên, trong đó có 232 đảng viên là người tôn giáo.

“Lửa thử vàng”, phát hiện quần chúng ưu tú mới là bước khởi đầu trong công tác phát triển đảng viên. Nhưng để những “hạt giống đỏ” thực sự trưởng thành, trở thành đảng viên có bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, trách nhiệm và thực sự là những hạt nhân uy tín trong cộng đồng cần có quá trình bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách qua thực tiễn.

Tại các vùng giáo ở Ninh Bình, việc giao nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm và thước đo kiểm chứng chính là cơ hội để đảng viên trẻ người Công giáo khẳng định năng lực trước tổ chức và tạo dựng uy tín với Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo xã Ninh Cường cùng các đảng viên trẻ tham quan mô hình sản xuất của Công ty TNHH Cường Tân, xã Ninh Cường.

Xã Ninh Cường có 74,25% dân số là đồng bào Công giáo, trên địa bàn xã có 9 giáo xứ và 18 giáo họ, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra thường xuyên, ổn định. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ xã kết nạp 11 đảng viên là người Công giáo, chiếm một nửa trong tổng số 22 đảng viên mới.

Từ đặc điểm địa bàn có đông đồng bào Công giáo, Đảng ủy xã Ninh Cường chú trọng đổi mới công tác phát hiện, bồi dưỡng đảng viên trẻ người Công giáo gắn với các phong trào thi đua, hoạt động đoàn thể và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở.

Đồng chí Trịnh Đức Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ninh Cường, cho biết: Đảng viên là người Công giáo có lợi thế gần gũi, am hiểu đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào cùng tôn giáo. Đặc biệt, đảng viên trẻ với tinh thần năng động, trách nhiệm có thể phát huy vai trò tiên phong trong các phong trào tại địa phương, từ phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường đến giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa.

Thông qua những việc làm cụ thể, họ vừa nêu gương trong cộng đồng, vừa góp phần tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó, Đảng uỷ xã đã chú trọng phát huy vai trò của đảng viên, nhất là đảng viên trẻ người Công giáo, gắn với các phong trào đoàn kết xây dựng nông thôn mới, gia đình Công giáo tiêu biểu, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số... Qua đó, tạo điều kiện để mỗi đảng viên phát huy năng lực, trách nhiệm, trở thành hạt nhân tích cực, góp phần củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Anh Lưu Văn Giáp, Bí thư Chi đoàn thôn Tây Đường, xã Ninh Cường, là một trong những đảng viên trẻ người Công giáo đang phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác Đảng và các hoạt động tại địa phương. Trên cương vị Bí thư Chi đoàn, anh tích cực tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào ở cơ sở, trong đó có hỗ trợ người dân thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số…

Thông qua việc tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng, anh Lưu Văn Giáp cùng đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số phục vụ đời sống, từ nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng NinhBinh-S đến sử dụng sổ sức khỏe điện tử và các tiện ích số khác. Những hoạt động này góp phần giúp người dân từng bước làm quen với phương thức giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nâng cao kỹ năng số và thuận tiện hơn trong tiếp cận các dịch vụ công.

Anh Lưu Văn Giáp, Bí thư Chi đoàn thôn Tây Đường, xã Ninh Cường hướng dẫn công dân cài đặt ứng dụng NinhBinh-S.

Anh Lưu Văn Giáp chia sẻ: “Phát huy lợi thế là đảng viên trẻ, đồng thời là người Công giáo, tôi sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền để thanh niên trên địa bàn, nhất là thanh niên Công giáo tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Tôi mong muốn cùng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số, góp sức xây dựng quê hương và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư”.

Lãnh đạo xã Ninh Cường cùng đảng viên trẻ người Công giáo trao đổi với đại diện Giáo xứ Lác Môn.

Nếu anh Lưu Văn Giáp là tấm gương trong phát huy vai trò đảng viên trẻ người Công giáo thông qua hoạt động Đoàn và hỗ trợ chuyển đổi số, thì anh Đào Công Thuận, đảng viên trẻ của Chi bộ Lác Môn, xã Ninh Cường, lại lựa chọn những việc làm gắn với lao động, sản xuất và đời sống kinh tế của người dân để thể hiện trách nhiệm của mình.

Từ công việc kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, anh Thuận từng bước lan tỏa tinh thần tương trợ, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần động viên bà con vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, vai trò nêu gương của đảng viên trẻ người Công giáo được thể hiện từ chính những hoạt động gần gũi, thiết thực tại cộng đồng.

Anh Đào Công Thuận chia sẻ: Là đảng viên trẻ người Công giáo, đồng thời trực tiếp phát triển kinh tế gia đình thông qua kinh doanh dịch vụ, thương mại hàng hóa, tôi nhận thấy bản thân có điều kiện gần gũi, gắn bó với bà con trong thôn. Tôi luôn cố gắng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trẻ, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bà con trong phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, tôi sẽ tiếp tục vận động người thân, bà con giáo dân đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, cùng xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện tốt tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”.

Tại thôn Khoái Quán, xã Thanh Bình, mô hình “Giáo xứ không ma túy” ở Giáo xứ Văn Quán là cách làm thiết thực trong phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng tôn giáo trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Với gần 600 hộ, hơn 2.000 giáo dân sinh sống tập trung tại xóm Quán, Giáo xứ Văn Quán có điều kiện thuận lợi để tổ chức tuyên truyền, vận động thông qua các hoạt động tôn giáo và sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Tháng 4/2026, Công an xã Thanh Bình tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình “Giáo xứ không ma túy” tại Giáo xứ Văn Quán, thôn Khoái Quán. Trong quá trình thực hiện, Công an xã giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể và Giáo xứ tổ chức tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, hướng dẫn người dân nhận diện nguy cơ và chủ động tố giác vi phạm. Nội dung được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, thánh lễ, giúp thông tin pháp luật đến với giáo dân gần gũi, hiệu quả.

