Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 2, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Sarah Therese cùng tang vật tại cơ quan chức năng. (Ảnh BĐBP Hà Tĩnh)

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trước đó, lúc 7h 45’ ngày 18/11, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1). Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hải quan cửa khẩu và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Qua kiểm tra chiếc vali màu đen của hành khách Sarah Therese (SN 1993, quốc tịch Australia), lực lượng chức năng phát hiện bên trong cất giấu 3 khẩu súng ngắn và 17 viên đạn.

Tại cơ quan điều tra, Sarah Therese khai nhận được một người đàn ông liên hệ thuê vận chuyển số vũ khí này từ Lào về Việt Nam để lấy tiền công.

Hiện, vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.