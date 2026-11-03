Giật tiền không thành, người đàn ông vào tiệm bánh trộm cắp

Ngày 2/11, Công an phường Gia Định phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây (TP. Hồ Chí Minh) tiến hành xác minh, làm rõ hành vi có dấu hiệu trộm cắp và cướp giật tài sản liên quan đến Phạm Duy Anh (SN 1982, trú tại phường Gia Định).

Đối tượng giật tiền của nhân viên tại cây xăng nhưng bất thành. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h45 ngày 30/10, Công an phường Gia Định tiếp nhận tin báo về việc một người đàn ông có hành vi trộm cắp tài sản và bị người dân giữ lại trước số nhà 18 Nguyễn Cửu Vân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, đưa người đàn ông về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Công an làm việc với Phạm Duy Anh. Ảnh CACC

Qua điều tra ban đầu, người này được xác định là Phạm Duy Anh. Trước đó, khi điều khiển xe máy đi ngang một tiệm bánh trên đường Nguyễn Cửu Vân, Duy Anh phát hiện khu vực bán hàng không có người trông coi nên lén đi vào bên trong, mở ngăn kéo để lấy tiền.

Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi, Duy Anh bị chủ tiệm phát hiện và tri hô. Người này lập tức chạy ra xe máy định tẩu thoát nhưng bị chủ tiệm đuổi kịp, phối hợp với người dân khống chế và giữ lại.

Tại cơ quan công an, Duy Anh thừa nhận hành vi trộm cắp tại tiệm bánh. Đồng thời, người này khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ cướp giật tài sản bất thành tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 30, địa chỉ 160 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây.

Theo lời khai, sau khi đổ xăng, phát hiện nhân viên cửa hàng đang cầm tiền bán hàng trên tay, Duy Anh bất ngờ giật xấp tiền rồi tăng ga bỏ chạy.

Tuy nhiên, do nhân viên cây xăng giữ chặt số tiền nên Duy Anh không thực hiện được ý định chiếm đoạt tài sản.

Từ lời khai trên, Công an phường Gia Định đã phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây tiến hành xác minh, truy tìm người bị hại.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, anh H.P.T.C., nhân viên cửa hàng xăng dầu, đã đến Công an phường Thạnh Mỹ Tây trình báo sự việc. Theo người này, do không bị mất tài sản nên trước đó anh chưa trình báo cơ quan chức năng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần chủ động trình báo khi phát hiện hành vi trộm cắp, cướp giật hoặc các dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, kể cả trong trường hợp đối tượng chưa lấy được tài sản.

Khi xảy ra sự việc, người dân cần ưu tiên bảo đảm an toàn cho bản thân, đồng thời ghi nhớ đặc điểm đối tượng, phương tiện, hướng di chuyển và lưu giữ hình ảnh từ camera để phục vụ công tác xác minh, điều tra.