Giáp mặt cảnh sát, hai bảo mẫu trường Mầm Xanh thành khẩn khai báo

Tại cơ quan công an, hai bảo mẫu có liên quan đến bạo hành trẻ ở trường mầm non Mầm Xanh đã thành khẩn khai báo với cán bộ điều tra.

Trường mầm non Mầm Xanh nơi xảy ra bạo hành trẻ đã bị đình chỉ hoạt động

Trưa 30.11, đại tá Đoàn Văn Phúc, trưởng Công an quận 12, TP.HCM cho biết công an đang tiếp tục làm việc, lấy lời khai hai bảo mẫu trường mầm non Mầm Xanh là: Nguyễn Thị Đào và Phạm Như Quỳnh. Đào và Quỳnh là những người liên quan đến vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12).

Đại tá Phúc cho biết, tại cơ công an hai bảo mẫu thành khẩn hợp tác và khai báo với cơ quan điều tra .

Ngày 26.11, báo Tuổi Trẻ có bài điều tra phản ánh nhiều trẻ tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12) bị chủ cơ sở và hai bảo mẫu tại đây bạo hành.

Theo clip điều tra, sáng sớm, sau khi nhận trẻ, bà Linh (chủ cơ sở) đưa vào nhà cho “ăn sáng” bằng những trận đòn khiến trẻ khóc gào. Theo nội dung clip, các trẻ trong lúc ăn bị các bảo mẫu liên tiếp đánh bằng muỗng múc canh vào đầu, người. Có trường hợp trẻ bị đập liên tiếp chai nhớt vào đầu, có bé bị bảo mẫu ném vào tường đạp vào bụng.

Ngay sau thông tin phản ánh, cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Ngày 27.11, cơ sở mầm non Mầm Xanh bị đình chỉ hoạt động.

Sáng 28.11, cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh) về hành vi hành hạ người khác. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Mỹ Linh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Quận 12 phê chuẩn.

Tại cơ quan điều tra, Linh đã thừa nhân dùng dao dọa, đánh nhiều trẻ bằng bình nhựa, thìa múc canh.

Sau khi biết thông tin bà chủ trường mầm non bị bắt, ngày 29.11, 2 bảo mẫu Đào và Quỳnh đã tới công an trình diện.

Làm việc với công an, Đào thừa nhận là người có trong clip báo phản ánh và có hành vi đánh trẻ như trong clip. Hiện Quỳnh cũng đang được cảnh sát lấy lời khai.

Cùng diễn biến liên quan đến vụ việc, các trẻ được gửi tại trường mầm non Mầm Xanh bị bảo mẫu đánh đập đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa quận 12 để thăm khám sức khỏe.

Bác sĩ CKII Nhan Tô Tài, giám đốc bệnh viện cho biết, qua thăm khám, bước đầu các bác sĩ ghi nhận trên người 6 trẻ có nhiều vết bầm tím, chấn thương phần mềm. Ngoài ra một số bé có triệu chứng hoảng loạn về tâm lý.

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Nhà Bè vào chiều 29.11, Viện trưởng VKSND TP.HCM Dương Ngọc Hải cho biết, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở Mầm Xanh) về hành vi hành hạ người khác.

Theo Viện trưởng VKSND TP.HCM, VKSND sẽ thực hiện chức năng giám sát, đề nghị điều tra nhanh, đưa ra xử lý, góp phần răn đe và phòng ngừa chung.

