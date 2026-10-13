Giày bị kẻ lạ mặt cầm lên ngửi, cô gái báo Cảnh sát rồi ngỡ ngàng khi biết danh tính kẻ xấu

Theo The Star, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ một nam thanh niên bị nghi nhiều lần theo dõi một nữ sinh viên 22 tuổi, sau khi đoạn video camera an ninh ghi lại cảnh người này bị cho là lấy giày của cô gái để ngửi bên ngoài căn hộ lan truyền trên mạng xã hội.

Theo cảnh sát trưởng quận Shah Alam, trợ lý ủy viên Sarudin Samah, nữ sinh đã trình báo cảnh sát lúc 15h55 ngày 12/7, sau khi một bài đăng trên nền tảng Threads thu hút sự chú ý rộng rãi.

Ông Sarudin cho biết đoạn video từ camera an ninh được chia sẻ trên mạng ghi lại cảnh một người đàn ông bị cho là lấy một đôi giày từ bên trong căn hộ của nạn nhân rồi ngửi chúng. Vụ việc xảy ra tại một khu căn hộ ở Seksyen 7, Shah Alam.

Kẻ lạ mặt lấy giày của cô gái rồi ngửi. Ảnh: The Star

Theo lời trình báo của nữ sinh, cô đã nhiều lần bị cùng một người quấy rối và theo dõi kể từ tháng 4 năm nay, cả tại trường đại học lẫn khu vực nơi cô sinh sống.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng thuộc bộ phận điều tra hình sự quận Shah Alam đã bắt giữ nghi phạm vào khoảng 20h30 ngày 12/7 tại Seksyen 7.

Cảnh sát cho biết nghi phạm ở độ tuổi 20 và cũng là sinh viên đại học. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy người này chưa có tiền án, tiền sự và có kết quả xét nghiệm ma túy âm tính.

Nhà chức trách cho biết sẽ đề nghị tòa án ra lệnh tạm giam nghi phạm để phục vụ quá trình điều tra.

Vụ việc đang được điều tra theo Điều 507A của Bộ luật Hình sự Malaysia, liên quan đến hành vi theo dõi dai dẳng. Nếu bị kết tội, người vi phạm có thể đối mặt với mức án tù lên tới 3 năm hoặc bị phạt tiền.

Cảnh sát kêu gọi những người có thông tin liên quan cung cấp thông tin cho điều tra viên để hỗ trợ quá trình làm rõ vụ việc.