Giấu thi thể dưới đệm hơi hơn một năm, cặp vợ chồng còn làm điều khó tin

Một cặp vợ chồng tại bang Colorado (Mỹ) vừa bị tuyên phạt 5 năm tù vì che giấu thi thể một người đàn ông dưới tấm đệm hơi suốt hơn một năm, đồng thời giả danh nạn nhân để tiếp tục nhận và sử dụng tiền trợ cấp an sinh xã hội của ông.

Theo thông cáo ngày 2/11 của Văn phòng Công tố viên Tư pháp Khu vực số 1 bang Colorado, James Agnew, 58 tuổi, và vợ là Suzanne Agnew, 57 tuổi, đều nhận tội xâm phạm thi thể người đã chết và đánh cắp danh tính liên quan đến cái chết của James O’Neill.

Tại phiên tuyên án, Thẩm phán Meegan Miloud nhận định hành vi của Suzanne là “đáng lên án về mặt đạo đức”. Người phụ nữ bị tuyên phạt 5 năm tù đối với mỗi tội danh, các mức án được thi hành đồng thời, kèm theo 3 năm quản chế bắt buộc.

Suzanne and James Agnew. Ảnh: Văn phòng Công tố viên Tư pháp Khu vực số 1 bang Colorado.↵

Công tố viên cấp cao Trevor Moritzky cho rằng hành vi của hai bị cáo không xuất phát từ sự hoảng loạn hay nhầm lẫn nhất thời, mà là một quá trình lừa dối có chủ đích kéo dài. Trong thời gian đó, họ liên tục tìm cách duy trì việc gian lận và che giấu cái chết của nạn nhân.

Theo công tố viên, việc giấu thi thể trong thời gian dài không chỉ gây khó khăn cho quá trình xác định nguyên nhân và hoàn cảnh tử vong của O’Neill, mà còn tước đi cơ hội để gia đình biết sự thật và tổ chức tang lễ cho ông.

Tại phiên tòa, anh trai của O’Neill đề nghị mọi người nhớ đến em mình qua những kỷ niệm khi còn sống, thay vì chỉ nhắc đến cách thi thể được phát hiện.

“Jim không chỉ là một thi thể nằm dưới tấm đệm hơi. Anh ấy là một người đàn ông biết yêu thương, biết cười và luôn được những người thực sự quan tâm nhớ đến”, người anh nói.

Ông cũng đau đớn chia sẻ rằng hành động của Suzanne không chỉ dừng lại ở việc che giấu thi thể, mà còn cướp đi cơ hội để gia đình được đau buồn và tiễn biệt người thân.

Trong khi đó, Suzanne tham dự phiên điều trần trực tuyến và bày tỏ sự hối hận về những tổn thương do hành động của mình gây ra.

“Tôi vô cùng hối tiếc vì những tổn thương, thiệt hại và sự bất an mà hành động của mình đã gây ra”, người phụ nữ nói.

Nạn nhân James O’Neill. Ảnh: Sở Cảnh sát thành phố Lakewood.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 12/2023, khi James O’Neill qua đời tại căn nhà ở thành phố Lakewood, bang Colorado, nơi ông sống cùng vợ chồng Agnew.

Theo lời khai của hai bị cáo, O’Neill tử vong vào khoảng ngày 3/12/2023. Thay vì trình báo cơ quan chức năng, họ giấu thi thể ông bên trong một tấm đệm hơi bằng nhựa rồi dùng băng dính cố định lại.

Trong những tháng tiếp theo, James và Suzanne được cho là đã tìm cách khiến những người xung quanh tin rằng O’Neill vẫn còn sống. Hai người nhiều lần giả danh nạn nhân trong các cuộc gọi điện thoại và thư điện tử.

Không dừng lại ở đó, họ tiếp tục nhận tiền trợ cấp an sinh xã hội được chuyển vào tài khoản của O’Neill, đồng thời sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thông tin thẻ của ông để mua sắm phục vụ lợi ích cá nhân.

Đến tháng 6/2025, vụ việc được phát hiện sau khi anh trai O’Neill đề nghị cảnh sát Lakewood kiểm tra tình trạng của em mình vì không thể xác định nơi ở của ông.

Khi một sĩ quan cảnh sát đến căn nhà, một người đàn ông tự nhận là James nói rằng không muốn gia đình O’Neill liên lạc. Tuy nhiên, sau khi xem lại hình ảnh từ camera gắn trên người cảnh sát, anh trai nạn nhân xác nhận người xuất hiện trong video không phải em mình.

Sau đó, vợ chồng Agnew nói với cơ quan chức năng rằng O’Neill đã chuyển đi nơi khác và họ không biết ông đang ở đâu.

Các điều tra viên tiếp tục rà soát những giao dịch tài chính liên quan đến tài khoản của O’Neill trước khi tiến hành khám xét nơi ở của hai bị cáo. Ngày 3/7/2025, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân dưới một tấm đệm hơi đã xẹp.

Theo bản khai phục vụ lệnh bắt giữ được PEOPLE dẫn lại, Suzanne nói với các điều tra viên rằng bà thức dậy và phát hiện O’Neill đã tử vong, khoảng hai tuần sau một cuộc gọi cấp cứu liên quan đến nạn nhân vào tháng 12/2023.

Người phụ nữ cũng khai rằng bà và chồng giấu thi thể dưới tấm đệm hơi sau khi những con chó Chihuahua trong nhà bắt đầu cắn vào thi thể.

James nhận tội vào tháng 3/2026 và bị tuyên phạt 5 năm tù vào tháng tiếp theo. Suzanne nhận tội vào tháng 6/2026 và nhận mức án tương tự vào ngày 2/11.