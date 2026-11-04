Giao xe đầu kéo cho người không có GPLX, doanh nghiệp bị phạt 58 triệu đồng

Ngày 2/11, qua tuần tra, tại Km74+400 Quốc lộ 70, thuộc xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát 88E-005.XX thực hiện hành vi vượt xe trên đoạn đường có biển báo hiệu cấm vượt đối với loại phương tiện đang điều khiển. Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý.

Hình ảnh trích xuất từ camera hành trình ghi nhận xe ô tô khách thực hiện hành vi vượt xe không đúng quy định trên tuyến Quốc lộ 70.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện được xác định là N.V.S. (sinh năm 1986), trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lào Cai lập biên bản xử lý lái xe vi phạm.

Căn cứ hành vi vi phạm, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe N.V.S. về lỗi “Vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt đối với loại phương tiện đang điều khiển”, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP. Với hành vi này, người vi phạm bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Cũng trong ngày 2/11, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một lái xe ô tô đầu kéo không có giấy phép lái xe (GPLX) và doanh nghiệp giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Phương tiện ô tô đầu kéo liên quan đến vụ việc.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về trường hợp điều khiển xe ô tô đầu kéo không có GPLX trên tuyến đường tỉnh 170, thuộc địa bàn xã Thác Bà, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành xác minh, làm rõ như sau: anh L.T.A. (SN 2002, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) là người điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 19H-204.XX, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 88RM-001.XX, trong khi không có GPLX theo quy định.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 5 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh L.T.A. về hành vi điều khiển phương tiện không có GPLX, quy định tại điểm b khoản 9 Điều 18 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, với số tiền 19 triệu đồng.

Đồng thời, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH một thành viên Vận tải 24h về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, quy định tại điểm i khoản 14 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, với số tiền 58 triệu đồng. Tổng số tiền phạt đối với lái xe và doanh nghiệp là 77 triệu đồng.