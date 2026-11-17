Vụ việc do Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng (Chi cục Hải quan khu vực XII) phát hiện ngày 08/11/2026, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Cụ thể, khi làm thủ tục cho chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong hành lý của hai hành khách quốc tịch Hàn Quốc. Cơ quan Hải quan phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an thành phố Đà Nẵng) kiểm tra 6 vali của hai hành khách.

Kết quả kiểm đếm cho thấy 424 cây nói trên gồm 4.240 bao sản phẩm mang các nhãn hiệu Terea, Miix, Fiit và Aiim. Ngoài số sản phẩm đóng bao và các gói dung dịch, lực lượng chức năng còn phát hiện 4 thiết bị điện tử.

Hai hành khách không khai báo hải quan đối với số hàng này và không có hóa đơn, chứng từ kèm theo. Theo lời khai ban đầu của hai hành khách, số hàng được mang vào Việt Nam để tiêu thụ.

Hai hành khách Hàn Quốc (giữa) và số tang vật bị thu giữ

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ số hàng và chuyển giao vụ việc cho cơ quan chức năng. Ngày 11/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định khởi tố liên quan đến vụ việc.

Theo Cục Hải quan, việc phát hiện hàng nghìn bao sản phẩm và gói dung dịch trong 6 vali cho thấy nguy cơ lợi dụng hành lý nhập cảnh để đưa hàng cấm vào thị trường trong nước. Lực lượng hải quan đã kịp thời phát hiện và tạm giữ số hàng khi còn trong khu vực giám sát, trước khi hàng có thể đến tay người tiêu dùng. Thông tin về chủng loại, số lượng và cách đóng gói hàng hóa trong vụ việc cũng là cơ sở tham khảo cho hải quan các cửa khẩu hàng không khi đánh giá rủi ro đối với hành lý nhập cảnh.

Việt Nam cấm nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025 theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội. Vì vậy, hành khách không được mang các sản phẩm này vào Việt Nam, kể cả để sử dụng cá nhân.

Đối với sản phẩm dạng dung dịch, Nghị định số 371/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định dung dịch thuốc lá điện tử có thể chứa hoặc không chứa nicotine. Vì vậy, hành khách không thể chỉ căn cứ vào dòng chữ “không chứa nicotine” trên bao bì để xác định sản phẩm được phép mang vào Việt Nam.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo để hành khách chủ động kiểm tra những vật phẩm mang theo trước khi khởi hành, không mang thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào Việt Nam. Trường hợp chưa rõ quy định đối với một sản phẩm, hành khách nên liên hệ cơ quan hải quan để được hướng dẫn trước chuyến đi.