Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định có giá cao nhất gần 520.000 đồng

Bộ Xây dựng quy định giá tối đa dịch vụ cấp Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc diện miễn kiểm định lần đầu là 54.500 đồng. Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định, mức giá tối đa là 27.300 đồng.

Đối với ôtô tải, ôtô tải chuyên dùng, ôtô chuyên dùng, ôtô đầu kéo và ôtô kéo rơ-moóc có từ 5 trục trở lên, mức giá kiểm định tối đa là 518.200 đồng. Với các loại xe tương tự sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường, giá kiểm định tối đa giảm còn 490.900 đồng.

Đối với xe tải, xe tải chuyên dùng, xe chuyên dùng có 4 trục và xe đầu kéo, xe kéo rơ-moóc có 4 trục, giá kiểm định tối đa là 472.700 đồng. Trường hợp sử dụng các nguồn năng lượng sạch, mức giá tối đa là 445.500 đồng.

Đăng kiểm phương tiện

Với xe tải, xe đầu kéo và xe kéo rơ-moóc có 3 trục, mức giá kiểm định tối đa là 400.000 đồng. Các phương tiện cùng loại sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường có mức giá tối đa 390.900 đồng.

Với ôtô tải, ôtô tải chuyên dùng, ôtô chuyên dùng có 2 trục và khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 4.000 kg trở lên; ôtô đầu kéo, ôtô kéo rơ-moóc có 2 trục, giá kiểm định tối đa là 354.500 đồng. Nếu sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường, mức giá tối đa giảm còn 336.400 đồng.

Trong khi đó, xe tải 2 trục có khối lượng toàn bộ theo thiết kế dưới 4.000 kg có giá kiểm định tối đa 300.000 đồng. Với phương tiện sử dụng năng lượng sạch, mức giá tối đa là 290.900 đồng.

Đối với rơ-moóc có 2 trục và sơmi rơ-moóc có đến 2 trục, giá kiểm định tối đa là 272.700 đồng.

Đối với phương tiện chở người, ôtô chở trên 39 chỗ có giá kiểm định tối đa 400.000 đồng. Nếu sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường, mức giá tối đa là 390.900 đồng.

Xe chở người từ 24 đến 39 chỗ có giá kiểm định tối đa 363.600 đồng. Mức giá này giảm còn 354.500 đồng đối với phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường.

Xe chở người từ 9 chỗ đến 23 chỗ, mức giá tối đa là 336.400 đồng.

Với ôtô chở người đến 8 chỗ và xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, giá kiểm định tối đa là 281.800 đồng. Các phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường có mức giá tối đa 272.700 đồng.

Xe máy chuyên dùng có giá kiểm định tối đa 418.200 đồng. Trường hợp xe máy chuyên dùng sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường, giá kiểm định tối đa là 409.100 đồng.

Bộ Xây dựng giao Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn, giám sát các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi thu giá dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định, bảo đảm thực hiện đúng quy định.