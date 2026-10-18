Gieo “hạt giống đỏ” nơi vùng giáo tỉnh Ninh Bình - Kỳ I

Sau hợp nhất 3 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, tỉnh Ninh Bình hội tụ những giá trị văn hóa Công giáo đặc sắc khi sở hữu các tòa giám mục được xem là những “trung tâm” Công giáo lớn và lâu đời của cả nước: Giáo phận Phát Diệm, Giáo phận Bùi Chu và một phần Tổng Giáo phận Hà Nội. Với hơn 742.000 tín đồ Công giáo (chiếm khoảng 16,7% dân số toàn tỉnh), cộng đồng Công giáo không chỉ là một phần quan trọng trong đời sống tôn giáo mà còn là nguồn lực to lớn đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhận thức rõ điều đó, Đảng bộ tỉnh luôn xác định công tác phát triển đảng viên là người Công giáo không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Đảng, mà còn là động lực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hiện thực hoá khát vọng xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Giáo xứ Lãng Vân, xã Gia Vân.

Sau hợp nhất từ ngày 01/7/2025, tỉnh Ninh Bình bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở, quy mô dân số hơn 4,4 triệu người và những đặc điểm đa dạng về kinh tế, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo. Trong bức tranh ấy, Công giáo là một nét đặc thù nổi bật, gắn bó lâu đời với đời sống của nhiều cộng đồng dân cư.

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh mà còn là không gian văn hóa, góp phần gìn giữ bản sắc và gắn kết cộng đồng. Quy mô và mạng lưới sinh hoạt tôn giáo này cho thấy sự hiện diện sâu rộng của đồng bào Công giáo trong đời sống xã hội, đồng thời làm nên những đặc điểm riêng của công tác xây dựng Đảng tại nhiều địa bàn trong tỉnh.

Năm 2025, tỉnh Ninh Bình đạt mức tăng trưởng kinh tế (GRDP) 10,65%, thuộc top 3 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng. 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh Ninh Bình ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với GRDP đạt 11,31%, đứng thứ 5 toàn quốc. Cùng với sự phát triển toàn diện của tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được nâng cao. Tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hoạt động tôn giáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; đồng thời tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải quyết các kiến nghị chính đáng của các tổ chức tôn giáo.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng hoa chúc mừng Đức Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu và Giáo phận Bùi Chu nhân dịp Nhà thờ Chính tòa chuẩn bị khánh thành. Ảnh: Việt Thắng

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Giáo phận Phát Diệm nhân kỷ niệm 125 năm thành lập. Ảnh: Trường Giang

Với phương châm “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, những năm qua, các linh mục và bà con giáo dân đã luôn đồng hành cùng dân tộc, đồng hành cùng tỉnh, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của quê hương Ninh Bình. Tinh thần “tốt đời, đẹp đạo” được thể hiện qua những việc làm thiết thực, gắn với lợi ích của cộng đồng và sự phát triển của quê hương. Chính trong đời sống ấy, nhiều quần chúng là người theo đạo Công giáo có điều kiện thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức đóng góp và sự gắn bó với cộng đồng thông qua các phong trào ở địa phương.

Cán bộ Công an xã Ninh Cường phối hợp cùng với Linh mục, chức sắc, chức việc của Giáo xứ Lác Môn tuyên truyền, vận động bà con giáo dân xây dựng Giáo xứ bảo đảm an ninh, an toàn.

Đồng chí Đinh Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Hiện nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 8.479 đảng viên là người theo tôn giáo, trong đó có trên 8.100 đảng viên là người Công giáo. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2026, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 232 đảng viên mới là người Công giáo. Đó là một nguồn lực rất đáng trân trọng, là cầu nối tin cậy giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào có đạo. Trong công tác phát triển đảng viên là người có đạo nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng, Tỉnh uỷ xác định phát triển đảng viên trong đồng bào Công giáo không đơn thuần là vấn đề tăng số lượng đảng viên, mà quan trọng hơn là xây dựng, củng cố hạt nhân chính trị ở cơ sở, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức đảng với Nhân dân và phát huy những nhân tố tích cực, tiêu biểu trong đồng bào có đạo.

