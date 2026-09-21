Giầy Thượng Đình bổ nhiệm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật mới

Sơ đồ giá cổ phiếu GTD trên TradingView.

Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình (mã GTD-UPCoM) công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, Giày Thượng Đình miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Thành Nhơn, kể từ ngày 17/9 do đã có đơn từ nhiệm trước đó. Trong đơn từ nhiệm, ông Nhơn cho biết nguyên nhân là thay đổi về kế hoạch công tác và nhiệm vụ được cổ đông phân công trong thời gian tới.

Được biết, ông Nguyễn Thành Nhơn mới được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Giầy Thượng Đình từ ngày 14/1/2026 và trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty từ ngày 5/3. Đến Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 6/5, ông rời HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 nhưng vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc cho đến giữa tháng 9.

Ở chiều ngược lại, Giày Thượng Đình bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn giữ chức Tổng giám đốc, thay ông Nguyễn Thành Nhơn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 17/9/2026. Đồng thời, ông Vũ Minh Tuấn cũng trở thành người đại diện theo pháp luật mới của Giầy Thượng Đình.

Theo bản cung cấp thông tin, ông Tuấn hiện đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí trong hệ sinh thái Vinaconex. Ông Tuấn sinh năm 1977, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Vinaconex 27. Bên cạnh đó, ông còn giữ chức Phó giám đốc Ban Đầu tư và Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư Đông Bắc thuộc Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã VCG).

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán số 89/2026/CV-GTD ngày 27/08/2026 của Công ty CP Giầy Thượng Đình.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, UBCKNN đề nghị Công ty gửi báo cáo kết quả chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho UBCKNN; đồng thời, công bố thông tin về kết quả đợt chào bán trên trang thông tin điện tử của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định.

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, doanh nghiệp dự kiến phát hành 216,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược trong nước với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, Giầy Thượng Đình có thể thu về khoảng 2.165 tỷ đồng.

Quy mô đợt phát hành đặc biệt lớn nếu so với nền vốn hiện tại của doanh nghiệp. Giầy Thượng Đình đang có khoảng 9,3 triệu cổ phiếu lưu hành, tương ứng vốn điều lệ khoảng 93 tỷ đồng. Như vậy, lượng cổ phiếu dự kiến phát hành mới cao gấp hơn 23 lần số cổ phiếu hiện hữu.

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến được sử dụng cho dự án nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ và trường học liên cấp Thượng Đình tại khu đất số 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội.

Trước đó, HNX thông báo đã đưa cổ phiếu GTD vào diện hạn chế giao dịch vào ngày 9/4 do tổ chức đăng ký giao dịch có vốn chủ sở hữu âm trong BCTC kiểm toán năm 2025 (-hơn 12,42 tỷ đồng). Đồng thời, cổ phiếu này bị hạn chế về thời gian giao dịch chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần;