Giấy chuyển viện điện tử có thể thay bản giấy

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 01 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó đề xuất kéo dài thời hạn sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh và đẩy mạnh sử dụng giấy tờ điện tử.

Theo dự thảo, phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh có thể được lập dưới dạng giấy hoặc điện tử, với thời hạn sử dụng 20 ngày kể từ ngày ký, gấp đôi mức 10 ngày hiện hành.

Người bệnh có thể sử dụng phiếu trên ứng dụng VNeID, hệ thống thông tin giám định BHYT, văn bản điện tử có ký số hoặc bản giấy có mã QR để tra cứu. Phiếu được hiển thị trên ứng dụng quản lý sức khỏe điện tử của cơ sở khám chữa bệnh cũng có giá trị tương đương bản giấy.

Với phiếu hẹn khám lại, người bệnh phải đến cơ sở khám chữa bệnh trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu. Nếu không thể đến đúng hẹn, người bệnh có thể liên hệ bác sĩ hoặc cơ sở điều trị để đặt lịch khác.

Đáng chú ý, người mắc bệnh mạn tính hoặc phải điều trị dài ngày thuộc danh mục do Bộ Y tế quy định có thể được cấp phiếu chuyển có giá trị một năm. Nếu trong quá trình điều trị, cơ sở tiếp nhận phát hiện thêm bệnh khác cũng thuộc danh mục này, người bệnh không phải làm thêm phiếu chuyển.

Dự thảo đề xuất thay đổi cách chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh. Việc chuyển viện sẽ căn cứ vào yêu cầu chuyên môn và khả năng điều trị của cơ sở tiếp nhận, thay vì phụ thuộc cứng vào hạng bệnh viện và phân tuyến chuyên môn kỹ thuật như trước.

Sau khi điều trị ổn định tại cơ sở cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu, người mắc bệnh mạn tính có thể được chuyển về cơ sở cấp ban đầu để tiếp tục theo dõi, quản lý. Khi cần đánh giá lại kết quả điều trị, người bệnh có thể quay lại cơ sở đã điều trị trước đó, tối đa một lần trong sáu tháng.

Theo Bộ Y tế, đưa người bệnh đã ổn định về tuyến cơ sở có thể góp phần giảm quá tải cho tuyến trên, đồng thời tạo thuận lợi cho việc theo dõi và điều trị lâu dài.

Tuy nhiên, tuyến dưới vẫn gặp khó khăn do thiếu thuốc, vật tư, thiết bị và nhân lực. Thông tin về chẩn đoán, thuốc, phác đồ điều trị và kết quả xét nghiệm giữa các tuyến cũng chưa được liên thông đầy đủ.

Để cải thiện việc theo dõi điều trị, dự thảo đề xuất nghiên cứu chức năng tự động nhắc lịch, hỗ trợ người thân tra cứu phiếu hẹn của trẻ em, người cao tuổi và người phụ thuộc trên các ứng dụng điện tử.

Một số bệnh cũng được đề xuất bổ sung hoặc điều chỉnh trong danh mục bệnh mạn tính được quản lý tại tuyến ban đầu, trong đó có bệnh động kinh đã ổn định sau giai đoạn cấp.

Bộ Y tế đồng thời đề xuất mở rộng một số nhóm được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu, tăng đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và nhân lực cho tuyến cơ sở. Tuyến chuyên sâu sẽ tập trung điều trị bệnh phức tạp, thực hiện kỹ thuật cao và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới.