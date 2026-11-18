Cô giáo Hà Thị Thời với học sinh.

Điểm trường Bản Nhàu, Trường Tiểu học Nghinh Tường, hiện có 41 học sinh, 100% là con em đồng bào dân tộc Dao. Đường đến trường còn nhiều cách trở, cuộc sống và điều kiện học tập của các em vẫn thiếu thốn, nhưng giữa những lớp học nhỏ nơi đại ngàn, tiếng đọc bài, tiếng cười trong trẻo vẫn vang lên mỗi ngày.

Gắn bó với mảnh đất Nghinh Tường, cô giáo Hà Thị Thời, sinh năm 1993, người dân tộc Tày, thấu hiểu hơn ai hết những khó khăn mà trẻ em nơi đây đang đối mặt. Vì thế, lựa chọn gắn bó với mái trường vùng khó không chỉ là trách nhiệm của một nhà giáo mà còn xuất phát từ tình yêu quê hương và mong muốn góp sức vun đắp tương lai cho thế hệ trẻ.

Với cô Thời, mỗi học sinh đến lớp đều có một hoàn cảnh, một tính cách và những ước mơ riêng. Bởi vậy, ngoài truyền đạt kiến thức, cô luôn dành thời gian tìm hiểu, quan tâm, động viên và kiên nhẫn hướng dẫn các em trong học tập, rèn luyện.

Cô trân trọng từng tiến bộ nhỏ của học trò, bởi đó không chỉ là kết quả của quá trình dạy và học mà còn là động lực để cô thêm yêu nghề, gắn bó với trường, lớp.

Ngoài công tác giảng dạy, cô Thời đảm nhiệm vai trò Tổng phụ trách Đội. Ở vị trí này, cô dành nhiều tâm sức tổ chức các hoạt động tập thể, tạo sân chơi và môi trường rèn luyện cho học sinh.

Thông qua những buổi sinh hoạt Đội, trò chơi tập thể và hoạt động giáo dục kỹ năng sống, cô giúp các em học cách đoàn kết, sẻ chia, biết yêu thương và tự tin thể hiện bản thân. Những hoạt động giản dị ấy góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, giúp học sinh thêm yêu trường, mến lớp và hào hứng hơn mỗi khi đến trường.

Ngoài giảng dạy, cô Hà Thị Thời đảm nhiệm vai trò Tổng phụ trách Đội.

Sự gần gũi, tận tình của cô được học trò đón nhận bằng tình cảm chân thành. Em Triệu Phúc Diễn, học sinh lớp 5A2, chia sẻ: Cô rất nhiệt tình, luôn dạy bảo chúng em từng chút một. Còn với em Triệu Hương Trà, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, bởi ở đó có cô giáo và những người bạn thân thiết.

Bằng tinh thần trách nhiệm và nỗ lực trong công việc, cô Hà Thị Thời đạt nhiều thành tích trong công tác chuyên môn và hoạt động phong trào như: Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2024-2025; Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi; được Hội đồng Đội Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025-2026; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hai năm học 2024-2025 và 2025-2026.

Bằng tình yêu nghề, sự tận tụy cùng trách nhiệm với quê hương, những người giáo viên như cô vẫn đang lặng thầm "cõng chữ" về bản, chắp cánh cho những ước mơ bay xa.