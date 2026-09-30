Giày bệt ngày càng được phụ nữ công sở ưa chuộng vì sao?

Giày bệt lên ngôi nơi công sở

Có một thời, giày cao gót gần như được mặc định là món đồ không thể thiếu của phụ nữ công sở. Một đôi cao gót giúp bộ vest sắc nét hơn, chiếc váy nữ tính hơn và tổng thể trang phục có cảm giác trang trọng.

Tuy nhiên, môi trường làm việc ngày càng linh hoạt. Một ngày của phụ nữ công sở có thể bao gồm nhiều giờ di chuyển, họp ở các phòng khác nhau, gặp khách hàng hoặc ra ngoài làm việc. Khi đó, một đôi giày vừa chân, dễ đi lại trở thành lựa chọn thực tế hơn.

Không phải ngày nào đi làm cũng cần giày cao gót

Giày cao gót vẫn có vị trí riêng trong những dịp cần vẻ ngoài trang trọng. Nhưng với ngày làm việc thông thường, phụ nữ không nhất thiết phải đánh đổi sự thoải mái của đôi chân để có thêm vài centimet chiều cao.

Giày đế thấp giúp việc đi lại, đứng lâu hoặc di chuyển giữa nhiều địa điểm thuận tiện hơn. Đây cũng là lý do loafer, Mary Jane hay những mẫu ballet flats có phom chắc chắn ngày càng được quan tâm.

Tuy nhiên, không phải cứ giày bệt là mặc nhiên tốt cho bàn chân. Một đôi quá mỏng, thiếu nâng đỡ hoặc không vừa chân vẫn có thể gây mỏi, đặc biệt khi phải mang trong nhiều giờ. Vì vậy, khi chọn giày đi làm, độ vừa chân, phần đế, chất liệu và khả năng nâng đỡ cũng quan trọng không kém chiều cao của gót.

Giày đế thấp ngày càng đa dạng về kiểu dáng

Nếu trước đây giày bệt thường gắn với những thiết kế đơn giản, hiện nay lựa chọn dành cho phụ nữ công sở đa dạng hơn nhiều.

Loafer da có thể kết hợp cùng quần âu và sơ mi để tạo vẻ ngoài chỉn chu. Ballet flats phù hợp với váy liền hoặc chân váy midi, trong khi Mary Jane mang đến vẻ nữ tính mà vẫn gọn gàng. Với những môi trường làm việc có quy định ăn mặc thoải mái hơn, sneaker tối giản cũng có thể kết hợp cùng blazer, quần âu hoặc quần ống rộng.

Điều quyết định diện mạo không nằm hoàn toàn ở việc đôi giày có gót cao hay thấp mà còn ở kiểu dáng và cách phối cùng trang phục. Một đôi giày đế thấp có phom đẹp, chất liệu phù hợp và được kết hợp với quần áo vừa vặn vẫn có thể tạo cảm giác thanh lịch.

Tinh thần tối giản khiến giày bệt được ưa chuộng hơn

Sự quan tâm đến phong cách tối giản cũng tạo thêm không gian cho những đôi giày đế thấp. Thay vì tập trung vào chiều cao của gót hay các chi tiết cầu kỳ, nhiều thiết kế chú trọng chất liệu, đường nét và phom dáng.

Một đôi loafer da trơn, ballet flats màu trung tính hoặc Mary Jane có thiết kế gọn gàng có thể trở thành điểm hoàn thiện cho bộ trang phục mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện.

Những gam màu như đen, nâu, be, kem hoặc burgundy cũng dễ kết hợp với các món đồ quen thuộc như blazer, quần tây, sơ mi và chân váy dài.

Phụ nữ có thêm lựa chọn cho từng ngày làm việc

Sự phổ biến của giày bệt không đồng nghĩa với việc giày cao gót bị loại khỏi tủ đồ công sở. Hai kiểu giày có thể phục vụ những nhu cầu khác nhau.

Khi gặp khách hàng, thuyết trình hoặc tham dự sự kiện, một đôi cao gót vẫn có thể giúp trang phục trông trang trọng hơn. Trong những ngày phải đi lại nhiều, loafer, ballet flats hay sneaker tối giản lại thuận tiện hơn.

Cách lựa chọn này cũng cho thấy thời trang công sở ngày càng hướng đến sự linh hoạt. Thay vì mặc định một kiểu giày cho mọi hoàn cảnh, phụ nữ có thể căn cứ vào lịch trình, môi trường làm việc và phong cách cá nhân.

Chọn giày bệt thế nào để vẫn thanh lịch?

Khi mua giày đi làm, nên ưu tiên những thiết kế có phom gọn, chất liệu phù hợp và màu sắc dễ phối. Giày mũi hơi nhọn có thể tạo cảm giác chân thanh thoát hơn, trong khi việc chọn giày và quần cùng tông màu giúp tổng thể liền mạch.

Với sneaker, nên ưu tiên kiểu dáng tối giản, hạn chế các chi tiết quá đậm chất thể thao nếu môi trường làm việc yêu cầu sự chỉn chu. Một đôi sneaker đơn giản sẽ dễ kết hợp hơn với quần âu, blazer hoặc sơ mi.

Quan trọng nhất, giày cần vừa chân và phù hợp với thời gian sử dụng trong ngày. Một đôi giày đẹp nhưng gây đau hoặc khiến người mang khó di chuyển khó có thể trở thành lựa chọn tốt cho công sở.

Giày bệt vì thế không nhất thiết phải được xem là sự thay thế cho giày cao gót. Đây đơn giản là thêm một lựa chọn để phụ nữ có thể mặc đẹp, thoải mái và chủ động hơn trong những ngày làm việc khác nhau.