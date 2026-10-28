Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), ngày 27/10/2026, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận thông tin phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT về xe gắn máy biển số 49AA-681.xx tại số 94A đường Hùng Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Giao xe máy cho người chưa đủ 16 tuổi, phạt chủ xe 9 triệu đồng (Ảnh: Cục CSGT).

Theo phản ánh, khoảng 11h39 cùng ngày, người điều khiển phương tiện có dấu hiệu chưa đủ 16 tuổi. Sau khi xác minh, làm rõ vụ việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai trường hợp.

Em P.Q.V. người điều khiển xe gắn máy, bị lập biên bản về hành vi “Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe gắn máy”, quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Chủ xe giao phương tiện bị phạt 9 triệu đồng

Ông D.V.Q. chủ xe gắn máy, bị lập biên bản về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện (Ảnh: Cục CSGT).

Hành vi này được quy định tại khoản 10 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt 9 triệu đồng đối với cá nhân.

Từ vụ việc trên, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành quy định pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.