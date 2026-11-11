Giao xe cho người không đủ điều kiện cầm lái, ẩn họa khôn lường

Ngày 11/11, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Văn Cúc (SN 2006), trú tại xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hệ lụy từ việc giao xe cho người không đủ điều kiện cầm lái

Trước đó, mặc dù không có bằng lái nhưng Vũ Thị Văn Cúc vẫn được bố mẹ thường xuyên giao xe máy để làm phương tiện lưu thông thường xuyên. Vào khoảng 9h30 ngày 17/9/2026, Vũ Thị Văn Cúc điều khiển xe mô tô tham gia giao thông theo hướng từ đường Sơn Thượng về chợ Kỳ Thượng. Khi đến thôn Sơn Bình, xã Kỳ Thượng, do không chú ý quan sát, Văn Cúc đã điều khiển xe va chạm với chị Nguyễn Thị Q. (SN 1972), trú tại xã Kỳ Thượng đang đi bộ qua đường khiến chị Q. tử vong.

Thực nghiệm hiện trường và tống đạt các quyết định khởi tố đối với Vũ Thị Văn Cúc.

Ngày 2/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Hứa (SN 2005), trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đồng thời, khởi tố Nguyễn Thị Bé (SN 1984), là mẹ của Hứa về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, mặc dù biết rõ con trai chưa có giấy phép lái xe nhưng từ đầu năm 2026 đến nay, Nguyễn Thị Bé vẫn giao xe mô tô biển kiểm soát 38P1-73x.xx, có dung tích xi lanh trên 50cm³ cho Hứa quản lý và sử dụng. Ngày 5/8/2026, khi điều khiển xe mô tô lưu thông qua ngã tư giao nhau giữa đường Xuân Diệu và đường Lý Tự Trọng, thuộc phường Thành Sen, Đoàn Văn Hứa không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, dẫn đến va chạm với xe mô tô do chị Đặng Thị T.T. (SN 2007), trú tại phường Thành Sen điều khiển. Hậu quả, vụ va chạm giao thông khiến chị T. bị thương tích với tỷ lệ 78%.

Sáng 19/5/2026, dù chưa có giấy phép lái xe nhưng Nguyễn Đăng K. (SN 2008), học sinh Trường THPT Phan Đình Giót, xã Thiên Cầm vẫn điều khiển xe mô tô được Nguyễn Thanh B. (SN 2009), trú xã Thiên Cầm, là bạn học cùng trường giao cho, chở theo Trần Hữu Đ. (SN 2008), trú xã Thiên Cầm, học cùng trường lưu thông trên quốc lộ 8C.

Hiện trường vụ TNGT giữa xe tải với xe máy "kẹp ba" nam sinh khiến 2 em tử vong.

Khi đi gần đến ngã ba giao nhau giữa quốc lộ 8C và đường Đường huyện 131, do đi với tốc độ nhanh và để tránh va chạm với xe máy phía trước, K. rẽ phải vào đường huyện 131 thì xảy ra va chạm với biển báo giao thông và tường nhà dân, xe máy ngã ra đường khiến Trần Hữu Đ. bị thương nặng rồi tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Quá trình điều tra xác định, chiếc xe mô tô do K. điều khiển thuộc sở hữu của mẹ Nguyễn Thanh B. được giao cho B. quản lý, sử dụng. Mặc dù biết K. chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô theo quy định của pháp luật nhưng B. vẫn giao xe để K. sử dụng tham gia giao thông. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng K. về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ"; khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh B. về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Một người mẹ cùng con trai đều bị khởi tố liên quan đến việc giao xe khi con chưa có bằng lái gây tai nạn cho người khác.

Một vụ khác, Nguyễn Thị Yến (SN 1989), trú thôn 6, xã Thượng Đức bị TAND Khu vực 5 (Hà Tĩnh) đưa ra xét xử lưu động, tuyên phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ và hình phạt bổ sung 10 triệu đồng về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ". Nguyên do là Nguyễn Thị Yến đã giao chiếc xe mô tô biển kiểm soát 38E1-053.xx cho con trai là Nguyễn Minh T. (SN 2009) điều khiển tham gia giao thông, dù biết rõ con chưa có bằng lái. Quá trình sử dụng, T. đã gây tai nạn khiến một người dân trên địa bàn bị thương tích, tổn thương cơ thể 74%.

Kiên quyết không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện sử dụng

Thời gian gần đây, tình trạng học sinh, thanh thiếu niên điều khiển xe máy, xe máy điện khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe tại Hà Tĩnh đang là vấn đề nóng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và liên quan đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Không chỉ gây tai nạn cho chính mình, thanh thiếu niên sử dụng các phương tiện lưu thông còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác khi các em chưa có kỹ năng để xử lý các tình huống phát sinh, đột xuất và bất ngờ. Biện minh nhiều lý do khác nhau, không ít phụ huynh phó mặc khi vẫn vô tư giao xe máy, xe điện cho con để làm phương tiện lưu thông hằng ngày.

Hệ luỵ là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập “bão đêm”, điều khiển xe không có biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, không gương và không có Giấy phép lái xe, chạy quá tốc độ, “nẹt pô” gây mất ANTT về đêm tại nhiều tuyến đường trung tâm. Cùng với đó, khi có va chạm xảy ra đối với các trường hợp này, hậu quả hết sức nặng nề.

Tình trạng thanh thiếu niên chưa đủ điều kiện nhưng vẫn được bố mẹ giao xe để làm phương tiện lưu thông đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ về TNGT tại Hà Tĩnh trong thời gian gần đây.

Mới đây, vào khoảng 13h ngày 15/9 tại khu vực ngã tư giao Huyện lộ 102 với đường Hàm Nghi kéo dài ở phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô mang BKS 38B - 052.xx do tài xế Hồ Sỹ Tr., trú xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển với xe máy mang BKS 38M1 - 387.xx “kẹp ba” nam sinh Trường THPT Lê Quý Đôn. Vụ va chạm mạnh khiến 2 học sinh tử vong; 1 học sinh khác bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Từ những vụ việc nghiêm trọng nói trên, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển xe mô tô khi chưa có giấy phép lái xe phù hợp theo quy định của pháp luật; không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Theo khuyến cáo từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh, các bậc phụ huynh, thanh thiếu niên và toàn thể người tham gia giao thông tuyệt đối không giao xe cho thanh thiếu niên chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật. Phụ huynh và người giám hộ cần nâng cao trách nhiệm quản lý, không chủ quan, buông lỏng việc kiểm soát phương tiện, nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông và những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra.

Đối với thanh, thiếu niên khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tuyệt đối không tự ý sử dụng xe mô tô, xe gắn máy. Việc cố tình điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của bản thân và người khác. Quá trình lưu thông, người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ, phần đường, làn đường và tín hiệu giao thông. Tuyệt đối không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng hoặc điều khiển phương tiện trong trạng thái thiếu an toàn, mất tập trung.