Giếng khoan ở miền Tây phun cột nước cao bất thường 15 m

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VTC News ngày 20/10, ông Nguyễn Hoàng Khang, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình (tỉnh Vĩnh Long) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ giếng khoan phun nước cao bất thường.

UBND xã đã báo cáo vụ việc đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh này để nơi đây phối hợp với cơ quan chuyên môn cử đoàn đến nơi có giếng khoan phun nước cao khoảng 15m để khảo sát.

Theo UBND xã Hòa Bình, gần 10h ngày 19/10, tại khu vực gần cống số 2, tổ 1, ấp Hiệp Thạnh xảy ra hiện tượng nước phun mạnh bất thường từ giếng khoan của hộ bà Dương Thị Hường (SN 1953).

Nước từ giếng khoan phun lên cao khỏi ngọn dừa. (Ảnh: An Phương)

Thông tin ban đầu, giếng khoan của hộ gia đình đã được sử dụng hơn 10 năm. Tại thời điểm xảy ra sự việc, nước từ giếng khoan phun mạnh liên tục lên khỏi mặt đất, tạo thành cột nước cao, ước tính khoảng 15m.

“Đây là hiện tượng bất thường, có khả năng liên quan đến áp lực nước ngầm hoặc các yếu tố địa chất, thủy văn tại khu vực. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được nguyên nhân cụ thể và mức độ ảnh hưởng. Nếu hiện tượng tiếp tục kéo dài có thể gây thất thoát nguồn nước ngầm, ảnh hưởng đến môi trường, nền đất, công trình và an toàn của người dân trong khu vực”, báo cáo của UBND xã Hòa Bình nêu.

Để kịp thời xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý phù hợp, UBND xã Hòa Bình đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long khẩn trương cử cán bộ chuyên môn phối hợp với địa phương tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế tại vị trí giếng khoan nêu trên; đánh giá nguyên nhân, mức độ nguy hiểm và nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, môi trường, công trình và đời sống của người dân.

Địa phương cũng mong muốn cơ quan chức năng hướng dẫn và hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm kiểm soát, khắc phục hiện tượng nước phun mạnh bất thường, bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thấp nhất các tác động có thể xảy ra.

Trong thời gian chờ cơ quan chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn xử lý, UBND xã Hòa Bình sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến sự việc, phối hợp với các đơn vị có liên quan và khuyến cáo người dân không tự ý tác động vào miệng giếng nhằm tránh nguy cơ mất an toàn.