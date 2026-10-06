Giày dép là mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Panama

Số liệu từ Cục Hải quan cho biết, tháng 8/2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Panama đạt 35,9 triệu USD, tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam thu về 287,9 triệu USD từ xuất khẩu hàng hóa sang quốc gia Trung Mỹ này, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Giày dép là mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Panama, đạt 103,1 triệu USD, chiếm 35% tỷ trọng. So với cùng kỳ năm trước, trị giá xuất khẩu mặt hàng này tăng 6,8% YoY.

Điện thoại và linh kiện là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai với trị giá 86,4 triệu USD, giảm 13,1% so với 8 tháng đầu năm 2025.

Các mặt hàng xuất khẩu đứng sau lần lượt là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch 29,3 triệu USD, tăng nhẹ 0,6% YoY; dệt may với trị giá 29,9 triệu USD, tăng 0,3% YoY; thủy sản đạt 4,2 triệu USD, tăng 40% YoY.

Xuất khẩu phương tiện hàng hóa và phụ tùng giảm sâu 92,4% YoY, từ mức 15,8 triệu USD tại cùng kỳ năm trước còn 1,2 triệu USD tại kỳ này.

Trong kỳ, Việt Nam còn thu về 33,9 triệu USD từ xuất khẩu nhóm hàng hóa khác sang Panama, giảm 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về nhập khẩu, số liệu từ Cục Hải quan không ghi nhận kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Panama.