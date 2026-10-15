Giếng khoan DH-18X phát hiện tiềm năng dầu khí đáng chú ý tại mỏ Đại Hùng, Lô 05.1a

Giếng khoan thăm dò DH-18X do Chi nhánh Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Nam Côn Sơn (PVEP-NCS), thuộc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), đơn vị thành viên của PETROVIETNAM, điều hành đã ghi nhận kết quả thử vỉa ban đầu khả quan. Kết quả này góp phần làm rõ tiềm năng dầu khí tại khu vực khối X1, mỏ Đại Hùng.

Trong quá trình thử vỉa, giếng DH-18X được bắn mở vỉa tại 6 tập sản phẩm gồm DV0-1, DV0-2, DV0-3, DV1-5, DV3-2 và DV3-4, với tổng chiều dài khoảng bắn 71m. Kết quả đánh giá sơ bộ xác định khoảng 102m chiều dày hiệu dụng chứa dầu khí (net pay) tại 2 nhóm tầng sản phẩm đá vôi/cát vôi và trầm tích vụn (clastic).

Tại thời điểm 10h30 ngày 15/10, sau khi xử lý axit các tập vỉa và gọi dòng giếng, với cỡ côn khai thác 40/64 inch, giếng ghi nhận lưu lượng dầu khoảng 2.812 thùng/ngày, lưu lượng nước khoảng 2.122 thùng/ngày và tổng lưu lượng chất lưu khoảng 4.934 thùng/ngày. Áp suất miệng giếng đạt khoảng 325 psi, nhiệt độ miệng giếng khoảng 37°C.

Thử vỉa giếng khoan DH-18X.

Theo tính toán sơ bộ, khu vực khối X1 có trữ lượng dầu mức 2P ước tính khoảng 55-60 triệu thùng, với sản lượng dầu thu hồi dự kiến khoảng 14-15 triệu thùng. Các số liệu này sẽ tiếp tục được cập nhật, làm rõ trên cơ sở kết quả thử vỉa, dữ liệu địa chất và các đánh giá kỹ thuật tiếp theo.

Mỏ Đại Hùng, Lô 05.1a

Trong thời gian tới, PVEP-NCS sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thử vỉa nhằm hoàn thiện đánh giá tiềm năng dầu khí tại khối X1, đồng thời tối ưu vị trí giếng thẩm lượng DH-19X. Kết quả giếng khoan DH-18X được kỳ vọng tạo cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu phương án phát triển mỏ, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên dầu khí tại mỏ Đại Hùng.