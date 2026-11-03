'Giấy thông hành' giảm thủ tục cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng lưỡng dụng

Thương nhân đã thực hiện Chương trình tuân thủ nội bộ từ 2 năm trở lên và được Bộ Công Thương xác nhận sẽ được xem xét cấp giấy phép theo thời hạn. (Ảnh minh họa)

Tại Hội nghị phổ biến một số quy định mới trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa do Bộ Công thương tổ chức nhằm hướng dẫn thực thi Nghị định 292/2026/NĐ-CP, Thông tư 48/2026/TT-BCT, Nghị định 259/2025/NĐ-CP và Thông tư 42/2026/TT-BCT. Trong đó, có phần khuyến khích xây dựng Chương trình tuân thủ nội bộ của thương nhân.

Chương trình tuân thủ nội bộ là nội dung thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp. Theo Nghị định 259/2025/NĐ-CP, đây là bộ quy trình do thương nhân tham gia xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh hàng hóa lưỡng dụng tự xây dựng để tổ chức thực hiện trong nội bộ, nhằm bảo đảm tuân thủ Nghị định và các văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thương mại chiến lược. Các yêu cầu đối với bộ quy trình được quy định tại Phụ lục II của Nghị định.

Theo đó, thương nhân được khuyến khích xây dựng Chương trình tuân thủ nội bộ. Thương nhân đã thực hiện chương trình từ 2 năm trở lên và được Bộ Công Thương xác nhận sẽ được xem xét cấp giấy phép theo thời hạn, thay vì xin phép từng lô hàng. Đây được đánh giá là bước đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hành tốt, tự cam kết và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình. Nghị định cũng quy định cụ thể về cơ quan xác nhận, điều kiện, hồ sơ, quy trình xác nhận, thủ tục sửa đổi, bổ sung và các trường hợp thu hồi quyết định xác nhận.

Ngoài ra, Nghị định quy định rõ trách nhiệm của thương nhân tại Điều 6 và Điều 15, cùng trách nhiệm của các Bộ, ngành trong kiểm soát thương mại chiến lược tại Điều 16, góp phần tạo sự yên tâm cho đối tác đầu tư công nghệ cao vào Việt Nam.

Bà Nguyễn Cẩm Trang, đại diện Cục Xuất nhập khẩu, nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế kiểm soát thương mại chiến lược hiệu quả là "chìa khóa củng cố niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư công nghệ cao quốc tế khi rót vốn vào Việt Nam", đồng thời hướng tới mục tiêu "nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật, cắt giảm tối đa chi phí, thời gian tuân thủ thủ tục hành chính" cho doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, Cục Xuất nhập khẩu cũng đã trực tiếp hướng dẫn giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của các doanh nghiệp, địa phương liên quan đến việc triển khai và thực hiện các quy định mới.