Giật tiền nhân viên cây xăng bất thành, tiếp tục vào tiệm bánh trộm cắp

Ngày 2/11, Công an phường Gia Định đang phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM xác minh, làm rõ hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản liên quan đến Phạm Duy Anh (sinh năm 1982, cư trú tại phường Gia Định).

Theo đó, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 30/10, Công an phường Gia Định nhận tin báo về việc Phạm Duy Anh trộm cắp tài sản và bị giữ lại trước nhà số 18 Nguyễn Cửu Vân. Lực lượng công an đến hiện trường, đưa Duy Anh về trụ sở làm việc.

Công an làm việc với Duy Anh.

Qua xác minh ban đầu, khi chạy xe máy ngang tiệm bánh trên đường Nguyễn Cửu Vân, Duy Anh thấy khu vực bán hàng không có người trông coi nên lén vào trong, mở ngăn kéo lấy tiền.

Đúng lúc này, chủ tiệm đang làm bánh phát hiện, tri hô. Duy Anh chạy ra xe định tẩu thoát nhưng bị chủ tiệm đuổi kịp và cùng người dân bắt giữ lại.

Tại cơ quan công an, Duy Anh khai nhận hành vi trộm cắp. Người này còn khai trước khi đến tiệm bánh đã giật tiền của nhân viên cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 30 (Địa chỉ: số 160 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây).

Theo lời khai, sau khi đổ xăng, thấy nhân viên cầm tiền bán hàng trên tay, Duy Anh giật xấp tiền rồi tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, do nhân viên giữ chặt nên người này không chiếm đoạt được tiền.

Từ lời khai trên, Công an phường Gia Định phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây xác minh, tìm người bị hại.

Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, anh H.P.T.C., nhân viên cây xăng, đến Công an phường Thạnh Mỹ Tây trình báo. Trước đó, do chưa bị mất tài sản nên anh C. chưa báo công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, công an đề nghị người dân báo ngay khi phát hiện hành vi trộm cắp, cướp giật hoặc dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, kể cả khi người thực hiện chưa lấy được tài sản.

Khi xảy ra sự việc, cần ưu tiên an toàn cho bản thân và người xung quanh, tri hô để được hỗ trợ; ghi nhớ đặc điểm người, phương tiện, hướng đối tượng di chuyển và bảo quản hình ảnh camera để cung cấp cho cơ quan công an.