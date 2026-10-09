Giao xe cho người chưa đủ tuổi: Khi nào bị xử lý hình sự?

Giao xe cho người chưa đủ tuổi có thể bị truy cứu hình sự

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Quấn, trú tại phường Sông Cầu, để điều tra về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc xuất phát từ tai nạn xảy ra trưa 10/9. Sau giờ tan học, hai nữ sinh 14 tuổi đi xe máy trên đường bê tông thuộc tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu. Khi cách trường khoảng 500m, chiếc xe gặp tai nạn khiến con gái ông Quấn tử vong tại chỗ, nữ sinh còn lại bị thương nặng.

Hiện trường nơi hai nữ sinh gặp nạn.

Theo thông tin được công bố về vụ việc, chiếc xe được sử dụng là xe mô tô có dung tích xi-lanh trên 50cm³, trong khi người điều khiển mới 14 tuổi. Cơ quan điều tra đang làm rõ trách nhiệm của người giao phương tiện trong vụ án.

Điều 264 Bộ luật Hình sự quy định tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, người giao phương tiện mà biết rõ người được giao không có giấy phép lái xe, không đủ điều kiện điều khiển theo quy định hoặc thuộc trường hợp luật định khác, nếu gây hậu quả thuộc các trường hợp quy định tại điều này, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với trường hợp làm chết người, khoản 1 Điều 264 quy định mức phạt tiền từ 10-50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Các trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng hơn có thể bị áp dụng khung hình phạt nặng hơn theo quy định.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp giao xe cho người chưa đủ tuổi đều tự động cấu thành tội phạm. Việc xem xét trách nhiệm hình sự phải căn cứ vào các dấu hiệu cấu thành tội phạm, nhận thức của người giao xe, điều kiện của người điều khiển và hậu quả xảy ra.

Bao nhiêu tuổi được điều khiển xe máy?

Theo Điều 59 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy. Đối với xe mô tô, người điều khiển phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi và giấy phép lái xe tương ứng với loại phương tiện.

Xe gắn máy có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50km/h; nếu sử dụng động cơ nhiệt, dung tích làm việc không lớn hơn 50cm³; nếu sử dụng động cơ điện, công suất không lớn hơn 4kW.

Như vậy, người 14 tuổi chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy hoặc xe mô tô tham gia giao thông đường bộ. Với xe mô tô có dung tích xi-lanh trên 50cm³, người điều khiển còn phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi và giấy phép lái xe theo quy định.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nghiêm cấm hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, cha mẹ, người giám hộ và chủ phương tiện cần quản lý việc sử dụng xe, không giao phương tiện cho người chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật.

Giao xe cho người không đủ điều kiện bị phạt bao nhiêu?

Ngoài trách nhiệm hình sự khi đủ căn cứ, hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển còn có thể bị xử phạt hành chính.

Theo khoản 10 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, cá nhân là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự thực hiện hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng. Mức phạt đối với tổ chức là chủ xe là từ 16-20 triệu đồng.

Việc xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự được xem xét theo các căn cứ pháp luật tương ứng. Trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm, cơ quan có thẩm quyền sẽ điều tra, xác minh để xác định trách nhiệm của những người liên quan.

Từ vụ việc tại Đắk Lắk, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc không đáp ứng điều kiện điều khiển phương tiện. Các gia đình cần quản lý chặt chìa khóa và phương tiện, đồng thời thường xuyên nhắc nhở con em chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Không giao xe cho người chưa đủ điều kiện không chỉ là yêu cầu chấp hành pháp luật mà còn là biện pháp thiết thực để phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của trẻ em cũng như những người tham gia giao thông khác.