Chi bộ Trường Mầm non Tân Sơn, Đảng bộ phường Nguyễn Úy kết nạp 6 đảng viên mới, trong đó có 3 đảng viên là người Công giáo.

Thực tiễn cho thấy, khi một quần chúng ưu tú là người Công giáo được giác ngộ, rèn luyện, thử thách và tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng, họ vừa thực hiện trách nhiệm của người đảng viên, vừa tiếp tục gắn bó với cộng đồng nơi mình sinh sống. Chính sự gần gũi ấy giúp họ có điều kiện lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình và bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Toàn cảnh xã Phát Diệm.

Sau hợp nhất thị trấn Phát Diệm, xã Thượng Kiệm và xã Kim Chính (thuộc huyện Kim Sơn cũ), xã Phát Diệm mới trở thành một trong những địa bàn trọng điểm về tôn giáo của tỉnh Ninh Bình với 30 cơ sở tôn giáo thuộc Giáo phận Phát Diệm. Toàn xã có gần 38.000 dân, trong đó có 26% đồng bào theo đạo Công giáo. Những năm qua, vai trò của đảng viên là người có đạo ngày càng được thể hiện rõ trong công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng tại địa phương.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phát Diệm nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Lê Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phát Diệm cho biết: Đảng bộ xã hiện có 47 đảng bộ, chi bộ với 2.191 đảng viên, trong đó có 147 đảng viên là người có đạo. Thời gian qua, cùng với quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên, Đảng ủy xã Phát Diệm đã ưu tiên bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng cán bộ là người có đạo; bố trí cán bộ là người có đạo có đủ tiêu chuẩn tham gia trong các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương. Hiện, nhiều đảng viên là người theo đạo Công giáo đang đảm nhiệm các vị trí ở cơ sở, trực tiếp gắn bó với đời sống giáo dân. Trong số 30 đồng chí Đảng uỷ viên xã Phát Diệm, có một nữ đảng viên là người có đạo. Đối với chi bộ, toàn xã có 4 đồng chí Bí thư chi bộ thôn, trường học và 2 Trưởng thôn là người có đạo.

Với sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên cùng tinh thần đồng thuận trong cộng đồng, nhiều hoạt động đã tạo được sự chung sức giữa đồng bào các tôn giáo và chính quyền cơ sở. Nổi bật là việc vận động các linh mục, đại đức, tăng, ni cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng xây dựng 25 ngôi nhà trong chương trình “Ấm tình đoàn kết lương giáo”. Đồng bào Công giáo cũng tích cực tham gia vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Năm 2025, xã Phát Diệm đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị trong năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng để Phát Diệm phát huy nội lực, nâng cao chất lượng phát triển và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu trở thành phường vào năm 2027.

Các đại biểu dự lễ khởi công xây dựng “nhà đoàn kết lương giáo” ở xã Phát Diệm.

Với tinh thần "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", nhiều đảng viên là người theo đạo Công giáo đã và đang ngày ngày khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu bằng chính những việc làm cụ thể trong công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào và phát triển kinh tế. Mỗi người một hoàn cảnh, một cách đóng góp, nhưng điểm chung ở họ là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, sự gắn bó với nhân dân và ý thức đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống bằng hành động thiết thực.

Bà con giáo dân Giáo xứ Cát Phú, xã Xuân Giang tích cực hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới.

Ở tổ dân phố La Mát, phường Châu Sơn, cựu chiến binh Đinh Thị Thanh là một trong những đảng viên Công giáo bền bỉ đóng góp cho phong trào ở cơ sở. Được kết nạp Đảng ngày 4/8/1980 khi đang phục vụ trong quân đội, sau khi xuất ngũ, trở về địa phương, bà tích cực tham gia hoạt động, các phong trào thi đua do các cấp Hội Phụ nữ phát động.

