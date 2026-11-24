Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận

Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội tại Kỳ họp thứ Hai. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027, trong đó có điều chỉnh đáng chú ý về việc ủy quyền thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội.

Theo điểm d khoản 2 Điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các thủ tục liên quan. Riêng trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và các chế độ khác, văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập và phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Tuy nhiên, theo nội dung sửa đổi được Quốc hội thông qua, quy định tại điểm d khoản 2 Điều 10 được điều chỉnh theo hướng: “Ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội. Việc thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự”.

Như vậy, giới hạn tối đa 12 tháng đối với văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH được bãi bỏ. Thời hạn ủy quyền sẽ do các bên thỏa thuận hoặc thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

Cụ thể, Điều 563 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định. Trường hợp không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định khác thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực một năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Điều này đồng nghĩa, người hưởng lương hưu có thể thỏa thuận thời hạn ủy quyền dài hơn 12 tháng, phù hợp với nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, việc ủy quyền vẫn phải được lập thành văn bản và tuân thủ quy định của pháp luật dân sự, không mặc nhiên có hiệu lực vô thời hạn.

Người dân được hỗ trợ thực hiện thủ tục liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội. Ảnh: VnEconomy

Làm rõ trách nhiệm khi chậm giải quyết chế độ BHXH

Bên cạnh thay đổi về ủy quyền, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội còn bổ sung trách nhiệm của người tham gia, người sử dụng lao động và cơ quan BHXH trong quá trình giải quyết chế độ.

Theo đó, người tham gia BHXH có trách nhiệm nộp hồ sơ giải quyết hưởng chế độ đúng thời hạn. Trường hợp nộp quá thời hạn quy định, người tham gia phải giải trình bằng văn bản và gửi cho cơ quan BHXH khi nộp hồ sơ.

Đối với người sử dụng lao động, luật bổ sung trách nhiệm nộp hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH của người lao động đúng thời hạn. Nếu nộp hồ sơ quá hạn, người sử dụng lao động phải giải trình bằng văn bản và gửi cơ quan BHXH. Trường hợp việc chậm nộp gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thụ hưởng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của người thụ hưởng chế độ BHXH.

Trách nhiệm của cơ quan BHXH cũng được quy định rõ hơn. Cơ quan này có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hưởng và tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, thuận tiện, đúng thời hạn. Nếu giải quyết chậm so với thời hạn quy định và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thụ hưởng thì phải bồi thường theo quy định, trừ trường hợp do lỗi của người thụ hưởng.

Những điều chỉnh trên nhằm làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong quá trình thực hiện chính sách, góp phần bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng BHXH.