Lặng thầm gieo chữ giữa đại ngàn

Sáng sớm, khi sương mù còn giăng kín, tiếng trống trường đã vang lên giữa không gian tĩnh lặng của bản làng. Ở những ngôi trường vùng biên, hành trình đến với con chữ chưa bao giờ dễ dàng. Công việc của những thầy, cô ở đây cũng không chỉ dừng lại ở những bài giảng trên bục giảng mà còn là người vận động học sinh đến trường, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, hướng dẫn các em những kỹ năng sinh hoạt thường ngày.

Giáo viên Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Sủng Là, xã Sà Phìn kiên trì bám trường, bám lớp.

12 năm đứng trên bục giảng là 12 năm cô giáo Vi Thị Nhi, Trường Mầm non Lũng Phìn sống đúng với ước mơ từ khi còn nhỏ, là trở thành một cô giáo, được giảng dạy tại quê hương. Năm 2014, cô sinh viên vừa ra trường nhận lớp, nhận trò với đầy bỡ ngỡ: 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số nên việc giao tiếp và truyền đạt ban đầu vô cùng gian nan. Từng chuyến đi thôn vận động học sinh đến lớp, vượt qua bao gian nan đến nay trong cô vẫn vẹn nguyên tình yêu nghề, mến trẻ. Vừa qua, cô cũng là 1 trong số 34 thầy, cô trong toàn quốc được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhằm ghi nhận đóng góp của những nhà giáo bền bỉ bám trường, bám bản ở vùng khó khăn, những thầy cô công tác nơi biển đảo, giáo viên dạy trẻ khuyết tật...

Trong niềm xúc động, cô Nhi tâm sự: “Tình yêu nghề của tôi có lẽ được vun đắp lên từ trong những lớp học đơn sơ, là khi kiên nhẫn nắn nót từng nét chữ, sửa từng cách phát âm, động viên những học sinh còn rụt rè, chưa thành thạo tiếng phổ thông, khi được chăm sóc và nuôi dưỡng những ước mơ đầu đời của các con; là khi mỗi mùa tri ân, tôi nhận được một lời chúc ngây thơ, một ánh mắt rạng ngời của học trò giúp tôi nhận ra sự gắn bó bền bỉ giữa những người gieo chữ và những thế hệ học trò. Đây cũng là động lực để tôi cùng các đồng nghiệp kiên trì bám bản, đóng góp sức nhỏ cho sự nghiệp trồng người”.

Lớp học thắp sáng tương lai

Không chỉ đóng vai trò là người dạy tri thức, những người thầy, người cô đã và đang góp phần làm thay đổi nhận thức của các thế hệ về vai trò của giáo dục, mở ra cơ hội học tập cho trẻ em vùng khó. Từ những nét chữ đầu tiên, các em từng bước tiếp cận tri thức, có thêm hành trang để tự tin bước ra khỏi bản làng, tìm kiếm tương lai tốt đẹp hơn.

Sự đóng góp của những người làm nghề giáo không chỉ được nhìn thấy qua những lớp học sáng đèn, những thế hệ học sinh trưởng thành mà còn hiện hữu trong sự đổi thay của từng bản làng. Những đứa trẻ ngày nào còn rụt rè, chưa sõi tiếng phổ thông, nay đã có thể tiếp tục học lên cao, trở thành cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, bác sĩ hoặc trở về quê hương lập nghiệp.

Trong hành trình trưởng thành của mỗi người, thầy cô luôn là người đặt những viên gạch đầu tiên cho ước mơ và tương lai. Với em Vàng Thị Dế, cô gái dân tộc Mông từng lớn lên từ mái trường vùng cao xã Đồng Văn, ký ức về thầy cô, về những năm tháng học trò vẫn luôn là hành trang quý giá. Từ những bài học đầu đời, sự quan tâm, dìu dắt và những lời động viên của thầy cô đã tiếp thêm cho em niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trên con đường học tập và trưởng thành. Đến nay, Dế đã trở thành một cô gái trẻ đầy nghị lực và có những câu chuyện truyền cảm hứng: Là người đầu tiên trong thôn được đi học đại học, tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; đưa nghề dệt lanh truyền thống của người Mông đến gần hơn với thị trường trong nước và quốc tế; trở về quê hương, kết nối phụ nữ trong bản cùng phát triển nghề truyền thống, tạo sinh kế và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Em luôn dành trọn sự trân trọng, kính yêu với những người thầy, cô đã dìu dắt em những bước đường đầu tiên.

“Những ngày đến lớp còn nhiều khó khăn, điều kiện học tập thiếu thốn, nhưng em luôn nhận được sự yêu thương, quan tâm và dìu dắt tận tình. Thầy, cô không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn luôn động viên, khích lệ em vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và mạnh dạn bước tiếp trên con đường học tập. Những lời dạy bảo và niềm tin ấy đã trở thành hành trang quý giá, giúp em có được ngày hôm nay. Bởi thế, em luôn muốn gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến những người thầy, người cô đã dìu dắt em; giữ mãi ngọn lửa yêu nghề để tiếp tục chắp cánh ước mơ cho những thế hệ học trò, nhất là các em nhỏ nơi vùng cao còn nhiều khó khăn”.

Toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có trên 26.000 giáo viên mầm non và phổ thông. Mùa tri ân về mang theo những tình cảm ấm áp dành cho những người làm nghề giáo. Giữa muôn vàn khó khăn nơi rẻo cao, hàng ngày, vẫn có hàng nghìn giáo viên như cô Nhi, bền bỉ bám trường, bám bản, lặng thầm gieo những hạt mầm tri thức và nuôi dưỡng ước mơ cho học trò. Dẫu năm tháng trôi qua, những bài học, tình yêu thương và sự tận tụy ấy vẫn sẽ còn mãi, trở thành hành trang để các thế hệ học trò vững bước vào tương lai. Bởi ở nơi non cao, mỗi con chữ được gieo xuống hôm nay chính là một mầm xanh hy vọng cho ngày mai.