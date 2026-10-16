Giấy xác nhận độc thân có thể được thay bằng thông tin trên VNeID

Bộ Tư pháp đề xuất công nhận thông tin tình trạng hôn nhân trên VNeID có giá trị tương đương văn bản xác nhận. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Bộ Tư pháp đề xuất công nhận thông tin tình trạng hôn nhân trên VNeID có giá trị tương đương văn bản xác nhận do cơ quan đăng ký hộ tịch cấp, giúp người dân giảm thủ tục giấy tờ khi thực hiện các giao dịch dân sự.

Nội dung này được đưa ra tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Theo dự thảo, khi thông tin tình trạng hôn nhân đã được tích hợp trên VNeID, người dân có thể sử dụng trực tiếp trong các giao dịch dân sự mà không cần xin cấp văn bản xác nhận riêng.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, hay đôi khi còn được gọi là giấy xác nhận độc thân, là loại giấy tờ dùng để chứng minh tình trạng hôn nhân của một cá nhân. Thông tin này xác nhận một người đang độc thân hay ở trong tình trạng khác như đã kết hôn, ly hôn hoặc có vợ, chồng qua đời.

Điểm mới trong đề xuất của Bộ Tư pháp là công nhận giá trị của dữ liệu đã tích hợp trên ứng dụng, thay vì yêu cầu người dân thực hiện thêm thủ tục xin cấp văn bản xác nhận trong những giao dịch cần sử dụng thông tin tương ứng.

Quy định này cũng phù hợp với định hướng tăng cường sử dụng dữ liệu hộ tịch điện tử. Theo Luật Hộ tịch 2026, dữ liệu hộ tịch điện tử đáp ứng các điều kiện theo quy định có giá trị như giấy tờ hộ tịch bản giấy khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch khác.

Tuy nhiên, nội dung sử dụng thông tin tình trạng hôn nhân trên VNeID thay văn bản xác nhận hiện vẫn là đề xuất, chưa phải quy định chính thức có hiệu lực.

Việc sử dụng thông tin tình trạng hôn nhân trên VNeID thay giấy xác nhận vẫn đang ở giai đoạn đề xuất, chưa chính thức có hiệu lực. Ảnh minh họa: Tuấn Anh.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đề xuất rút ngắn thời gian cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đối với những trường hợp vẫn có nhu cầu sử dụng văn bản này.

Theo dự thảo, người dân nộp tờ khai tại UBND cấp xã. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ tra cứu thông tin trên các cơ sở dữ liệu để cấp văn bản xác nhận trong thời hạn 24 giờ.

Nếu dữ liệu chưa có hoặc không thống nhất, cơ quan hộ tịch có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh. Thời gian giải quyết trong trường hợp này không quá 5 ngày làm việc.

Với người đã ly hôn hoặc có vợ, chồng qua đời, người yêu cầu cần cung cấp thông tin về bản án, quyết định ly hôn hoặc giấy chứng tử để phục vụ việc đối chiếu.

Trong khi đề xuất về giá trị thay thế giấy xác nhận đang được xem xét, tính năng tích hợp tình trạng hôn nhân đã được triển khai trên VNeID.

Người dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể kiểm tra thông tin được đồng bộ từ cơ sở dữ liệu hộ tịch và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để thực hiện, người dùng đăng nhập VNeID, truy cập mục Ví giấy tờ, chọn Thông tin chờ xác nhận tích hợp, nhập mã passcode và tiếp tục chọn Tình trạng hôn nhân.

Nếu dữ liệu hiển thị chính xác, người dùng chọn Xác nhận tích hợp. Sau khi hoàn tất, thông tin sẽ được hiển thị trong Ví giấy tờ trên ứng dụng.

Trường hợp thông tin chưa xuất hiện hoặc có sai lệch, người dân có thể chọn Không tích hợp, sau đó liên hệ công an cấp xã hoặc cơ quan đăng ký hộ tịch để được hướng dẫn cập nhật.

Việc tích hợp giúp người dân chủ động kiểm tra thông tin hôn nhân đã được ghi nhận trên hệ thống. Tuy nhiên, dữ liệu xuất hiện trên VNeID không đồng nghĩa đề xuất thay thế giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã chính thức được áp dụng.

Nếu được thông qua, quy định mới sẽ giúp người dân giảm thêm một thủ tục khi thực hiện các giao dịch cần chứng minh tình trạng hôn nhân, đồng thời mở rộng việc sử dụng dữ liệu hộ tịch điện tử thay cho giấy tờ truyền thống.