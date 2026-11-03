Giấu 45 thanh gỗ Giáng Hương trong hầm bí mật sàn xe để đi qua biên giới

Ngày 3/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (34 tuổi) và Trần Thanh Hải (33 tuổi, cùng trú phường Nam Đông Hà) về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam (phía bên trái) và Trần Thanh Hải cùng tang vật, phương tiện

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 3/10, tại cửa khẩu quốc tế La Lay, xã La Lay, lực lượng liên ngành gồm công an, hải quan và bộ đội biên phòng phát hiện xe đầu kéo biển số 74H-011.38 kéo theo rơ moóc biển số 74R-003.88, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện một hầm chứa được thiết kế bí mật bên dưới sàn rơ moóc. Bên trong có 45 thanh gỗ, tổng thể tích 6,588m³, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Giấu 45 thanh gỗ Giáng Hương trong hầm bí mật dưới sàn xe đầu kéo qua biên giới

Giấu 45 thanh gỗ Giáng Hương trong hầm bí mật dưới sàn xe đầu kéo qua biên giới

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Nam khai nhận được một người chưa rõ lai lịch thuê vận chuyển số gỗ từ Lào về Việt Nam. Sau khi gặp người này tại Lào, Nam bàn bạc với tài xế Trần Thanh Hải để thực hiện việc vận chuyển, với tiền công dự kiến 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi xe vừa làm thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế La Lay thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra và thu giữ số gỗ nói trên.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy tìm người thuê vận chuyển và làm rõ các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.