Thầy giáo trẻ Hoàng Văn Cương và các học trò.

Đổi mới từ những giờ lên lớp

Ở những bản làng vùng sâu, vùng xa, công việc dạy học có những đặc thù riêng. Người giáo viên không chỉ truyền đạt theo khuôn mẫu có sẵn, mà phải hiểu học trò, lựa chọn cách tổ chức bài học phù hợp để các em dễ tiếp nhận, hứng thú và chủ động khám phá kiến thức.

Là người con dân tộc Tày sinh ra và gắn bó với quê hương, thầy giáo Hoàng Văn Cương thấu hiểu những điều đó. Bởi thế, trong quá trình giảng dạy, thầy luôn chú trọng học hỏi, tìm tòi những cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả mỗi giờ lên lớp.

Thầy chủ động ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng Canva, PowerPoint, OLM để thiết kế bài giảng, xây dựng học liệu, giúp nội dung học tập trở nên trực quan, sinh động, qua đó hỗ trợ học sinh tiếp thu và ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

Tinh thần tìm tòi, sáng tạo còn được thể hiện qua các sáng kiến chuyên môn thầy triển khai liên tiếp trong 5 năm học, từ 2020-2021 đến 2024-2025. Nội dung tập trung vào những vấn đề cụ thể của giáo dục tiểu học như: nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử lớp 4; phát huy tính tích cực của học sinh trong môn Toán; ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Toán; rèn kỹ năng viết văn tả cây cối; sử dụng AI hỗ trợ học sinh lớp 4 lựa chọn từ ngữ miêu tả, sắp xếp ý tưởng trong bài tập làm văn.

Các sáng kiến đều hướng đến việc phát huy vai trò chủ động của người học. Thay vì thiên về truyền thụ kiến thức một chiều, thầy chú trọng tạo cơ hội để học sinh tham gia các hoạt động, tự khám phá và vận dụng điều đã học vào những tình huống gần gũi. Những điều chỉnh ấy xuất phát từ chính thực tiễn giảng dạy của thầy giáo Cương, từ việc nhận diện những hạn chế trong quá trình học tập của học trò vùng cao.

Thầy Cương dạy các trò nhỏ trên lớp.

Không giữ những kinh nghiệm tích lũy được cho riêng mình, thầy Cương còn tích cực hỗ trợ đồng nghiệp trong soạn giảng, thiết kế bài học, đổi mới kiểm tra, đánh giá; tham gia xây dựng ngân hàng tư liệu, bài giảng dùng chung và tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Qua đó, những cách làm hiệu quả có thêm cơ hội được trao đổi, vận dụng trong hoạt động giảng dạy của nhà trường.

Sự nỗ lực ấy được ghi nhận khi thầy Cương được lựa chọn tham gia Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, làm báo cáo viên tại một số hội nghị, hội thảo chuyên môn do Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên tổ chức.

Các nội dung thầy đảm nhiệm tập trung vào nâng cao năng lực dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình và phương pháp dạy học môn Toán lớp 4, lớp 5 tại các trường vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Mở những chân trời mới

Ngoài công việc giảng dạy tại trường tiểu học, thầy Cương còn tham gia chương trình xóa mù chữ dành cho người lớn tuổi. Với những học viên có tuổi, hoàn cảnh và khả năng tiếp thu khác nhau, việc duy trì sĩ số, tạo hứng thú học tập đòi hỏi người đứng lớp phải linh hoạt trong cách truyền đạt, đồng thời thường xuyên động viên để mọi người kiên trì theo học.

Thầy chủ động tăng cường hướng dẫn, quan tâm đến khả năng tiếp thu của từng học viên để điều chỉnh nội dung và nhịp độ bài giảng. Nhờ đó, lớp học duy trì đủ 16/16 học viên; 100% hoàn thành giai đoạn 2 của chương trình xóa mù chữ.

Tuy nhiên, với thầy Cương, ý nghĩa của lớp học không chỉ nằm ở kết quả hoàn thành chương trình. Niềm vui lớn hơn là khi những kiến thức được học bắt đầu phát huy tác dụng trong đời sống thường ngày: người có thể tự tay viết phong bì đám cưới, người đọc được tin nhắn của con đi học xa, người biết tính tiền, ghi chép khi mang nông sản ra chợ bán.

Thầy giáo Hoàng Văn Cương cùng các học trò lớn tuổi tại lớp xóa mù chữ.

Nhắc đến những học trò đặc biệt ấy, thầy Cương kể về niềm vui của một học viên khi lần đầu viết được chữ đẹp và nhận được lời khen của mọi người: Trước em không biết chữ, giờ viết được rồi, còn được khen chữ đẹp nữa.

Trải nghiệm ở lớp xóa mù chữ cũng giúp thầy Cương hiểu sâu sắc hơn sự khác biệt giữa những người học. Mỗi người có một hoàn cảnh, khả năng và nhu cầu riêng, đòi hỏi giáo viên phải kiên nhẫn lựa chọn cách truyền đạt thích hợp. Đây cũng là bài học thực tiễn để thầy vận dụng vào công việc giảng dạy học sinh tiểu học tại địa phương.

Từ những nỗ lực ở cơ sở, thầy Cương từng bước tham gia nhiều hoạt động chuyên môn ở phạm vi rộng hơn. Được Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên giao nhiệm vụ biên soạn tài liệu, tham gia tập huấn giáo viên cấp tỉnh, thầy có dịp trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và cùng đồng nghiệp tìm giải pháp khắc phục những trở ngại trong dạy học tại các trường vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Một trong những công việc thầy tâm đắc là tham gia biên soạn tài liệu nâng cao năng lực dạy học Toán lớp 4, lớp 5 tại các trường phổ thông dân tộc bán trú và trường có học sinh bán trú. Tài liệu tập trung nhận diện những khó khăn đặc thù trong quá trình học tập của học sinh, đồng thời hướng dẫn giáo viên lựa chọn phương pháp, kỹ thuật tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tế.

Ngày qua ngày, hành trình của thầy giáo Cương vẫn tiếp nối qua từng giờ lên lớp, từng trang tài liệu và những buổi trao đổi chuyên môn cùng đồng nghiệp. Dù đứng trước học sinh nhỏ tuổi hay những học viên đã lớn tuổi, thầy vẫn kiên trì với một mục tiêu: đưa tri thức đến gần hơn với người học, giúp họ có thêm hành trang và sự tự tin để bước vào cuộc sống.