Hơn 20 năm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Kiện Khê cũ, bà Thanh tích cực vận động hội viên tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; qua đó phát huy vai trò của phụ nữ trong đời sống gia đình và cộng đồng.

Sau khi nghỉ hưu (năm 2021), bà Thanh tiếp tục được tin tưởng giao các nhiệm vụ tại khu dân cư. Hiện bà là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Châu Sơn, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố La Mát. Dù ở bất cứ vị trí nào, trên cương vị gì, bà Thanh cũng luôn luôn tận tụy cống hiến, phát huy kinh nghiệm, uy tín với tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.

Mô hình cựu chiến binh tự quản giữ gìn vệ sinh môi trường của Chi hội cựu chiến binh tổ dân phố La Mát.

Trong nhiều năm qua, bà Thanh tích cực cùng các hội viên cựu chiến binh duy trì mô hình tự quản thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; tham gia xây dựng quỹ hỗ trợ hội viên khó khăn vay vốn không lấy lãi phát triển kinh tế; cùng chi hội thăm hỏi, động viên những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ vậy, năm 2026, mô hình “Dân vận khéo” trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương do bà và các Hội Cựu chiến binh phường triển khai đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mỗi người dân trong thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại phường Châu Sơn.

Với bà Đinh Thị Thanh - người cựu chiến binh 65 năm tuổi đời, 46 năm tuổi Đảng, vai trò đảng viên không chỉ thể hiện ở quá trình công tác mà còn ở việc luôn giữ được tinh thần nêu gương, góp sức giải quyết những vấn đề thiết thực của cộng đồng, lan tỏa tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Đối với chị Nguyễn Thị Thanh Hiến, sinh năm 1982 ở thôn Nam Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, dấu ấn của người đảng viên Công giáo được thể hiện trong vai trò hạt nhân chính trị ở chi bộ cơ sở.

Trước đó, là một người năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, nhờ sự quan tâm, dìu dắt của tổ chức đảng, sự ủng hộ của gia đình, người thân, chị đã nỗ lực phấn đấu và được kết nạp Đảng năm 2011. Hiện chị là Bí thư Chi bộ thôn Nam Thượng Kiệm, đại biểu HĐND xã Phát Diệm nhiệm kỳ 2026-2031.

Trải qua quá trình rèn luyện, chị Hiến ngày càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của người đảng viên đối với cộng đồng. Trên cương vị bí thư chi bộ, chị chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là đồng bào Công giáo, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các tôn giáo, cùng xây dựng thôn xóm ổn định, phát triển. Với chị, vào Đảng là quyết định đúng đắn, bởi vai trò đảng viên giúp bản thân có thêm điều kiện tuyên truyền, giải thích và lan tỏa những chủ trương, chính sách đến người dân bằng sự gần gũi, trách nhiệm của người trực tiếp gắn bó với địa bàn.

Cán bộ xã Phát Diệm tham quan mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hiến (thôn Nam Thượng Kiệm).

Tinh thần nêu gương của chị còn được thể hiện trong phát triển kinh tế gia đình. Trên diện tích 8.000 m², gia đình chị chủ động phát triển mô hình chăn nuôi gà kết hợp nuôi trồng thuỷ sản từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế. Điều đáng chú ý là từ sự nỗ lực của gia đình, chị còn lan tỏa tinh thần vượt khó, làm giàu chính đáng trong chi bộ. Từ mô hình của chị, nhiều người dân đã đến tìm hiểu, học tập kinh nghiệm. Đến nay, Chi bộ thôn Nam Thượng Kiệm đã xây dựng được bốn mô hình kinh tế của đảng viên hoạt động hiệu quả, mang lại thu nhập bình quân từ 200 - 300 triệu đồng/năm cho mỗi hộ.

