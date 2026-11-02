Giật tiền ở cây xăng bất thành, gã đàn ông lẻn vào tiệm bánh trộm thì bị bắt

Ngày 2/11, Công an phường Gia Định, TPHCM đang củng cố hồ sơ, bàn giao đối tượng Phạm Duy Anh (SN 1982, ngụ phường Gia Định) cho Công an phường Thạnh Mỹ Tây để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 45 ngày 30/10, Công an phường Gia Định tiếp nhận trình báo của người dân về vụ việc đang giữ 1 đối tượng có dấu hiệu trộm cắp tài sản trên đường Nguyễn Cửu Vân, phường Gia Định.

Phạm Duy Anh lúc bị bắt giữ.

Khi đến nơi, người dân đang giữ Phạm Duy Anh nên Công an phường Gia Định đưa đối tượng về trụ sở để làm việc.

Qua làm việc, Anh khai nhận do cần tiền tiêu xài nên khi đi ngang qua tiệm bánh tại số 12 Nguyễn Cửu Vân, phát hiện cửa hàng không có người nên để xe máy bên ngoài, rồi vào bên trong. Tại đây, Anh mở ngăn kéo và lấy toàn bộ số tiền có trong hộc tủ.

Lúc này, anh Đ.Q.C. (SN 1997, quê tỉnh Quảng Trị), chủ tiệm bánh phát hiện nên tri hô, Anh tháo chạy ra ngoài thì bị người dân cùng anh C. khống chế bắt giữ.

Qua kiểm tra, số tiền Anh lấy trộm tại tiệm bánh gần 1 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng khai nhận, trước khi trộm cắp tài sản tại tiệm bánh, Anh cũng gây ra vụ án khác.

Cụ thể, khoảng 14h35 ngày 30/10, Anh đến cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây. Tại đây, Anh giật xấp tiền trong tay nam nhân viên cây xăng rồi bỏ chạy, nhưng gây án bất thành.

Sau đó, đối tượng tiếp tục đến tiệm bánh trên đường Nguyễn Cửu Vân trộm cắp thì bị bắt quả tang.

Qua test nhanh, Phạm Duy Anh dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an phường Gia Định phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây điều tra, làm rõ.