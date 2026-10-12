Giấu 3 khối vàng trong trực tràng, hành khách sa lưới hải quan

Cụ thể, vào ngày 8/10, tại Sân bay quốc tế Hazrat Shahjalal, lực lượng chức năng đã thu giữ 1,29 kg vàng dạng bột nhão từ một đối tượng vừa nhập cảnh.

Trước đó, từ khoảng 6h30 sáng, đội kiểm soát hải quan đã triển khai giám sát chặt chẽ tại nhiều khu vực trong sân bay sau khi nhận được tin báo về một vụ nghi ngờ buôn lậu vàng. Ngay khi hành khách nói trên hoàn tất thủ tục nhập cảnh và di chuyển đến băng chuyền hành lý số 2, lực lượng chức năng đã áp sát và tiến hành kiểm tra.

Quá trình khám xét giúp hải quan phát hiện 3 khối vàng dạng bột nhão hình bầu dục, mỗi khối nặng khoảng 430 gram. Nhằm qua mặt lực lượng an ninh, toàn bộ số vàng này đã được bọc bằng băng dính trắng và giấu tinh vi bên trong trực tràng của hành khách.

Ảnh minh họa

Theo thông cáo của cơ quan thuế và hải quan, số vàng bị thu giữ có độ tinh khiết 24 karat. Kết quả đánh giá chuyên môn của thợ kim hoàn cho thấy, sau khi trải qua quá trình tinh luyện, 1,29 kg vàng dạng bột nhão này có thể thu về khoảng 1 kg vàng nguyên chất.

Giới chức ước tính lô vàng này có giá trị thị trường khoảng hơn 174.000 USD, tương đương hơn 4,5 tỷ đồng.

Hiện lực lượng hải quan đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý để khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi vận chuyển vàng trái phép.