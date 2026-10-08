Giao xe máy cho con gái 14 tuổi điều khiển gây tai nạn tử vong, cha bị khởi tố

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can Võ Văn Quấn (SN 1991, trú tại tổ dân phố Dân Phú, phường Sông Cầu) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 11h35 ngày 10/9, em V.H.T.V. (SN 2012, con gái ông Quấn) điều khiển xe máy mang BKS: 78D1-288.94 chở theo em H.T.K.O. (SN 2012, cùng trú tại tổ dân phố Dân Phú) trên đường đi học về.

Khi đến đoạn đường bê tông thuộc tổ dân phố Phú Mỹ, xe máy bất ngờ lao xuống khu đất trống thấp hơn mặt đường.

Vụ tai nạn khiến em V.H.T.V. tử vong tại chỗ, em H.T.K.O. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai. Riêng chiếc xe máy đứng tên ông Quấn bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 1 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, cả 2 nữ sinh nói trên đều chưa đủ tuổi điều khiển loại xe máy này.