Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Kim Bon.

Bền bỉ đưa con chữ đến với học sinh vùng cao

Đón chúng tôi là cô giáo Tòng Thị Tình và cô giáo Đinh Thị Lan. Các cô kể rằng vào những ngày nắng, giáo viên còn có thể đi xe máy tới lớp, nhưng khi mưa xuống, đường đất trơn trượt, nhiều đoạn gần như không thể lưu thông. Để kịp giờ dạy, các cô phải xuất phát từ sáng sớm và đi bộ vào điểm trường. Năm nay, được Nhà nước quan tâm đầu tư, tuyến đường nối từ bản Trung Thành đến điểm trường đang được bê tông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của giáo viên và học sinh.

Điểm trường Dằn A hiện có 2 lớp với 34 học sinh khối lớp 1 và lớp 2. 100% học sinh là người Mông, phần lớn thuộc hộ nghèo. Nhiều em khi mới đến trường chưa thông thạo tiếng Việt nên việc tiếp thu kiến thức gặp không ít khó khăn. Vì vậy, trong mỗi tiết học, giáo viên phải linh hoạt kết hợp giữa tiếng phổ thông và tiếng Mông để truyền đạt bài giảng. Từ những câu nói còn ngập ngừng, những nét chữ chưa tròn, các em dần mạnh dạn hơn trong giao tiếp, tự tin hơn khi tham gia các hoạt động học tập.

Gần 10 năm gắn bó với nghề, trong đó có 5 năm công tác tại Dằn A, cô giáo Đinh Thị Lan đã quen với những thiếu thốn của điểm trường vùng cao. Cô chia sẻ: “Điều tôi mong muốn nhất là các em có điều kiện học tập tốt hơn, được chăm sóc đầy đủ hơn để yên tâm đến trường mỗi ngày”.

Giờ học của cô giáo Đinh Thị Lan cùng học sinh tại Điểm trường Dằn A.

Rời Dằn A, chúng tôi tiếp tục đến Điểm trường Kim Bon, cách trung tâm xã khoảng 5 km. Nơi đây có 2 lớp học với 2 giáo viên trực tiếp giảng dạy. Địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở nên việc duy trì sĩ số học sinh luôn là nhiệm vụ không dễ dàng.

Để bảo đảm học sinh đến lớp đầy đủ, các thầy, cô giáo thường xuyên đến từng gia đình tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con em đi học. Nhờ sự kiên trì ấy, nhiều năm liền tỷ lệ huy động trẻ đến trường tại điểm trường đạt 100%.

Hơn 6 năm gắn bó với Điểm trường Kim Bon kể từ khi ra trường, thầy giáo Lò Việt Hoàng luôn dành trọn tâm huyết cho công tác giảng dạy. Không chỉ là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thầy còn được nhiều cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.

Theo thầy Hoàng, nhiều học sinh chưa thành thạo tiếng Việt nên khả năng tiếp thu còn hạn chế. Vì vậy, thầy chủ động phân nhóm học sinh, lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng, kết hợp sử dụng hình ảnh trực quan để bài học dễ hiểu, dễ nhớ hơn.

Giờ học của thầy và trò Điểm trường Kim Bon.

Không chỉ ở các điểm trường lẻ, tinh thần đổi mới còn được lan tỏa ở điểm trường trung tâm. Cô giáo Lường Thị Như, giáo viên chủ nhiệm lớp 4, là một trong những giáo viên tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thiết kế bài giảng. Từ những hình ảnh minh họa, video ngắn, trò chơi học tập đến các câu chuyện tương tác, AI giúp bài học trở nên sinh động hơn, khơi gợi hứng thú học tập cho học sinh. Với môn Tiếng Việt, cô sử dụng công nghệ để hỗ trợ học sinh luyện đọc, phát triển vốn từ và kỹ năng diễn đạt; còn ở các hoạt động trải nghiệm, những tình huống gần gũi với thực tế được thiết kế để học sinh thảo luận, đóng vai và rút ra bài học cho bản thân. Nhờ sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy, học sinh ngày càng mạnh dạn, chủ động hơn trong học tập.

Cô giáo Lường Thị Như ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Kim Bon hiện có hơn 1.400 học sinh, 50 lớp học với 97 cán bộ quản lý, giáo viên. Để bảo đảm điều kiện học tập, học sinh lớp 3, 4, 5 được bố trí học tại điểm trường trung tâm; học sinh lớp 1 và lớp 2 tiếp tục học tại các điểm trường lẻ gần nơi cư trú.

Theo thầy giáo Phạm Văn Liêm, Hiệu trưởng nhà trường, với đặc thù 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhà trường chú trọng khảo sát, phân loại trình độ học sinh ngay từ đầu năm học để xây dựng phương pháp giảng dạy phù hợp, đồng thời kịp thời hỗ trợ những em còn hạn chế kiến thức.Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, nhà trường tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số trong dạy học. Hiện nay, 100% giáo viên đạt chuẩn; nhà trường có 34 giáo viên giỏi cấp huyện (cũ) và 8 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Giờ học của cô và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Kim Bon.

Những nỗ lực không ngừng của thầy và trò đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Năm học 2025-2026, có 24 học sinh tiểu học đạt giải tại các sân chơi như Trạng nguyên Tiếng Việt trên Internet, Hội thi Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp. Hằng năm, tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành xuất sắc và tiêu biểu đạt trên 25,2%; học sinh THCS có hạnh kiểm khá, tốt đạt trên 98%; tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt trên 16%.

Em Mùa A Xây, học sinh lớp 9B, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà ở bản Suối Kếnh, cách trường hơn 9km, nên em ăn, ở bán trú tại trường. Em Xây cho biết: Để học tốt, trên lớp em luôn chú ý nghe giảng, chủ động trao đổi với thầy cô, học hỏi bạn bè; ngoài giờ học, em dành thời gian tự học, chuẩn bị bài mới và đọc thêm sách tham khảo để mở rộng kiến thức.

Không chỉ chú trọng dạy chữ, nhà trường còn quan tâm chăm lo đời sống bán trú, bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm và tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, văn hóa, thể thao, giáo dục kỹ năng sống, góp phần giúp học sinh phát triển toàn diện.

Giờ tập thể dục tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Kim Bon.

Rời Kim Bon khi chiều muộn buông xuống trên những dãy núi, điều còn đọng lại không chỉ là những lớp học nơi bản xa hay những con đường còn nhiều gian khó. Đó là hình ảnh những thầy, cô giáo ngày ngày âm thầm bám trường, bám lớp, kiên trì gieo con chữ giữa vùng cao. Chính từ sự tận tâm ấy, những ước mơ của học sinh đang từng ngày được chắp cánh, mở ra cơ hội về một tương lai tươi sáng hơn.