Giấu 18 nghìn viên ma túy trong bao tải đựng xác rắn

Ngày 30-3, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Vinh cho biết hiện cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong 2 vụ ma túy vừa phá đêm 29-3.

Số ma túy thu giữ.

Theo đó, tối 29-3, tại khu vực đền Vạc, bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Công an TP Vinh đã phối hợp với phòng PC47, Phòng PC67 (Công an tỉnh Nghệ An) và Công an huyện Tương Dương kịp thời bắt quả tang Lê Văn Anh (40 tuổi), trú tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương và Bùi Trung Tá (43 tuổi), trú xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 ba lô màu đen, bên trong chứa 6 kg ma túy tổng hợp dạng đá; 1 ô tô Mazda BKS 37A – 345.51; hai điện thoại di động, 7 triệu đồng tiền mặt và 400 USD.

Các đối tượng trong 2 chuyên án tại cơ quan điều tra.

Cũng trong đêm đó, tại địa bàn núi rừng hiểm trở tại xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, Công an TP Vinh đã bắt giữ Xồng Bá Rê (39 tuổi, trú bản Ca Giới, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn khi đối tượng đang “cõng” 1 bao xác rắn, bên trong chứa 18.000 viên ma túy tổng hợp, 2 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Kiểm tra áo quần thu giữ 1 điện thoại di động, 1 bộ đàm và 1 con dao nhọn. Trong quá trình bắt giữ, Xồng Bá Rê đã sử dụng dao nhọn chống trả lực lượng công an nhưng cuối cùng đã bị các trinh sát khống chế.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận, do nghiện ma túy nên thường xuyên đi lên các huyện miền núi để mua ma túy từ các đối tượng người Lào rồi vận chuyển ra phía Bắc tiêu thụ. Riêng Bùi Trung Tá có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án về ma túy, 1 tiền án trộm cắp tài sản.

Trung Đức