Tại xã Hải Quang, anh Đinh Văn Thuận, sinh năm 1985 ở thôn Doanh Châu từ lâu đã được biết đến là hình ảnh người đảng viên Công giáo trẻ dám nghĩ, dám làm, lựa chọn lập nghiệp trên chính quê hương và gắn hiệu quả sản xuất với trách nhiệm cộng đồng. Năm 2015, anh quyết định rời công việc kỹ sư công nghệ thông tin để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ những bước đầu còn nhiều khó khăn, anh từng bước phát triển mô hình trang trại tổng hợp, kết hợp nuôi trồng thủy sản, trồng cây dược liệu, cây ăn quả, nuôi chim yến và chế biến các sản phẩm từ tổ yến.

Khách tham quan được giới thiệu tổng quan về mô hình nuôi yến và sản phẩm OCOP yến sào của anh Đinh Văn Thuận. Ảnh: Khánh Chi

Bằng việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư khâu sơ chế, chế biến và phát triển thương hiệu “Yến Sào Đinh Thuận”, mô hình của gia đình anh ngày càng mở rộng. Năm 2025 doanh thu của cơ sở ước đạt 8 tỷ đồng, lợi nhuận 5 tỷ đồng. Các sản phẩm yến sào của cơ sở được công nhận là sản phẩm OCOP.

Tuy nhiên, điều làm nên ý nghĩa của mô hình không chỉ là kết quả kinh tế, mà còn ở những giá trị được tạo ra cho cộng đồng. Trang trại tạo việc làm cho lao động địa phương với thu nhập bình quân 10 - 15 triệu đồng/người/tháng. Trong giai đoạn 2020-2025, anh trực tiếp tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho hơn 30 hộ dân; giúp 5 hộ nghèo về cây giống, con giống và vật tư ban đầu với tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng. Là một đảng viên trẻ, anh cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho anh Đinh Văn Thuận.

Ở anh Đinh Văn Thuận, tinh thần tiên phong của người đảng viên trẻ được thể hiện không chỉ ở ý chí vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, mà còn ở trách nhiệm góp phần tạo sinh kế và lan tỏa cách làm kinh tế hiệu quả trong cộng đồng. Năm 2024, anh vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”. Năm 2025, anh được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích trong phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Và mới đây nhất, tháng 9/2026, anh Đinh Văn Thuận được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới".

Ba đảng viên, ba lĩnh vực đóng góp khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần nêu gương và trách nhiệm với nhân dân. Từ những việc làm bền bỉ trong khu dân cư của bà Thanh, vai trò quy tụ, vận động quần chúng của chị Hiến đến tinh thần đổi mới, phát triển kinh tế gắn với sẻ chia của anh Thuận, có thể thấy đảng viên là người theo đạo Công giáo đang góp phần tạo nên những nhân tố tích cực trong công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Thực tiễn từ những đảng viên là người theo đạo Công giáo tiêu biểu cho thấy, sức mạnh của tổ chức đảng ở cơ sở không chỉ được khẳng định qua chất lượng đội ngũ đảng viên, mà còn qua khả năng quy tụ nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy những nguồn lực phát triển từ cộng đồng. Vì vậy, phát triển đảng viên trong đồng bào Công giáo cần được nhìn nhận không đơn thuần là nhiệm vụ tăng số lượng, mà là quá trình phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố ưu tú, có phẩm chất, uy tín và năng lực cống hiến; đồng thời tạo điều kiện để mỗi đảng viên thực sự phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong đời sống xã hội.

Để những “hạt giống đỏ” tiếp tục được vun trồng và trưởng thành, bên cạnh sự nỗ lực của mỗi quần chúng ưu tú còn cần những cách làm phù hợp, sáng tạo, sát thực tiễn của từng địa bàn, cùng trách nhiệm và sự kiên trì của các cấp ủy, tổ chức đảng. Những kinh nghiệm từ cơ sở, từ cách tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng đến phương thức phát huy vai trò đảng viên là người theo đạo Công giáo, sẽ góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh trong vùng đồng bào Công giáo Ninh Bình hiện nay.

(Còn nữa)

KỲ II: Gieo "hạt giống đỏ" để ươm những "mầm xanh"