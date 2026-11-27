Theo thông báo ngày 24/11/2026 của Sở Cảnh sát thị trấn Horsham, bang Pennsylvania (Mỹ), Jonathan Vance (21 tuổi) đã bị bắt để điều tra về hành vi xâm phạm quyền riêng tư và quấy rối.

Jonathan Vance bị bắt để điều tra về hành vi xâm phạm quyền riêng tư và quấy rối.

Trước đó, ngày 21/7, cảnh sát Horsham nhận được tin báo từ một khách sạn địa phương về việc nhân viên phát hiện thiết bị ghi hình được giấu kín trong nhà vệ sinh dành cho nhân viên.

Theo trình báo, một chiếc điện thoại di động được giấu bên trong cuộn giấy vệ sinh, đặt ở góc phòng vệ sinh chỉ dành cho một người sử dụng, với camera hướng về phía bồn cầu.

Sau khi phát hiện sự việc, phía khách sạn xác định Jonathan Vance, một nhân viên làm việc tại đây là người sở hữu chiếc điện thoại.

Tiếp nhận thông tin, các điều tra viên thuộc Sở Cảnh sát Horsham đã tiến hành xác minh và xin lệnh khám xét để kiểm tra dữ liệu bên trong thiết bị.

Kết quả giám định kỹ thuật số cho thấy các đoạn video ghi lại cảnh Vance đặt điện thoại xuống sàn nhà vệ sinh, dùng giấy vệ sinh che giấu thiết bị rồi rời khỏi phòng.

Đáng chú ý, những đoạn video được ghi lại sau đó còn có hình ảnh nạn nhân trong tình trạng không mặc đầy đủ quần áo khi sử dụng nhà vệ sinh.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 24/11, cảnh sát đã bắt giữ Jonathan Vance và đưa người này đến Cơ sở giam giữ hạt Montgomery để thực hiện các thủ tục tố tụng.

Theo cơ quan chức năng, Vance đang đối mặt với hai cáo buộc gồm xâm phạm quyền riêng tư (Invasion of Privacy) và quấy rối (Harassment).

Tại thời điểm công bố thông tin, người này đang chờ thực hiện thủ tục trình diện trước thẩm phán thuộc Tòa án hạt Montgomery.

Cảnh sát chưa công bố thêm thông tin về danh tính nạn nhân hoặc việc có người nào khác bị quay lén hay không.

Vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật. Jonathan Vance được xem là vô tội cho đến khi có phán quyết kết tội của tòa án.