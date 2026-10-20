Giếng khoan ở Vĩnh Long bất ngờ phun cột nước cao 15 m

Ngày 20/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết sẽ khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, đánh giá hiện tượng một giếng khoan bất ngờ phun nước mạnh.

Theo ông Nguyễn Hoàng Khang, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, sự việc xảy ra vào sáng 19/10 tại nhà một hộ dân ở ấp Hiệp Thạnh. Giếng khoan của gia đình đã được sử dụng hơn 10 năm bất ngờ phun nước mạnh liên tục lên khỏi mặt đất, tạo thành cột nước cao khoảng 15 m.

Giếng khoan phun cột nước cao khoảng 15 m.

Hiện chưa xác định được nguyên nhân cụ thể và mức độ ảnh hưởng của hiện tượng này. Nếu tình trạng phun nước kéo dài, có thể gây thất thoát nguồn nước ngầm, ảnh hưởng đến môi trường, nền đất, công trình và an toàn của người dân trong khu vực.

UBND xã Hòa Bình đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương cử cán bộ chuyên môn phối hợp với địa phương kiểm tra, khảo sát thực tế tại vị trí giếng khoan; đánh giá nguyên nhân, mức độ nguy hiểm và nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, môi trường, công trình và đời sống người dân.

Clip giếng khoan phun cột nước cao khoảng 15 m.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp kỹ thuật cần thiết để kiểm soát, khắc phục hiện tượng nước phun mạnh bất thường, bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thấp nhất các tác động có thể xảy ra.

Trong thời gian chờ cơ quan chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn xử lý, người dân không tự ý tác động vào miệng giếng để tránh nguy cơ mất an toàn.