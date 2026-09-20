Giầy Thượng Đình thay Tổng Giám đốc sau khi Vinaconex nắm 24% vốn

CTCP Giầy Thượng Đình (UPCoM: GTD) vừa thay đổi nhân sự điều hành cấp cao trong bối cảnh Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HOSE: VCG) trở thành cổ đông lớn và doanh nghiệp chuẩn bị triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo công bố, ông Nguyễn Thành Nhơn thôi giữ chức Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Giày Thượng Đình từ ngày 17/9 theo đơn từ nhiệm. Ông Nhơn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ ngày 14/1/2026 và đảm nhiệm vị trí này khoảng 8 tháng.

Người thay thế là ông Vũ Minh Tuấn, sinh năm 1977, được bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Giày Thượng Đình từ cùng ngày.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, ông Tuấn hiện là Phó Giám đốc Ban Đầu tư và Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Đông Bắc của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HOSE: VCG), đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Vinaconex 27.

Nhà máy Giầy Thượng Đình tọa lạc trên khu đất "vàng" rộng 36.105 m2 tại 277 Nguyễn Trãi (phường Khương Đình, Tp.Hà Nội) được tháo dỡ và di chuyển, dự kiến để xây dựng thành tổ hợp căn hộ, văn phòng (Ảnh: Hữu Thắng).

Động thái nhân sự diễn ra sau khi Vinaconex trở thành cổ đông lớn của Giày Thượng Đình. Trước đó, ngày 12/6, Vinaconex mua gần 2,24 triệu cổ phiếu GTD, tương ứng 24,03% vốn điều lệ, từ mức chưa sở hữu trước đó. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Giữa Giày Thượng Đình và Vinaconex hiện cũng có một số nhân sự kiêm nhiệm. Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Giày Thượng Đình Lê Văn Huy đang là Phó Tổng Giám đốc Vinaconex; bà Nguyễn Thị Thúy Hồng là thành viên Ban kiểm soát Giày Thượng Đình và Kế toán trưởng Vinaconex; ông Vũ Văn Mạnh là Trưởng Ban kiểm soát tại cả hai doanh nghiệp. Theo công bố, các cá nhân này không sở hữu cổ phiếu Giày Thượng Đình.

Trước đó, Giày Thượng Đình cũng miễn nhiệm ông Vương Hải Long khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc từ đầu tháng 8/2026.

Ở một diễn biến khác, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết ngày 10/9 đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Giày Thượng Đình. Phương án này được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Theo kế hoạch, Giày Thượng Đình dự kiến chào bán 216,5 triệu cổ phiếu cho 5 nhà đầu tư chiến lược với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động 2.165 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu chào bán tương đương khoảng 23 lần số cổ phiếu đang lưu hành hiện nay.

Các nhà đầu tư dự kiến tham gia gồm Vinaconex mua 53,1 triệu cổ phiếu, An Quý Hưng Holding khoảng 51,9 triệu cổ phiếu, CTCP Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải hơn 51,9 triệu cổ phiếu, CTCP Đầu tư Khoáng sản Yên Thủy gần 33,5 triệu cổ phiếu và ông Nguyễn Xuân Hoàng 25,9 triệu cổ phiếu.

Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ dự kiến bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ Giày Thượng Đình dự kiến tăng từ 93 tỷ đồng lên 2.258 tỷ đồng.

Trong tổng số 2.165 tỷ đồng dự kiến huy động, 2.000 tỷ đồng được phân bổ cho dự án nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và trường học liên cấp Thượng Đình tại 277 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Phần còn lại 165 tỷ đồng dành cho việc di dời cơ sở sản xuất từ 277 Nguyễn Trãi đến Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình.

Dự án tại 277 Nguyễn Trãi có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 9.907 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Thời gian dự kiến giải ngân nguồn vốn từ năm 2026 đến năm 2030.