Hội đồng sát hạch thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa lập biên bản đối với thí sinh H.V.B. (sinh năm 1996, trú xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi gian lận trong kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Sự việc xảy ra vào ngày 18/11 tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Tùng Linh thuộc Công ty CP Thành An, phường Đông Kinh. Hội đồng sát hạch thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện thí sinh B. giấu các thiết bị điện tử có khả năng truyền, nhận thông tin từ bên ngoài, ở nách và chân khi vào phòng thi lý thuyết.

Lực lượng chức năng phát hiện thí sinh H.V.B. giấu thiết bị gian lận trong người. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua làm việc, thí sinh B. thừa nhận do chưa ôn tập kỹ phần lý thuyết nên tìm cách sử dụng thiết bị hỗ trợ trái phép.

Việc lực lượng chức năng phát hiện hành vi của thí sinh B. ngay tại khâu kiểm tra, đã kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, không để ảnh hưởng đến kết quả sát hạch.

Hội đồng sát hạch thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản, tiến hành xác minh sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, điểm k khoản 3 Điều 39 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định: Người dự sát hạch mang điện thoại di động, thiết bị viễn thông liên lạc bằng hình ảnh, âm thanh vào phòng sát hạch lý thuyết, mô phỏng các tình huống giao thông, lên xe sát hạch hoặc có hành vi gian dối khác làm sai lệch kết quả sát hạch sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.