Cán bộ Công an xã Thanh Bình, Chi bộ thôn Khoái Quán gặp gỡ đại diện Giáo xứ An Khoái và Giáo xứ Văn Quán.

Đặc biệt, sự đồng hành của linh mục, Ban Hành giáo và Hội đồng mục vụ góp phần đưa công tác phòng, chống ma túy đi sâu vào đời sống cộng đồng.

Sau thời gian triển khai, Công an xã phối hợp với linh mục và Hội đồng mục vụ tổ chức 6 buổi tuyên truyền tập trung, thu hút hơn 836 lượt người tham gia; lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy trong hơn 10 buổi sinh hoạt tôn giáo. Đáng chú ý, 579/579 hộ gia đình giáo dân đã ký cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy. Lực lượng chức năng phối hợp với các lực lượng ở cơ sở đến từng hộ dân tuyên truyền, cung cấp số điện thoại đường dây nóng để người dân kịp thời phản ánh thông tin liên quan đến an ninh, trật tự. Theo rà soát của địa phương, trong quá trình thực hiện mô hình, Công an xã chưa phát hiện, xử lý trường hợp nào vi phạm liên quan đến ma túy.

Đồng chí Đặng Đình Khương, Bí thư Chi bộ thôn Khoái Quán, xã Thanh Bình, chia sẻ: Trong quá trình triển khai thực hiện mô hình, chi bộ chú trọng phân công đảng viên gắn với trách nhiệm tại địa bàn dân cư, phát huy vai trò nêu gương và vận động nhân dân cùng tham gia. Sự gương mẫu của đảng viên cùng uy tín của các chức sắc tôn giáo góp phần tạo đồng thuận trong giáo dân, đưa việc phòng ngừa ma túy trở thành trách nhiệm chung của cả cộng đồng.

Thiếu tá Đinh Quang Hòa, Phó Trưởng Công an xã Thanh Bình, cho biết: Điều quan trọng nhất là phải xây dựng được sự tin tưởng và cơ chế phối hợp thực chất giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền, chức sắc tôn giáo và nhân dân. Trong đó, đảng viên người Công giáo là cầu nối có ý nghĩa, góp phần chuyển hóa nhận thức thành hành động tự giác trong cộng đồng. Khi người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình, chủ động phòng ngừa và kịp thời cung cấp thông tin, hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự sẽ được nâng lên ngay từ cơ sở.

Không chỉ tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương, đảng viên là người Công giáo còn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động an sinh xã hội, sẻ chia khó khăn, hỗ trợ những hoàn cảnh yếu thế, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Toàn cảnh xã Phát Diệm.

Tại xã Phát Diệm, nơi đồng bào Công giáo chiếm khoảng 26% dân số, vai trò của đảng viên người Công giáo được phát huy thông qua việc vận động giáo dân, kết nối các nguồn lực và cùng cộng đồng thực hiện những nhiệm vụ chung của địa phương. Năm 2026, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã triển khai chương trình “Ấm tình đoàn kết lương giáo”, vận động các chức sắc, chức việc, tăng, ni, Phật tử, đồng bào có đạo, cán bộ, đảng viên chung tay hỗ trợ xây mới, sửa chữa 25 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Trong đó, cán bộ, đảng viên là người Công giáo phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trực tiếp vận động gia đình, người thân và bà con giáo dân cùng hưởng ứng.

Trao biển tượng trưng hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà “Ấm tình đoàn kết lương - giáo”.

Linh mục Vinhsơn Lê Văn Minh, Chính xứ Giáo xứ Chính tòa Phát Diệm, cho biết: Giáo xứ Chính tòa Phát Diệm luôn phối hợp với chính quyền địa phương trên các lĩnh vực, với mong muốn đồng bào Công giáo và đồng bào lương dân sống đoàn kết, hiệp nhất, bình an. Chúng tôi cùng chính quyền quan tâm đến công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo cho người nghèo, trong đó có việc vận động xây dựng nhà tình nghĩa, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Giáo xứ cũng chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở giáo dân giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức phòng ngừa tệ nạn ma túy, trộm cắp, cùng chung tay bảo đảm an ninh, trật tự.

“Chúng tôi luôn tuyên truyền, kêu gọi các bạn trẻ tích cực học hỏi, tham gia xây dựng Đảng, các hoạt động của thanh niên và phong trào tại địa phương, đồng thời quan tâm tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi có những nội dung chưa hiểu rõ, chúng tôi phối hợp, mời chính quyền địa phương đến trao đổi, giải thích để các bạn trẻ hiểu đúng, thực hiện đúng và tăng cường sự gắn kết giữa đồng bào Công giáo với chính quyền địa phương. Qua đó, cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh, bình an và hạnh phúc” - Linh mục Vinhsơn Lê Văn Minh, chia sẻ thêm.

Thực tiễn công tác phát triển đảng viên là người Công giáo tại Ninh Bình thời gian qua đã ghi nhận những bước chuyển biến tích cực với nhiều cách làm sáng tạo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, trước yêu cầu của tình hình mới, công tác phát triển Đảng nói chung, phát triển đảng viên là người Công giáo nói riêng vẫn đang gặp những khó khăn, thách thức nhất định, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị để khai thông những “điểm nghẽn”, phát huy nguồn lực tôn giáo của Ninh Bình trong kỷ nguyên mới.

(Còn nữa)

Kỳ III: BỒI ĐẮP SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN NINH BÌNH