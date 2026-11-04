'Giấy phép lái xe yêu thương' - dấu ấn nhân văn ở Gia Lai

Với mục tiêu tạo điều kiện để người dân có hoàn cảnh khó khăn được học tập, sát hạch và cấp giấy phép lái xe mô tô miễn phí, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai mô hình "Giấy phép lái xe yêu thương".

Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người lao động ở vùng sâu, vùng xa, xã biên giới, hải đảo còn khó khăn.

Chương trình không chỉ tháo gỡ rào cản kinh tế mà còn lan tỏa tinh thần gần dân, vì nhân dân phục vụ. Xung quanh mô hình này, phóng viên Báo Xây dựng đã có cuộc trao đổi với đại tá Ninh Thị Minh Hoa, Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai).

Đại tá Ninh Thị Minh Hoa, Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai).

Linh hoạt đào tạo, không để người dân bị bỏ lại phía sau

Thưa đại tá, xuất phát từ thực tiễn nào Phòng CSGT đề xuất triển khai mô hình "Giấy phép lái xe yêu thương"? Mục tiêu chương trình hướng đến là gì?

Qua thực tiễn công tác, chúng tôi nhận thấy còn nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa chưa có giấy phép lái xe.

Nguyên nhân chủ yếu là điều kiện kinh tế hạn chế, khiến họ gặp khó khăn trong việc chi trả chi phí học tập, khám sức khỏe, đi lại và tiếp cận các cơ sở đào tạo, sát hạch.

Thực tế này không chỉ ảnh hưởng đến việc chấp hành quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông.

Từ đó, Phòng CSGT đã đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh cho phép xây dựng và triển khai chương trình "Giấy phép lái xe yêu thương".

Chương trình hỗ trợ toàn bộ kinh phí đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe mô tô cho người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô miễn phí dành cho các nhóm đối tượng này.

Chúng tôi xác định chương trình không đơn thuần hỗ trợ kinh phí mà còn hướng đến giúp người dân có đủ điều kiện tham gia giao thông an toàn, đúng quy định, qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Để chương trình đi vào thực tế, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn, Phòng CSGT đã triển khai những giải pháp gì?

Trước hết, Phòng CSGT phối hợp với công an các xã, phường, cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe rà soát, lập danh sách những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu học và thi giấy phép lái xe.

Trên cơ sở đó, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo, kỳ sát hạch phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác tổ chức kỳ sát hạch tại các trung tâm.

Đồng thời, chúng tôi tham mưu Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Sở Y tế phối hợp, chỉ đạo các cơ sở y tế hỗ trợ khám sức khỏe cho thí sinh theo quy định.

Phòng CSGT cũng phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương vận động tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm đóng góp kinh phí. Việc tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn lực được thực hiện công khai, minh bạch.

Đặc biệt, chúng tôi chú trọng tạo thuận lợi cho người dân trong suốt quá trình tham gia chương trình. Từ hướng dẫn đăng ký, khám sức khỏe, học lý thuyết, thực hành đến đưa đón người dân tham gia sát hạch đều có sự phối hợp, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ CSGT và các đơn vị liên quan.

Qua đó, giúp người dân, nhất là những trường hợp ở xa trung tâm, giảm bớt khó khăn khi tiếp cận các thủ tục, tham gia học tập và sát hạch.

Một điểm đáng chú ý của chương trình là có cả những người dân đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, không biết viết. Đơn vị có giải pháp gì để hỗ trợ những trường hợp này tham gia học tập và sát hạch?

Đây là vấn đề chúng tôi đặc biệt quan tâm. Bởi nếu áp dụng phương pháp đào tạo thông thường sẽ rất khó để những người dân này tiếp cận và hoàn thành chương trình.

Vì vậy, Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp giảng dạy phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nội dung đào tạo tập trung vào kiến thức thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ như quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hệ thống biển báo và những tình huống giao thông thường gặp.

Đối với người không biết chữ, tại các kỳ sát hạch, chúng tôi hỗ trợ bằng hình thức vấn đáp theo quy định. Sát hạch viên là người dân tộc thiểu số trực tiếp đặt câu hỏi, giúp thí sinh hiểu nội dung, tự tin trả lời và hoàn thành phần thi.

Điều quan trọng là phải giúp người dân thực sự hiểu kiến thức, nắm được những quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông, chứ không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành kỳ sát hạch để được cấp giấy phép lái xe.

Phòng CSGT đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổ chức 14 kỳ sát hạch với 882 người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh tham gia.

Thông qua cách làm này, chúng tôi mong muốn không ai bị bỏ lại phía sau vì hạn chế về trình độ học vấn hay điều kiện kinh tế. Mỗi người dân đều có cơ hội tiếp cận, học tập và thực hiện quyền lợi chính đáng của mình.

Tiếp tục duy trì, lan tỏa mô hình vì cộng đồng

Sau hơn một năm triển khai, chương trình đã đạt được những kết quả cụ thể nào, thưa đại tá?

Qua hơn một năm triển khai, mô hình "Giấy phép lái xe yêu thương" đã mang lại những kết quả thiết thực. Từ tháng 10/2025 đến nay, Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 14 kỳ sát hạch, với 882 người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh tham gia. Trong đó, 488 người đạt yêu cầu và được cấp giấy phép lái xe miễn phí.

Kết quả này góp phần đáp ứng nhu cầu có giấy phép lái xe để phục vụ lao động, sản xuất và đời sống của người dân.

Tuy nhiên, sức mạnh của mô hình không chỉ nằm ở số lượng người được thụ hưởng mà còn ở những giá trị mà chương trình mang lại cho cộng đồng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng CSGT nói riêng và công an nhân dân nói chung.

Hình ảnh người chiến sĩ CSGT trực tiếp đến vùng sâu, vùng xa tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ từng người dân cũng trở nên gần gũi, thân thiện hơn.

Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự gắn kết giữa nhiệm vụ chuyên môn với công tác dân vận.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã tặng Bằng khen cho 3 cá nhân thuộc công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai mô hình, gắn với phong trào thi đua "Ba Nhất" (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất).

Thời gian tới, Phòng CSGT có định hướng gì để tiếp tục duy trì, phát huy và nhân rộng mô hình này?

Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu nhưng chưa có giấy phép lái xe để kịp thời hỗ trợ. Đồng thời, Phòng CSGT nghiên cứu mở rộng mô hình đến những nhóm đối tượng phù hợp khác, bảo đảm triển khai đúng đối tượng, thiết thực và hiệu quả.

Người dân tham gia kỳ sát hạch giấy phép lái xe mô tô miễn phí trong khuôn khổ chương trình “Giấy phép lái xe yêu thương” do Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức.

Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện phương thức tổ chức, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch và các tổ chức, cá nhân hảo tâm nhằm huy động nguồn lực duy trì chương trình lâu dài.

Mục tiêu là để mô hình "Giấy phép lái xe yêu thương" không chỉ dừng lại ở hoạt động hỗ trợ mang tính thời điểm mà từng bước trở thành cách làm thường xuyên, có chiều sâu trong công tác dân vận và phục vụ Nhân dân.

Qua đó, tiếp tục lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân

Cảm ơn đại tá!