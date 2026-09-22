Giấy tờ công Việt Nam dùng tại 125 nước chỉ cần một chứng nhận

Ngày 11/9, Công ước La Hay năm 1961 về miễn hợp pháp hóa đối với giấy tờ công của nước ngoài (Công ước Apostille) được áp dụng giữa Việt Nam và 125 quốc gia thành viên.

Tham gia Công ước có lợi gì?

Cụ thể, sau khi Công ước có hiệu lực, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ không còn phải hợp pháp hóa lãnh sự đối với những giấy tờ công thuộc phạm vi được Công ước miễn, do các quốc gia thành viên có quan hệ áp dụng với Việt Nam cấp.

Trước đây, các loại giấy tờ như bằng đại học muốn được trường nước ngoài chấp nhận phải qua thủ tục ở cả hai đầu: chứng nhận trong nước, rồi xác nhận tiếp tại cơ quan đại diện của nước sẽ dùng. Chiều ngược lại cũng tương tự.

Chuỗi thủ tục này bắt nguồn từ việc các quốc gia chưa thể mặc nhiên công nhận chữ ký, con dấu trên giấy tờ công của nhau. Công ước Apostille thay thế cơ chế xác nhận qua nhiều khâu bằng một cơ chế công nhận thống nhất: cơ quan có thẩm quyền của nước nơi giấy tờ được lập cấp một chứng nhận duy nhất, để giấy tờ được sử dụng trực tiếp tại các nước thành viên khác.

Mỗi thành viên mới tham gia Công ước đều có 06 tháng để các nước còn lại bày tỏ ý kiến. Thời hạn của Việt Nam khép lại vào tháng 7/2026 với sự chấp thuận của tuyệt đại đa số quốc gia thành viên, trong đó có hầu hết những nước có nhiều giấy tờ qua lại với Việt Nam như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc…

Mẫu chứng nhận Apostille của Việt Nam triển khai từ 11/9/2026

Tiếp tục số hóa thủ tục

Việc Việt Nam tham gia Công ước tạo cơ sở để những thay đổi trong pháp luật và thực tiễn của mỗi bên được thực hiện đồng bộ - đúng với yêu cầu đưa các cam kết quốc tế vào pháp luật trong nước được Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đặt ra đầu năm 2025.

Theo số liệu ước tính, mỗi năm có gần 700.000 lượt giấy tờ công qua lại giữa Việt Nam và nước ngoài. Hưởng lợi trước hết là những người phải đi qua nhiều khâu chỉ để hoàn tất một bộ giấy tờ như du học sinh, người lao động, người Việt Nam ở nước ngoài, người kết hôn có yếu tố nước ngoài. Với doanh nghiệp, hồ sơ được xử lý nhanh hơn đồng nghĩa với việc dự án, hợp đồng cũng có thể được triển khai nhanh hơn.

Tháng 12/2025, Chính phủ đồng ý gia nhập Công ước tại Nghị quyết số 407/NQ-CP và Việt Nam nộp văn kiện ngay trong tháng. Nghị định hướng dẫn thi hành được xây dựng để có hiệu lực cùng thời điểm Công ước có hiệu lực tại Việt Nam, bảo đảm không có khoảng trống giữa cam kết quốc tế và pháp luật trong nước.

Để đi đến cơ chế mới này là nền tảng dữ liệu hơn 200.000 mẫu chữ ký, hơn 118.000 con dấu, quá trình hướng dẫn và vận hành đi đến từng bộ, ngành, địa phương và cơ quan đại diện. Tính đến ngày 15/9/2026, Cơ quan cấp chứng nhận Apostille của Việt Nam tiếp nhận 620 hồ sơ và cấp 4.517 chứng nhận Apostille.

Cùng với việc từng bước triển khai chứng nhận Apostille điện tử và phân cấp thẩm quyền cấp chứng nhận cho địa phương, cơ chế mới sẽ tiếp tục được đơn giản hóa trong thời gian tới, qua đó, rút ngắn quy trình và thời gian xử lý, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

Thông tin tra cứu: Apostille là gì? Áp dụng giữa Việt Nam và 125 quốc gia thành viên có quan hệ áp dụng với Việt Nam kể từ ngày 11/9/2026. Cơ quan cấp chứng nhận Apostille của Việt Nam: Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết tại đường link: https://www.hcch.net/ → chọn “English” → Instruments → 1961 Apostille Convention