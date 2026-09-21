“Giấy phép lái xe yêu thương” đến với người nghèo ở Gia Lai.

"Giấy phép lái xe yêu thương"

Ngày 21/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tiếp tục triển khai mô hình “Giấy phép lái xe yêu thương”, hỗ trợ đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe mô tô miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động được triển khai nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, với những việc làm hướng trực tiếp về cơ sở, phục vụ người dân.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, từ tháng 8/2025 đến nay, mô hình từng bước được triển khai tại nhiều địa bàn trong tỉnh.

Đã có 9 kỳ sát hạch miễn phí được tổ chức tại 10 xã, với 704 người dân tham gia. Trong số này, 391 người đạt yêu cầu và được cấp giấy phép lái xe miễn phí.

Để người dân có hoàn cảnh khó khăn có thể tham gia, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an cấp xã, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan rà soát các trường hợp thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu học, thi giấy phép lái xe.

Sau khi được lập danh sách, người dân được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, khám sức khỏe, học lý thuyết và thực hành. Nội dung đào tạo không chỉ tập trung vào kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn trang bị kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Người có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu học và thi giấy phép lái xe mô tô được hỗ trợ miễn phí.

Tại từng địa bàn, cán bộ cảnh sát giao thông trực tiếp hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục và tổ chức sát hạch theo đúng quy định.

Nhờ đó, việc học và thi giấy phép lái xe trở nên thuận lợi hơn đối với những người còn khó khăn về kinh tế hoặc điều kiện đi lại.

Đằng sau mỗi lớp học, mỗi kỳ sát hạch là sự phối hợp giữa Phòng Cảnh sát giao thông, công an cấp xã, chính quyền địa phương, cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch, cơ sở y tế cùng các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành.

Mục tiêu là hỗ trợ chi phí cho người dân khó khăn nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ điều kiện, trình tự và chất lượng đào tạo, sát hạch theo quy định.

Với những người lần đầu có điều kiện học lái xe bài bản, tấm giấy phép không chỉ giúp việc đi lại thuận lợi hơn mà còn có thể tạo thêm điều kiện phục vụ lao động, sản xuất và mưu sinh.

Thông qua quá trình học và sát hạch, người dân được trang bị thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, qua đó góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông ngay từ cơ sở.

Tiếp tục đến với người dân trong tháng 9

Trong tháng 9/2026, hành trình của những “Giấy phép lái xe yêu thương” tiếp tục được triển khai tại nhiều địa bàn.

Ngày 8/9, lớp đào tạo lái xe mô tô hạng A1 miễn phí cho người nghèo tại các xã Kim Sơn, Ân Tường được khai giảng.

Cán bộ cảnh sát giao thông phối hợp hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia đào tạo, sát hạch.

“Giấy phép lái xe yêu thương” đến với người nghèo ở Gia Lai.

Đến ngày 17/9, tại xã Bàu Cạn, kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người nghèo tiếp tục được tổ chức.

Từ hướng dẫn ôn tập kiến thức, kiểm tra hồ sơ đến tổ chức các nội dung sát hạch đều được thực hiện theo đúng quy định.

Mỗi lớp học được mở, mỗi kỳ sát hạch được tổ chức cũng là dịp để lực lượng cảnh sát giao thông đến gần hơn với người dân, lắng nghe những khó khăn từ cơ sở và phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị đồng hành tìm cách tháo gỡ.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, giá trị của mô hình không chỉ nằm ở việc hỗ trợ chi phí học và thi.

Đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, mỗi người được đào tạo và sát hạch đúng quy định cũng đồng nghĩa với việc có thêm một người được trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng cần thiết trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Với những kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai mô hình đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn gắn với phong trào thi đua “Ba nhất”, 3 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen.

Sự ghi nhận này được xem là động lực để những cách làm hướng về cơ sở, phục vụ người dân tiếp tục được duy trì và lan tỏa.

“Giấy phép lái xe yêu thương” vì thế không chỉ là việc trao một tấm giấy phép, mà còn là cách lực lượng cảnh sát giao thông trao thêm kiến thức an toàn, chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng người dân trên những chặng đường phía trước.